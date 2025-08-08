Ladrones de Labubu roban mercancía valorada en miles de dólares de una tienda ubicada en Los Ángeles

Muñecos Labubu forman parte de la mercancía sustraída durante el robo a una tienda del condado de Los Ángeles. (Crédito: Instagram / @onestopsaless)

Una tienda especializada en coleccionables, One Stop Sales, sufrió un robo la madrugada del miércoles en La Puente, en el condado de Los Ángeles, cuando cuatro hombres irrumpieron en el local y se llevaron la totalidad de su inventario, incluidos los codiciados muñecos Labubu, que esta temporada se han convertido en uno de los productos más buscados. El hecho ocurrió alrededor de la 1:29 a.m., según confirmó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, y fue documentado por las cámaras de seguridad del comercio.

La tienda informó a través de su cuenta de Instagram que los delincuentes ingresaron al establecimiento utilizando una Toyota Tacoma robada, la cual las autoridades lograron recuperar poco después del robo. Las imágenes de seguridad muestran a los sospechosos —todos enmascarados— irrumpiendo tras romper uno de los accesos, llevándose en pocos minutos varias cajas llenas de mercadería, principalmente muñecos Labubu. El monto estimado de lo robado asciende a unos siete mil dólares, de acuerdo con las autoridades.

“Nuestro inventario fue vaciado, la tienda quedó destrozada y todavía estamos tratando de procesar lo ocurrido. Pedimos a la comunidad que comparta la información y colabore para dar con los responsables”, publicó One Stop Sales en sus redes sociales al hacer el reporte público del robo, según NBC News. La tienda venía promocionando su surtido de muñecos en redes sociales en los días previos al asalto.

La comunidad local expresa su apoyo tras el robo de mercancía valuada en miles de dólares. (Crédito: Instagram / @onestopsaless)

Un golpe a una tienda local que apostaba por las tendencias del verano

One Stop Sales se había destacado en las últimas semanas por su oferta de muñecos Labubu, unas figuras con aspecto de gremlin y prominentes dientes, fabricadas en China por Pop Mart. Con el aumento de la demanda estacional y el impacto de las tendencias en redes sociales, estos artículos se convirtieron en el principal atractivo del local, el cual había recibido atentos compradores y coleccionistas de toda el área de Los Ángeles.

Según los registros públicos y publicaciones en la página web de la tienda, algunos modelos de Labubu alcanzan precios de hasta quinientos dólares, especialmente aquellas piezas exclusivas o difíciles de obtener. Una colección lanzada durante la primavera estaba disponible en el mercado por 27,99 dólares, aunque la fiebre por el producto ha ocasionado que los precios fluctúen en el mercado de reventa.

El atractivo de los muñecos está en el sistema de “caja sorpresa” o blind box, una estrategia que emplea Pop Mart: el comprador adquiere una caja sin saber de antemano cuál será el diseño o color específico del muñeco que recibirá, lo que ha incentivado el coleccionismo y la compra masiva en la región, como destaca NBC News. Estos productos han captado la atención de jóvenes y adultos, fomentando largas filas y reventas en línea a precios elevados.

Los productos sustraídos incluyen modelos de alto valor comercial, según los registros de la tienda afectada. (Crédito: Instagram / @onestopsaless)

Los ladrones usaron un vehículo robado y actuaron de madrugada

De acuerdo con el comunicado del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, los asaltantes llegaron al local en una Toyota Tacoma que también tenía reporte de robo. Al llegar al sitio, los agentes hallaron la camioneta cerca de la tienda, aunque no se dieron a conocer detalles sobre la identidad o paradero de los sospechosos.

Las imágenes de la cámara de seguridad, compartidas por la tienda en su cuenta de Instagram, muestran cómo los cuatro sujetos, protegidos con mascarillas y atuendos oscuros, rompieron el acceso principal, ingresaron apresuradamente y sustrajeron cajas enteras de inventario. Los elementos robados incluyeron, según la tienda y la policía, “todo el inventario”, entre los que predominaban los muñecos Labubu.

Los investigadores analizan las grabaciones con el objetivo de identificar a los responsables y recuperar la mercancía. Hasta el momento, el departamento del sheriff no ha precisado cuántas figuras fueron sustraídas exactamente y no existen reportes sobre arrestos.

Las redes sociales han servido para difundir el incidente ocurrido en la tienda de juguetes coleccionables. (Crédito: Instagram / @onestopsaless)

Comunidad y autoridades se movilizan tras un robo que resalta el boom de los coleccionables

La publicación del video y la petición de ayuda de One Stop Sales desataron una ola de solidaridad en redes sociales, donde clientes habituales y aficionados a los coleccionables manifestaron su apoyo al pequeño comercio. En las plataformas digitales, la comunidad replicó el llamado para contribuir con información sobre el paradero de los ladrones o la localización de productos posiblemente ofertados en plataformas digitales de reventa.

De acuerdo con el reporte publicado por NBC News, el mercado de los juguetes Labubu se ha consolidado como uno de los focos del comercio de coleccionables de este verano, con cifras de ventas elevadas y una creciente demanda, lo que pudo haber motivado el asalto.

Mientras, One Stop Sales permanece cerrado y examina junto a la policía las alternativas para reponer su inventario y restablecer la normalidad tras la pérdida total sufrida en el robo. Las autoridades continúan la investigación en curso y solicitan a quienes tengan información relevante que se pongan en contacto con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.