Estados Unidos

Hallaron muerta a la influencer Ariela “La Langosta”: la encontraron baleada en su auto

La policía descubrió su cuerpo dentro de su propio vehículo en Nueva York y lo investigan como homicidio

Por Nazareno Rosen

Guardar
La influencer Ariela La Langosta
La influencer Ariela La Langosta fue hallada muerta con heridas de bala en su auto en Nueva York (@ariela.lalangosta)

La noticia de la muerte de Ariela Mejia-Polanco, conocida como Ariela “La Langosta”, provocó conmoción en la comunidad digital y la vida nocturna de Nueva York . El Departamento de Policía del Condado de Westchester informó que la influencer y modelo de origen dominicano fue encontrada sin vida en su automóvil durante la madrugada del 17 de agosto.

Presentaba varias heridas de bala y se hallaba en un Mercedes-Benz G-Class negro, detenido en Cross County Parkway, en Mount Vernon. Las investigaciones iniciales descartaron un accidente y calificaron el hecho como un acto violento, según confirmaron las autoridades policiales y la Oficina del Médico Forense.

Según detalló The New York Post, el suceso ocurrió poco después de que Ariela asistiera a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, sitio donde se desempeñaba como mesera. Compartió videos en redes sociales mostrando un ambiente alegre junto a colegas y amigos. Tras abandonar el establecimiento, la influencer fue víctima de un tiroteo. El vehículo presentaba el vidrio del lado del conductor destruido por múltiples disparos, sin señales de que se tratara de un hecho fortuito.

La policía de Westchester inició
La policía de Westchester inició una investigación por homicidio y uno de los primeros pasos en la investigación incluyó la detención para interrogatorio de Nata Cartier, pareja sentimental de la víctima (@ariela.lalangosta)

Reacciones en la comunidad y el ambiente artístico

La muerte de Ariela La Langosta causó un profundo impacto en la escena artística y la comunidad latina de Nueva York. El rapero Tekashi 6ix9ine, amigo cercano y colaborador de Ariela en el videoclip de la canción “Wapae” en 2023, expresó su dolor a través de redes sociales con varios videos y mensajes de despedida. Tekashi la describió como una “tremenda mujer” y la “reina de Nueva York”, y manifestó el vacío que deja su partida: “Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería”. También publicó mensajes en español como “Yo te amo” y “Mi negra”, acompañando sus palabras con fragmentos musicales que reflejaban su cercanía.

Tekashi 6ix9ine y otras figuras
Tekashi 6ix9ine y otras figuras del entretenimiento rinden homenaje a Ariela La Langosta (@ariela.lalangosta)

El homenaje al legado de Ariela incluyó la participación de otras figuras del entretenimiento, entre ellas Cardi B y La Insuperable, quienes manifestaron su pesar a través de mensajes en redes sociales.

El club Ikon de Manhattan suspendió sus actividades, publicó un mensaje destacando la luz y felicidad que Ariela aportaba: “Hoy perdimos a nuestra estrella brillante. Todavía no lo podemos creer… eras nuestra sonrisa, nuestra felicidad”. El establecimiento anunció apoyo a la familia de Ariela y manifestó el dolor compartido por toda su comunidad. Espacios nocturnos como Opus Lounge y Starlet NY adoptaron la misma postura, al recordarla como un “ángel de la vida nocturna” y destacar el vacío que dejó a su alrededor.

Trayectoria de Ariela La Langosta y su influencia en redes

Ariela La Langosta destacó en
Ariela La Langosta destacó en redes sociales por su influencia en la moda y la vida nocturna neoyorquina (@ariela.lalangosta)

Ariela La Langosta era ampliamente popular en redes sociales, especialmente en Instagram, donde superó el medio millón de seguidores. Su contenido abarcaba moda, modelaje, vida nocturna y entretenimiento.

Originaria de República Dominicana, Ariela residía en Nueva York desde hacía años, consolidándose como una de las figuras más relevantes de la comunidad latina en la ciudad. El apodo de “La Langosta” respondía a su energía singular y a la capacidad de captar la atención tanto en persona como en internet, reveló Univisión.

