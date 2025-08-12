Estados Unidos

Esta ciudad de Nueva York fue escogida como el mejor destino para visitar en Estados Unidos

Un paisaje con más de 150 cascadas, cultura universitaria y gastronomía local hicieron que este lugar domine el ranking de los destinos turísticos más atractivos del país

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Ithaca fue seleccionada como el mejor destino para visitar en Estados Unidos gracias a su entorno natural y vida cultural. (Archivo)

La ciudad de Ithaca, ubicada en el norte del estado de Nueva York, fue seleccionada como el mejor destino para visitar en Estados Unidos por la cadena de noticias CNN.

El reconocimiento, detallado esta semana por el medio estadounidense, posiciona a este enclave universitario por encima de tradicionales favoritos turísticos como Asheville, en Carolina del Norte, y Bend, en Oregón. CNN atribuyó su decisión a la combinación de paisajes naturales, actividades culturales y gastronomía de la zona.

El informe subraya que Ithaca se impuso en la clasificación por su acceso privilegiado a la naturaleza, la energía derivada de su entorno estudiantil y la diversidad de su oferta local.

La localidad se distingue por la presencia de más de 150 cascadas en unos 16 kilómetros a la redonda, una cifra que sorprende incluso a los visitantes asiduos de parques y espacios verdes en Estados Unidos.

Como lo describe el reporte, “el paisaje en y alrededor de esta amigable ciudad está tan saturado de saltos de agua que uno no tiene que ir demasiado lejos antes de encontrar otra caída, a menudo más impresionante que la anterior”.

La vida universitaria, impulsada por Cornell University e Ithaca College, aporta diversidad cultural reconocida mundialmente. (AP foto/Ted Shaffrey)

La ciudad, conocida también por el eslogan "Ithaca is gorges“, se sitúa en la punta sur del lago Cayuga, el más largo de los Finger Lakes. Este entorno, rodeado de tierras fértiles donde prosperan bodegas y casas de sidra, fortalece una identidad local ligada tanto a la naturaleza como a la producción artesanal.

El medio puntualizó que la cercanía entre los principales atractivos permite recorrer senderos, catar sidras y conocer restaurantes en distancias reducidas, algo poco frecuente en otras regiones del país.

Vida universitaria

La vida universitaria es una de las marcas distintivas de la ciudad. Cornell University y Ithaca College atraen a miles de estudiantes nacionales e internacionales cada año. Según comentó Alexis Falise, residente local y trabajadora en el Cornell Lab of Ornithology, “con todos los estudiantes que llegan a la universidad y a Ithaca College, traen consigo su cultura, sus antecedentes, su riqueza. Así que tenemos residentes temporales de todo el mundo que aportan mucho a nuestra pequeña ciudad”, declaró a CNN.

El ámbito académico potencia la oferta cultural de la ciudad, desde conciertos, muestras de arte y ciclos de cine, hasta festivales gastronómicos y ferias agrícolas. El mercado de productores, activo desde la década de 1970, es un punto de encuentro para los habitantes de Ithaca y los turistas, y concentra productos agrícolas, comidas artesanales y actividades familiares durante los fines de semana.

La comunidad de Ithaca destaca por su participación social y su identidad abierta a visitantes de todo el mundo. (Archivo)

Paisajes, cascadas y valles

Los paisajes de Ithaca deben su forma a los efectos de la última era glaciar. Josh Teeter, educador ambiental del sistema de parques estatales de Nueva York, explicó que “durante la última Edad de Hielo, los glaciares formaron los lagos y prepararon el terreno para la aparición de los desfiladeros”, mecanismo natural que ha dado lugar a la notable abundancia de cascadas y valles en la región.

Entre los principales puntos de interés natural destacan los parques Buttermilk Falls State Park, Robert H. Treman State Park y Taughannock Falls State Park. Este último alberga la cascada de caída libre más alta al este del Mississippi, con una caída de 66 metros, superando incluso a las célebres cataratas del Niágara. Los visitantes disponen de senderos señalizados, áreas de descanso y oportunidades para la observación de aves y fotografía paisajística.

La gastronomía local es otro de los factores que influyeron en la decisión. El restaurante Moosewood, considerado pionero del vegetarianismo en Estados Unidos, y el crecimiento de nuevas propuestas como Angelhearts o cafeterías especializadas en cocina internacional, refuerzan la imagen de Ithaca como una ciudad innovadora y diversa en sabores.

En opinión de Steve Selin, productor de sidra y habitante de la zona, el entorno de los Finger Lakes “es como hamacas entre árboles y pozas a las que puedes meterte al anochecer. Es un lugar mágico”. La confluencia de naturaleza, vida social y economía circular basada en productos locales suma a la valoración positiva recibida.

Temas Relacionados

IthacaNueva YorkTurismoNaturalezaLagosLago Cayugaestados-unidos-noticias

