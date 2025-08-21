Wall Street cerró con pérdidas

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Wall Street cerró el jueves con una caída en sus principales índices, según datos preliminares, en un contexto de cautela ante posibles señales restrictivas del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la publicación de resultados trimestrales de la cadena de supermercados Walmart.

La atención de los inversores se centró en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole, donde Powell intervendrá el viernes. Los operadores esperan obtener pistas sobre eventuales recortes de las tasas de interés en septiembre, tras una reciente debilidad en el mercado laboral.

En las últimas jornadas, diversos miembros de la Reserva Federal, como Beth Hammack de la Fed de Cleveland, Raphael Bostic de la Fed de Atlanta y Jeffrey Schmid de la Fed de Kansas City, han manifestado la necesidad de depender de los datos disponibles y han adoptado un tono prudente respecto a las perspectivas económicas.

Un informe privado reflejó una aceleración de la actividad empresarial en agosto, lo que, según los analistas, describe un entorno difícil para las futuras acciones del banco central estadounidense. Además, otro reporte mostró un incremento inesperado en las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos durante julio.

El índice S&P 500 perdió 25,63 puntos, un 0,40%, situándose en 6.370,15 unidades. El Nasdaq Composite retrocedió 72,54 puntos, o un 0,34%, a 21.100,31 unidades. Por su parte, el Promedio Industrial Dow Jones descendió 154,56 puntos, un 0,34%, hasta las 44.783,75 unidades.

La mayoría de los 11 sectores del S&P 500 experimentaron descensos, encabezados por el sector de productos básicos de consumo tras la publicación de resultados de Walmart. Aunque la empresa incrementó sus ventas y ganancias del año fiscal por la sólida demanda de consumidores de todos los niveles de ingresos, no alcanzó las estimaciones de ganancias trimestrales y anunció mayores costos debido a los aranceles, lo que impactó en la confianza de los inversores.

Las acciones de Walmart se desplomaron tras el anuncio. Esta semana, la atención también estuvo puesta en los informes de otros minoristas, como Target y Home Depot, mientras los inversores analizaban el efecto de los aranceles estadounidenses sobre el gasto del consumidor.

Las acciones europeas cerraron estables

El edificio de la Bolsa de Milán, en Milán, Italia. REUTERS/Claudia Greco

La renta variable europea cerró estable el jueves, con los inversores atentos a las señales que pueda ofrecer el simposio de la Reserva Federal (Fed) en Jackson Hole y tras la oficialización del acuerdo marco comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea alcanzado el mes pasado.

El índice paneuropeo STOXX 600 no presentó variaciones en su cierre, mientras las principales bolsas nacionales de Europa mostraron resultados dispares. Entre los sectores destacados, las acciones del sector automovilístico europeo, categorizadas como .SXAP, retrocedieron un 0,4%.

La Unión Europea comunicó que buscará asegurar la aplicación retroactiva de la reducción de los aranceles estadounidenses a sus exportaciones de automóviles. Esta exigencia surge después de que ambas partes detallaron los compromisos concretos incluidos en el acuerdo comercial firmado el mes pasado.

Chris Beauchamp, analista jefe de mercado de IG Group, afirmó que “hay una especie de fatiga en torno a estos acuerdos comerciales y un cierto escepticismo”. También explicó que el acuerdo “no cierra realmente la cuestión de los aranceles” y que ahora el foco recae sobre el impacto en márgenes de beneficio e inflación.

Al mismo tiempo, la atención de los mercados se concentra en los bancos centrales que participarán en la cumbre anual de la Reserva Federal. El discurso del presidente Jerome Powell se perfila como el principal foco, ya que podría arrojar pistas sobre eventuales recortes de tasas de interés en lo que resta del año. Analistas consideran poco probable que Powell se comprometa con una baja de tasas en septiembre, aunque los mercados han anticipado una reducción de 25 puntos básicos tras un reciente informe de empleo débil en Estados Unidos.

El jueves se publicaron nuevos datos que reflejaron una baja en la confianza de los consumidores en la zona euro y una aceleración en la actividad empresarial durante agosto.

(Con información de Reuters)