Otoño de película: estos son los estrenos que prometen conquistar la pantalla grande de septiembre a diciembre

Grandes figuras de Hollywood y títulos originales compiten por ser el éxito de la temporada en salas y plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cartelera cinematográfica internacional anuncia una de sus temporadas más relevantes, marcada por la llegada de grandes estrenos desde septiembre hasta Navidad.

El otoño traerá regresos esperados como el del detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig en “Despierta, Hombre Muerto: Un Misterio Knives Out”, y la esperada secuela Zootopia 2. La agenda además abarca proyectos de autor y títulos en competencia por premios, donde regresan directores de renombre a la pantalla grande.

Los universos de las sagas dominan parte de la temporada. Además del regreso de Rian Johnson y su célebre detective, se presentan títulos como Wicked: Para Siempre, el cierre de la familia Crawley con “Downton Abbey: El Gran Final”, y la ampliación de la franquicia Avatar con “Fuego y Ceniza”, dirigida por James Cameron, donde los Na’vi se enfrentan a la tribu Ash People.

El listado de estrenos destacados incluye “El Conjuro: Últimos Ritos”, cuarta parte de la saga de horror creada por James Wan y producida por Warner Bros. (New Line Cinema)

Pero toda la cartelera recae sobre secuelas. Diversos proyectos originales buscan posicionarse en festivales y premiaciones internacionales. Entre ellos destaca Jafar Panahi con “Solo Fue Un Accidente”, Joachim Trier con “Valor Sentimental” y la directora Kathryn Bigelow con el thriller “Una Casa de Dinamita”. Asimismo, Yorgos Lanthimos regresa a la ciencia ficción con “Bugonia”, y Chloé Zhao adapta la novela “Hamnet”.

De acuerdo con la The Associated Press, la lucha por la taquilla y la atención de la crítica queda repartida entre franquicias populares y arriesgadas narrativas independientes.

El listado de estrenos destacados incluye “El Conjuro: Últimos Ritos”, cuarta parte de la saga de horror creada por James Wan y producida por Warner Bros.; “Sin Gemelo”, comedia negra de Dylan O’Brien; “Trampa de Conejo” con Dev Patel y Rosy McEwen; y “La Larga Marcha”, bajo dirección de Francis Lawrence y basada en la novela de Stephen King.

Otras novedades reúnen protagonistas de peso, como en “Mirando a Través del Agua”, que incluye a Michael Douglas y Aiden Turner, y “Un Viaje Grande y Atrevido”, película de Kogonada con Margot Robbie y Colin Farrell. El drama “El Autobús Perdido” se basa en hechos reales sobre un chofer y una maestra que intentan salvar a 22 niños en los incendios de California de 2018, dirigido por Paul Greengrass.

Fuego y Ceniza', la tercera entrega de Avatar dirigida por James Cameron, lleva la historia de los Na’vi hacia nuevas fronteras. (REUTERS/Steve Marcus)

El género documental y biográfico también resalta. Se proyecta “Perdidos en la Selva”, producción de National Geographic Documentary Films, y “John Candy: Me Gusta Ser Yo”, dirigido por Colin Hanks y producido por Ryan Reynolds. El apartado musical destaca con “Springsteen: Líbrame de la Nada”, que retrata el proceso creativo de Bruce Springsteen durante la grabación de “Nebraska”.

“La oferta de otoño abarca desde historias familiares hasta distopías, pasando por dramas históricos y documentales”, sostiene The Associated Press. Entre los filmes de época, aparecen “Núremberg”, con Rami Malek y Russell Crowe, y “El Petróleo de Sarah”, biografía de una de las primeras millonarias afroamericanas en Estados Unidos. El segmento de ciencia ficción se refuerza con “Mortal Kombat II” y “Tron: Ares”.

El periodo otoñal marca además el debut como realizadores de artistas como Scarlett Johansson, directora de “Eleanor la Grande”, y Harris Dickinson en “Erizo”. El género musical lo encabeza “Canción Azul”, cinta con Hugh Jackman y Kate Hudson sobre una banda tributo a Neil Diamond.

La franquicia Zootopia suma un nuevo caso en la secuela animada que vuelve a reunir a Judy Hopps y Nick Wilde en la gran pantalla. (Captura de tráiler oficial)

Las sagas mantienen su atractivo con nuevas entregas: “El Teléfono Negro 2”, “Cinco Noches en Freddy’s 2”, “Los Extraños: Capítulo 2” y “Sisu: Camino a la Venganza”. Mientras tanto, la animación continúa con el estreno en cines de “La Casa de Muñecas de Gabby: La Película” y “Bob Esponja: La Búsqueda de Don Cangrejo”, además del anime japonés “Escarlata”, de Mamoru Hosoda.

Entre los estrenos originales más mencionados por la crítica internacional, se incluyen “Después de la Caza” de Luca Guadagnino con Julia Roberts, el thriller “Hedda” con Tessa Thompson, y la docuficción brasileña “El Agente Secreto”. Otro título es “Balada de un Pequeño Jugador”, con Colin Farrell en el papel de un jugador en Macao.

Las plataformas de streaming acompañan el estreno en salas con lanzamientos simultáneos. Entre los títulos más esperados figuran “Steve” con Cillian Murphy para Netflix, “Deslizada” con Lily James en Hulu, y la comedia romántica de ciencia ficción “Todo de Ti”, exclusiva de Apple TV+.