Durante su carrera trabajó como mesera en diversos locales, bailarina exótica y modelo. Su participación en el video “Wapae” de Tekashi 6ix9ine incrementó su visibilidad mediática. En sus días recientes, mantuvo cercanía con exponentes de la música urbana y frecuente presencia en eventos y fiestas reconocidas.

Investigación policial y circunstancias del crimen

Desde las primeras horas tras el hallazgo, la policía de Westchester abrió una investigación por homicidio, estableciendo que la muerte estuvo vinculada a un acto violento. El hecho se registró de madrugada, poco después de que Ariela participara en una fiesta en el club Ikon. El automóvil de la víctima mostraba varios impactos de bala en la ventana del conductor, señalando un ataque dirigido cuando abandonaba el lugar.

Las autoridades confirmaron que intervienen agencias locales, estatales y federales. Entre los primeros pasos figura la detención para interrogatorio de Nata Cartier, pareja de Ariela, aunque hasta ahora no se han identificado sospechosos ni difundido motivos claros. La policía declaró que el caso permanece abierto y bajo estricta confidencialidad para proteger la integridad del proceso.

Temas Relacionados

Estados UnidosNueva YorkEntretenimientoRedes socialesManhattanAriela La LangostaNewsroom BUE

Últimas Noticias

De Brooklyn a Queens: la literatura bilingüe en español encuentra su lugar en la vida de Nueva York

Con propuestas únicas, talleres comunitarios y cuentos para niños, los proyectos literarios latinos han transformado la ciudad en un escenario de encuentro y creatividad donde florecen nuevas historias

De Brooklyn a Queens: la

Del más caro al más barato: así varían los precios de la gasolina en estos estados

Diferencias regulatorias, impuestos y condiciones del mercado energético explican la disparidad en los costos del combustible a lo largo del territorio nacional

Del más caro al más

La dupla entre arte callejero y galerías impulsa el éxito latino en Nueva York

Librerías, galerías y asociaciones han fortalecido la autogestión y la colaboración entre artistas, fomentando la proyección internacional y el diálogo entre identidad cultural y transformación urbana en Nueva York

La dupla entre arte callejero

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Los Ángeles este 19 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en EEUU: temperaturas

Efemérides 19 de agosto: todos los hechos y personajes de un día como hoy

Hazañas, tragedias, nacimientos y muertes son los hechos más relevantes de esta fecha

Efemérides 19 de agosto: todos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos barcos militares de Japón

Dos barcos militares de Japón desembarcaron en Argentina: día, lugar y horario para verlos

Recorrer el mundo en once días: los detalles de la Fiesta Nacional del Inmigrante en Misiones

Cuánto cobrarán los bancarios en septiembre 2025, tras las paritarias

Un nuevo mapa global del carbono reveló pérdidas críticas en bosques y suelos: cuáles son las causas

Cuándo será la luna negra de agosto, un fenómeno tan invisible como fascinante

INFOBAE AMÉRICA
“Más que pistolas, cuchillos y

“Más que pistolas, cuchillos y cruces”: la historia detrás del viaje de Andy Warhol a Madrid en los años 80

Quentin Tarantino dijo cuál es su obra maestra y reveló quién dirigirá su secuela

El emocionante regreso de Daniel Barenboim en el Festival de Salzburgo conmueve al mundo de la música clásica

La OEA advierte que “la desconfianza y la incertidumbre marcaron las elecciones” en Bolivia

“Solo esperan poder volver a usar sus teléfonos”: 12 docentes hablan sobre los cambios en las escuelas

TELESHOW
Homo Argentum arrasa: la película

Homo Argentum arrasa: la película suma más de medio millón de espectadores a 5 días de su estreno

Gimena Accardi enfrentó los rumores que la vinculan con Andrés Gil: “Necesito frenar esto”

Laura Laprida fue mamá de Otto, el nieto número 20 de las Trillizas de Oro: “Bienvenido al clan”

Quién es Andrés Gil, el presunto tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

La reacción de Evangelina Anderson al aire en medio de las declaraciones de la supuesta amante de Martín Demichelis