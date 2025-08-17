Estados Unidos

Clima en Texas: el pronóstico del tiempo para San Antonio

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de San Antonio, Texas, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que el clima sea parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 78 grados Fahrenheit (aproximadamente 26 grados Celsius).

El viento soplará del sur-sureste a unas 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) y se volverá tranquilo por la tarde.

El clima por la noche

Esta noche, existe una ligera posibilidad de chubascos entre la 1 p.m. y las 4 p.m. y luego una leve posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas después de las 4 p.m.

Se espera un clima soleado y caluroso, con una temperatura máxima cercana a los 100°F (38°C). Los índices de calor podrían alcanzar hasta 103°F (39°C).

El viento será tranquilo, volviéndose del sur-sureste alrededor de 5 mph (8 km/h). La probabilidad de precipitación es del 20%.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 16 de agosto 6:51 p. m. CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

