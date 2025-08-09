Estados Unidos

Trump anunciará un plan para combatir el crimen en Washington DC y advirtió sobre un posible control federal

El presidente estadounidense convocó para el lunes una conferencia de prensa en la Casa Blanca para presentar medidas de seguridad en la capital, a la que calificó como “una de las ciudades más peligrosas del mundo”

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington DC (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo lunes comparecerá en rueda de prensa en la Casa Blanca para exponer sus planes destinados a combatir el crimen en Washington DC, según informó en su red social Truth Social.

Trump reiteró su intención de imponer el control federal sobre la capital del país tras semanas de advertencias sobre la situación de seguridad en la ciudad. El mandatario calificó a Washington DC como “una de las ciudades más peligrosas del mundo” y afirmó que “pronto será una de las más seguras”, sin dar detalles sobre las medidas que presentará.

Este anuncio tiene lugar después de que un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) resultara herido el pasado miércoles durante un presunto intento de robo de vehículo, hecho que reavivó el debate sobre el aumento del crimen en la capital. De acuerdo con cifras difundidas por la cadena CBS, los robos de vehículos han caído un 37% en comparación con la misma época del año anterior y los delitos violentos han disminuido durante el último año y medio tras un repunte en 2023. A pesar de esta bajada, Washington DC figura entre las cinco ciudades más violentas del país, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

En su mensaje por Truth Social, Trump declaró: “El lunes habrá una conferencia de prensa en la Casa Blanca, la cual, esencialmente, detendrá el crimen violento en Washington DC. Se ha convertido en una de las ciudades más violentas en cualquier parte del mundo. ¡Y pronto será una de las más seguras!”.

La situación en la capital ha tomado un giro político, con Trump advirtiendo de su intención de asumir el control de las fuerzas de seguridad de la ciudad o desplegar la Guardia Nacional. El pasado viernes ya se desplegaron agentes federales en Washington, coincidiendo con nuevas amenazas sobre una posible intervención federal en el distrito, gobernado por fuerzas demócratas desde la promulgación de la Ley de Autonomía de 1973. Esa legislación permitió a los residentes elegir a sus autoridades locales y que estas aprobasen sus propias leyes. Sin embargo, el Congreso mantiene la potestad de modificar o bloquear las normas locales, como hizo en 2023 al anular un proyecto de reforma penal aprobado por el Ayuntamiento.

Trump, sin embargo, no tiene la autoridad exclusiva para federalizar el gobierno de la ciudad, ya que una revocación de la autonomía de Washington DC exige la aprobación de una ley del Congreso, actualmente controlado por el Partido Republicano. Por otro lado, la Ley de Autonomía sí faculta al presidente para asumir competencias en materia de seguridad en caso de emergencia que requeriría movilizar a la Policía Metropolitana para objetivos federales, aunque esta medida podría ser impugnada ante los tribunales.

Trump sugirió una imposición del
Trump sugirió una imposición del control federal sobre Washington DC (EP)

El vicepresidente JD Vance difundió datos que sitúan la tasa de homicidios en Washington en 41 por cada 100.000 habitantes, un índice superior al de las capitales de Perú, Cuba, Brasil y México. Las comparaciones han sido usadas por el gobierno para justificar su postura. Sin embargo, desde la mayoría demócrata en la ciudad y distintos sectores sociales se acusa a Trump de exagerar la magnitud de la violencia para legitimar su intervención. Según los informes de la Policía Metropolitana, los crímenes violentos han descendido un 26% este año, los homicidios un 12% y los asaltos con armas un 20%, además de una caída superior al 30% en los secuestros de vehículos, que alcanzaron récords en 2023 y generalmente involucran a menores de edad como perpetradores.

El congresista demócrata Mark DeSaulnier señaló en la red X: “Amenazar con que el Gobierno federal tome el control de Washington DC es absurdo y peligroso”. En la misma línea, el diario The Washington Post sostuvo en un editorial que la intervención federal propuesta por Trump no sería “un modelo sostenible para hacer a la capital más segura”.

Trump haría públicas sus propuestas de seguridad el lunes en un momento de tensiones políticas entre la administración federal y las autoridades locales, mientras el debate sobre la criminalidad en la ciudad continúa ocupando la agenda pública en Estados Unidos.

(Con información de EFE y EP)

