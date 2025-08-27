¿Cuál es la publicación con más “likes” en Instagram? El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce genera dudas

El anuncio de compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce rompe récords de interacción en Instagram. (Instagram/REUTERS)

El anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce generó uno de los mayores impactos en la historia de Instagram, al registrar actualmente más de 28 millones de “me gusta” y un millón de reposts desde su publicación ayer. Este fenómeno afectó tanto a la industria de la música como al ámbito deportivo y digital, ya que involucró a dos de las figuras públicas con mayor proyección global y repercutió en plataformas sociales de Meta.

De acuerdo con información de NBC News, el post colaborativo de Swift y Kelce fue destacado por Meta como una de las publicaciones más compartidas de la red social, situándose rápidamente entre los temas más comentados en Threads. El fenómeno atrajo la atención de celebridades y de seguidores en todo el mundo, además de ser replicado por medios y analizado por especialistas del sector tecnológico y del entretenimiento. Según reveló Billboard, la interacción inmediata de sus seguidores y el volumen de apoyos, incluidas figuras como Lorde e Ice Spice, posicionaron la noticia entre los principales trending topics internacionales.

El contexto para entender este alcance reside en la naturaleza pública de la relación entre la cantante y el jugador de fútbol americano, que pasó a primer plano mediático durante 2023. Desde entonces, la alianza entre los sectores del espectáculo y el deporte se reflejó en incrementos de audiencias y ventas asociadas tanto a la trayectoria de Swift como al perfil deportivo de Kelce, según antecedentes difundidos por análisis internos de Meta.

¿Cómo batieron Taylor Swift y Travis Kelce un récord en Instagram?

El anuncio de compromiso fue publicado a través de una fotografía colaborativa donde Travis Kelce propone matrimonio a Taylor Swift en un entorno floral. La reacción global generó más de 20 millones de interacciones positivas durante la jornada inicial, según cifras validadas por Meta. Además de los “me gusta”, la opción de repost fue utilizada más de un millón de veces en menos de seis horas, situando a la noticia por encima de otros anuncios de parejas mediáticas en la última década.

Meta destacó el alcance de la publicación como “el mayor registro histórico de reposts para un solo post” en Instagram en ese periodo, de acuerdo con datos reservados citados por Fox News. En el comunicado, la compañía subrayó también el rol de la noticia en la generación de actividad y visibilidad en su nueva plataforma Threads, donde el tema se mantuvo entre los más discutidos globalmente.

Del lado de la industria musical y deportiva, se reportó un incremento en menciones y búsquedas asociadas a la pareja, fenómeno que contrasta con anuncios similares de otras personalidades, como el de Selena Gomez, y supera la tendencia habitual en interacciones de celebridades en plataformas digitales, según reportes de Meta.

La publicación colaborativa de Swift y Kelce supera el millón de reposts y 28 millones de 'me gusta' en menos de 24 horas. (Instagram)

¿Qué cifras alcanzó el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce en Instagram?

La publicación de Taylor Swift y Travis Kelce sumó más de 14 millones de “me gusta” tan solo en la primera hora después de su difusión, acorde a datos compartidos por Billboard y confirmados por Meta. El número de reposts superó el millón en menos de seis horas, un registro que no tiene precedentes en el historial de Instagram, según el balance presentado por Fox News.

Durante las siguientes horas posteriores al lanzamiento, la cifra de “me gusta” continuó creciendo y alcanzó la marca de 20 millones, lo que ubica esta publicación entre las más relevantes del año en cualquier plataforma social. El post originó también una ola de comentarios en medios y segmentó su público a través de menciones de celebridades.

¿Por qué es relevante el anuncio de boda de Swift y Kelce en las redes sociales?

El récord impuesto por la pareja tiene especial relevancia porque involucra públicos que históricamente permanecían separados: seguidores del entretenimiento musical y fanáticos deportivos. Este cruce de audiencias influyó en el incremento del impacto mediático, de acuerdo con Billboard.

Desde la perspectiva de Meta, el fenómeno fue interpretado como un caso que “subraya el potencial de las redes sociales para generar conversación global en tiempo real”. Este tipo de publicaciones colaborativas, por el volumen y la rapidez con la que alcanzan grandes cifras, establecieron un parámetro para futuros lanzamientos de alto perfil en redes sociales, tal como señalaron directivos de la empresa en declaraciones recogidas por Fox News.

El fenómeno digital involucra a la industria musical, deportiva y plataformas sociales como Instagram y Threads. (Instagram/@taylorswift)

¿Cuál es la publicación con más “me gusta” en Instagram y cuáles forman el top 10?

De acuerdo con el ranking actualizado difundido por NBC News y validado por Meta, la publicación con más “me gusta” en la historia de Instagram corresponde a Lionel Messi. El post realizado el 18 de diciembre de 2022, tras la final de la Copa Mundial de la FIFA, sumó 74,5 millones de interacciones positivas.

A continuación, el listado de las 10 publicaciones más populares en la plataforma hasta la fecha:

Lionel Messi (18/12/2022, Argentina campeón del mundo): 74,5 millones de “me gusta” Chris Godfrey (World Record Egg) (04/01/2019): 60,5 millones Lionel Messi (20/12/2022, Messi durmiendo con el trofeo): 53,7 millones Kishore Mondal (11/04/2025, reel de cantante): 48,9 millones Insta360 (22/04/2025, POV reel de niña): 44,5 millones Cristiano Ronaldo y Lionel Messi (19/11/2022, foto conjunta): 41,6 millones Lionel Messi (19/12/2022, Messi en avión con el trofeo): 41,2 millones Emil Reinert (08/09/2024, niña cantando “My Heart Will Go On”): 37,1 millones Cristiano Ronaldo (24/12/2024, reel sin camiseta en Finlandia): 35,7 millones XXXTentacion (única publicación tras su muerte, 2018): 34 millones

La publicación de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, con 28,7 millones de “me gusta” hasta el 27 de agosto, se encuentra fuera del top 10, pero dentro de las referencias más altas de este año y en los primeros puestos entre artistas de la industria musical que no forman parte del deporte.

Lionel Messi mantiene la publicación más exitosa en la historia de Instagram, con más de 74 millones de “me gusta” en la foto celebrando la consagración de Argentina en el Mundial de Catar 2022. (Instagram)

¿Qué cambios provoca este récord de interacciones en la industria digital y el consumo de redes sociales?

La magnitud de interacción alcanzada por la publicación de Swift y Kelce marca un precedente en la forma de utilizar colaboraciones en plataformas sociales. Según reportes internos de Meta, este tipo de registros influye no solo en la carrera individual de los protagonistas sino también en la estrategia de marcas, deportistas y músicos orientados a maximizar su visibilidad en línea.

Para los usuarios, implica una intensificación de tendencias y la validación del repost como herramienta principal de viralización en el entorno digital contemporáneo. Analistas de NBC News y especialistas en marketing digital estiman que casos como este propiciarán que otras figuras empleen colaboraciones similares para captar una mayor cantidad de público y prolongar la conversación en plataformas como Instagram y Threads.

¿Qué se puede esperar tras el récord de Swift y Kelce?

Las próximas semanas serán decisivas para observar si el récord de interacción se mantiene o es superado por nuevas publicaciones de alto perfil. El modelo colaborativo y el cruce de audiencias que representa el anuncio de Taylor Swift y Travis Kelce podrían establecer nuevos patrones en la transmisión y consumo de noticias personales en redes sociales.