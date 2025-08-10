Nueva era en la aviación: por qué los vuelos supersónicos sobre Estados Unidos cambiarán la forma de viajar desde 2027

La era de los vuelos supersónicos comerciales podría iniciar en Estados Unidos tras más de medio siglo de restricciones regulatorias sobre el espacio aéreo nacional (NASA/Lockheed Martin Corporation)

Viajar entre Nueva York y Los Ángeles en tan solo tres horas podría pasar de ser una fantasía a una realidad antes de 2027. El gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que pone fin a la prohibición de vuelos supersónicos comerciales sobre territorio estadounidense, una restricción que estuvo vigente durante 52 años. Esta decisión, reportada por Space.com, inicia un proceso regulatorio capaz de transformar la aviación comercial y reducir drásticamente los tiempos de viaje en rutas clave.

La orden ejecutiva deroga la normativa impuesta en 1973 por la Administración Federal de Aviación (FAA), que vetó los vuelos supersónicos comerciales sobre tierra debido a las crecientes preocupaciones por el ruido.

De acuerdo con el cronograma oficial, la prohibición se eliminará antes del 3 de diciembre de este año. Posteriormente, la FAA establecerá los estándares de certificación de ruido para estas aeronaves antes del 6 de diciembre de 2026, y las reglas definitivas para su operación estarán finalizadas en junio de 2027. Según Space.com, este calendario regulatorio es ambicioso y puede acelerar la llegada de una nueva era de la aviación.

El Tu-144 marcó la historia como el primer avión supersónico comercial, aunque su tecnología provocaba notables inconvenientes por el alto nivel de ruido que producía sobre zonas pobladas (NASA)

Prohibición, avances y tecnología supersónica

El origen de la prohibición se remonta a la década de 1970, cuando el desarrollo de aviones supersónicos por parte de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética generó expectativas, pero también rechazo social.

Los primeros modelos, como el Tu-144 soviético, utilizaban potentes posquemadores para superar la barrera del sonido y producían estampidos sónicos ensordecedores que incluso causaban daños en ventanas al nivel del suelo. Estas molestias llevaron a la FAA a restringir los vuelos supersónicos comerciales sobre tierra desde 1973, limitando su operación a rutas transoceánicas.

Actualmente, la tecnología superó los principales obstáculos que motivaron la restricción original. Empresas como Boom Supersonic desarrollaron el concepto de crucero sin estampido, que consiste en volar por encima de 9.100 metros y alcanzar velocidades supersónicas sin que el estampido sónico llegue al suelo.

Este fenómeno, conocido como corte Mach, se logró en enero de 2025, cuando un avión de Boom realizó una prueba en la que los estampidos se disiparon en la atmósfera antes de tocar la superficie, según detalló Space.com.

La empresa Boom Supersonic encabeza el desarrollo de aeronaves que prometen reducir tiempos de viaje gracias a innovaciones que eliminan el estampido sónico a nivel del suelo (Boom Supersonic via AP)

Competencia empresarial y perspectivas regulatorias

La carrera por liderar el renacimiento de la aviación supersónica no se limita a Boom Supersonic. Lockheed Martin, en colaboración con la NASA, desarrolló el X-59, un avión demostrador cuyo diseño ubica los motores en la parte superior del fuselaje.

Esta configuración ayuda a reducir las ondas de choque y minimizar el ruido percibido en tierra. El X-59 realizó pruebas en tierra y surge como un competidor relevante en la búsqueda de vuelos supersónicos comerciales silenciosos.

El proceso regulatorio de los vuelos supersónicos se compara con el de otras tecnologías disruptivas en aviación. Por ejemplo, la regulación de los drones comerciales en Estados Unidos se desarrolló desde el mandato gubernamental hasta su implementación final en un plazo de cuatro años, lo que indica que el calendario propuesto para los vuelos supersónicos, aunque exigente, resulta factible.

En el corto plazo, el sector aeronáutico estadounidense se alista para una transformación profunda. El levantamiento de la restricción, la definición de estándares de ruido y la competencia entre empresas como Boom Supersonic y Lockheed Martin anticipan una nueva etapa en la movilidad aérea.

Space.com señala que, si el proceso regulatorio mantiene su ritmo, los pasajeros podrían disfrutar vuelos comerciales supersónicos sobre tierra en un plazo equiparable al requerido para integrar los drones en el espacio aéreo estadounidense.