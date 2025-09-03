Estados Unidos

Luna de sangre en septiembre de 2025, fechas y mejores lugares para ver la “luna de maíz” en Estados Unidos

Para vivir esta experiencia en su máximo esplendor, los expertos sugieren buscar lugares con vistas despejadas hacia el este o plataformas elevadas

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La luna de maíz será
La luna de maíz será visible al anochecer del 7 de septiembre de 2025 en Estados Unidos, aunque el eclipse total solo podrá observarse en Asia y el Pacífico. (AFP/Roslan Rahman)

La luna de sangre volverá a llamar la atención de los aficionados a la astronomía en septiembre de 2025, cuando la “luna de maíz” o corn moon marque el final del verano en el hemisferio norte.

Este fenómeno traerá consigo un eclipse total lunar, aunque los residentes de Estados Unidos solo podrán observar la salida de la luna llena y no el eclipse que teñirá el satélite de rojo.

De acuerdo con Forbes, la luna de maíz alcanzará su plenitud a las 2:10 p.m. (hora del este de Estados Unidos) el domingo 7 de septiembre. La mejor oportunidad para ver la luna llena en Estados Unidos será durante el atardecer, cuando surge por el horizonte oriental. Para vivir esta experiencia en su máximo esplendor, los expertos sugieren buscar lugares con vistas despejadas hacia el este o plataformas elevadas.

Aunque la luna llena se
Aunque la luna llena se apreciará en toda Norteamérica, solo observadores en Asia, Australia y la región del Pacífico presenciarán el eclipse total con ‘luna de sangre’. (AFP/Ted Aljibe)

Mejor hora para apreciar el fenómeno

Las principales ciudades del país ya tienen horarios definidos para este evento astronómico. En Nueva York, el atardecer será a las 19:20 y la luna saldrá a las 19:22, ambos en horario del este.

En Los Ángeles, el ocaso se producirá a las 19:12 y la luna llena se asomará a las 19:19, en horario del Pacífico. El fenómeno también podrá observarse desde otros puntos del mundo, pero en Asia, Australia y el Pacífico, la experiencia será distinta: a ellos les tocará ver el eclipse total.

Si bien la luna de sangre será un espectáculo majestuoso, los observadores en América solo verán una luna llena convencional. Para todos los pasos del eclipse los días 7 y 8 de septiembre de 2025, partes de Asia, Australia y el Pacífico estarán del lado nocturno, mientras que las Américas estarán del lado diurno, explica Forbes.

En esas regiones orientales, sí se podrá observar el eclipse total lunar, que durará 82 minutos en su etapa más intensa, tiempo en el que la luna estará completamente cubierta por la sombra de la Tierra y adquirirá la tonalidad rojiza característica de este fenómeno.

Nueva York verá la salida
Nueva York verá la salida de la luna de maíz a las 19:22, apenas dos minutos después del atardecer, de acuerdo con la proyección de horarios. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Nombre de las lunas

La luna de maíz debe su nombre a la estación de cosecha del maíz en Norteamérica y forma parte de una tradición que asigna nombres particulares a las lunas llenas según la época del año.

En ocasiones, este plenilunio también es conocido como “luna de frutas”, de acuerdo con EarthSky, aunque la denominación “luna de cosecha” se reserva para la luna llena más próxima al equinoccio de septiembre, que en 2025 ocurrirá en octubre.

La observación de la luna de maíz en territorio estadounidense estará marcada por la ausencia total del eclipse lunar, a pesar de que este fenómeno será visible para alrededor de 4.900 millones de personas en el lado nocturno del planeta, como expone Timeanddate.com.

La luna de maíz marca
La luna de maíz marca el final del verano en el hemisferio norte y coincide con la temporada de cosecha de maíz en Estados Unidos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El eclipse, formado por las fases penumbral, parcial y total, se extenderá por cinco horas y 27 minutos. La totalidad –cuando la superfice lunar se torna completamente roja– será visible durante 82 minutos.

Dos semanas después de la luna de sangre, ocurrirá otro evento relevante: un eclipse solar parcial el 21 de septiembre, visible en Nueva Zelanda, el Pacífico Sur y Antártida, una relación que se explicita en la mecánica celeste. Según los especialistas citados por Forbes, los eclipses suelen producirse en pares debido a la posición orbital de la luna respecto al sol y a la Tierra.

El calendario lunar de 2025 estará compuesto por 12 lunas llenas, entre las cuales tres serán catalogadas como “superlunas” y dos corresponderán a eclipses totales lunares o lunas de sangre. La siguiente luna llena tras la luna de maíz será la luna de cosecha, la primera superluna del año, prevista para el 7 de octubre.

Temas Relacionados

Luna de sangreLuna de maízEclipse total lunarestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Las 4 reglas para gestionar su dinero de forma inteligente y hacerlo crecer, según expertos en finanzas

Seguir estos consejos esenciales para manejar el dinero en efectivo puede fortalecer la seguridad económica y abrir caminos para hacer crecer el patrimonio

Las 4 reglas para gestionar

Incautaron muñecos Labubu falsos por más de 500.000 dólares en el aeropuerto de Seattle, informó la CBP

La confiscación de la remesa, que arribó desde Asia bajo una declaración aduanera engañosa, se enmarca en los esfuerzos de las autoridades para combatir la entrada ilegal de mercancía que podría poner en riesgo la seguridad de los consumidores

Incautaron muñecos Labubu falsos por

Las películas más populares de Google Estados Unidos que no podrás dejar de ver

Con estas historias, Google busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Las películas más populares de

Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este miércoles 3 de septiembre en Ashburn

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de un momento a otro, por lo que es importante revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Virginia: aquí está

Trump acusó a Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un de conspirar contra Estados Unidos durante el desfile militar en Beijing

El mandatario estadounidense exigió al régimen de China que reconozca la sangre derramada por soldados norteamericanos en territorio chino durante la Segunda Guerra Mundial

Trump acusó a Xi Jinping,
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gastroenterólogo Luis Caro fue

El gastroenterólogo Luis Caro fue nombrado Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Uno de los icebergs más grandes del mundo se desintegra tras décadas a la deriva desde la Antártida

Rosario: hallaron un cuerpo flotando en el río Paraná y se determinó que tenía un fuerte golpe en la cabeza

Un nutriente de origen vegetal podría ser un aliado clave en la prevención del cáncer, según científicos

La autopsia al adolescente de 15 años que murió en un boliche de Quilmes determinó la causa del fallecimiento

INFOBAE AMÉRICA
China, Rusia y Corea del

China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza autoritaria con un desfile militar en Beijing para desafiar a Occidente

Trump acusó a Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un de conspirar contra Estados Unidos durante el desfile militar en Beijing

¿Un policía holográfico reduce la delincuencia nocturna en Seúl? Así es la patrulla virtual que revoluciona la seguridad en Corea

Zelensky denunció un nuevo despliegue de tropas rusas en Ucrania: “Rusia continúa lanzando ataques”

Una ONG denunció que el Ejército de Nicaragua es un “brazo represor” de la dictadura de Daniel Ortega

TELESHOW
A pura cumbia y con

A pura cumbia y con guiños a la Selección Argentina, Dante Ortega, el nieto de Palito, lanzó un nuevo tema

La guerra fría que mantendría Wanda Nara con Pampita: “Piensa que ella quiere su puesto de trabajo”

Lionel Messi enloqueció la calle Corrientes en su visita a Rocky, la obra de Nicolás Vázquez: las imágenes

El enojo de Thiago Medina de GH por la producción subida de tono de Daniela Celis: “De mí no te olvidás nunca”

La pregunta de Susana Roccasalvo que descolocó a Sofía “Jujuy” Jiménez: “No sé cuál es tu intención”