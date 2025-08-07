Estados Unidos

Trump presentó la mayor inversión de Apple en Estados Unidos: aumentó a 600.000 millones de dólares

El presidente anunció junto a Tim Cook un compromiso adicional que incluye una nueva planta en Kentucky y la fabricación de componentes clave del iPhone en territorio del país norteamericano

Guardar
El presidente Donald Trump estrecha
El presidente Donald Trump estrecha la mano del director general de Apple, Tim Cook, en el Despacho Oval, el miércoles 6 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Apple invertirá 100.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos, lo que eleva su compromiso total a 600.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años, según anunció el miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump anunció el aumento del compromiso en la Casa Blanca junto al director ejecutivo del gigante tecnológico, Tim Cook, y lo calificó como “la mayor inversión que Apple ha realizado en Estados Unidos”.

“Apple aumentará masivamente el gasto en su cadena de suministro nacional”, añadió Trump, destacando una nueva planta de producción de vidrio para las pantallas de los iPhone en Kentucky.

En febrero, Apple anunció que gastaría más de 500.000 millones de dólares en Estados Unidos y contrataría a 20.000 personas, y Trump se atribuyó rápidamente el mérito de la decisión.

Se basa en los planes anunciados en 2021, cuando la empresa fundada por Steve Jobs dijo que invertiría 430.000 millones de dólares en el país y crearía 20.000 puestos de trabajo.

“Solo este año, los fabricantes estadounidenses están en camino de fabricar 19.000 millones de chips para Apple en 24 fábricas de 12 estados diferentes”, dijo Cook en el Despacho Oval.

El director ejecutivo de Apple,
El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, habla mientras, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presenta el anuncio de Apple de una inversión de 100 mil millones de dólares en Estados Unidos. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump, que ha presionado a las empresas estadounidenses para que trasladen la fabricación a su país imponiendo aranceles a sus socios comerciales, afirmó que su administración era la responsable de la inversión.

Este es un paso importante hacia el objetivo final de garantizar que los iPhones que se venden en los Estados Unidos de América también se fabriquen en Estados Unidos”, dijo Trump.

Cook aclaró más tarde que, aunque muchos componentes del iPhone se fabricarán en Estados Unidos, el montaje completo de los iPhones seguirá realizándose en el extranjero.

“Si nos fijamos en la mayor parte, aquí fabricamos muchos de los semiconductores, aquí fabricamos el vidrio, aquí fabricamos el módulo Face ID... y lo hacemos para productos que se venden en otras partes del mundo”, dijo Cook.

Regaló a Trump una pieza de vidrio grabada a medida producida por el fabricante de vidrio para iPhone Corning, engastada en una base de oro de 24 quilates.

Un regalo dado por el
Un regalo dado por el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra sobre la mesa del presidente Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Cook dijo que la pieza de vidrio fabricada en Kentucky fue diseñada por un ex cabo de la Infantería de Marina que ahora trabaja en Apple.

Después de recibirla, Trump dijo que era “agradable” que “ahora estemos haciendo estas cosas en Estados Unidos, en lugar de en otros países, países lejanos”.

“Vuelven a casa”

Trump observa mientras él y
Trump observa mientras él y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook presentan el anuncio de Apple de una inversión de 100 mil millones de dólares en Estados Unidos. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que planea imponer un arancel del “100 %” a los semiconductores importados, una de las principales exportaciones de Taiwán, Corea del Sur, China y Japón.

“Vamos a imponer un arancel muy elevado a los chips y los semiconductores”, declaró a los periodistas en la Casa Blanca.

El gigante taiwanés TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, que cuenta con Nvidia y Apple entre sus clientes, estaría “exento” de esos aranceles, ya que tiene fábricas en Estados Unidos, según informó Taipéi el jueves.

Aunque no ofreció un calendario para la entrada en vigor de los nuevos gravámenes tecnológicos, el martes dijo que los nuevos aranceles sobre los productos farmacéuticos, los semiconductores y los chips importados podrían darse a conocer en la próxima semana.

Estados Unidos “va a ser muy rico y empresas como Apple están volviendo a casa”, afirmó Trump.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante la presentación del anuncio de Apple. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump especificó además que “Apple ayudará a desarrollar y fabricar semiconductores y equipos de semiconductores en Texas, Utah, Arizona y Nueva York”.

Señaló que si las empresas tecnológicas se comprometen a fabricar sus productos en Estados Unidos, “no habrá ningún cargo”.

Apple reportó una ganancia trimestral de 23.400 millones de dólares a finales de julio, superando las previsiones a pesar de enfrentarse a mayores costos debido a los aranceles generalizados de Trump.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

AppleDonald TrumpTim CookiPhoneChipsSemiconductoresTSMCEstados UnidosUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Cuáles son los suplementos que prioriza la estrella de CrossFit, Broke Wells, para mantenerse fuerte y recuperar energía

A los 30 años y tras una extensa carrera como atleta de élite, reveló a Business Insider la combinación de productos que incorpora en su rutina diaria para sostener el rendimiento físico y enfrentar nuevos desafíos fuera de la competencia

Cuáles son los suplementos que

Falla tecnológica obligó a reconocida aerolínea de EEUU a suspender todos sus vuelos: miles de pasajeros afectados

Las demoras alcanzaron a más de mil trayectos de United Airlines y causaron largas esperas en varios aeropuertos principales

Falla tecnológica obligó a reconocida

¿Cuál es la temperatura promedio en Los Ángeles?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Clima en Nueva York: temperatura y probabilidad de lluvia para este 7 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Nueva York: temperatura

Crisis en la OEA: fuertes críticas a la gestión política y administrativa del secretario General Ramdin

El titular del foro regional se ausentó en la presentación de un informe de la CIDH sobre la dictadura de Venezuela, intenta designar como su jefe de Gabinete a un embajador de Bahamas que fue investigado por corrupción y ya ha gastado miles de dólares para remodelar sus despachos personales

Crisis en la OEA: fuertes
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Perdimos todas”: el Gobierno reconoció

“Perdimos todas”: el Gobierno reconoció la derrota en el Congreso y responsabilizó al kirchnerismo por hacer “demagogia”

Marcha de San Cayetano, en vivo: últimas noticias sobre la movilización de gremios y movimientos sociales opositores a Javier Milei

18 fotos de la peregrinación a San Cayetano

Casa del horror: son humanos los restos hallados dentro del plato de los perros del presunto asesino serial de Jujuy

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre tras el efecto de las elecciones según los analistas que consulta el BCRA

INFOBAE AMÉRICA
Represión sin fin en Cuba:

Represión sin fin en Cuba: nuevo récord de presos políticos

Aprender idiomas fortalece la materia gris y retrasa el envejecimiento cerebral

Un pescador descubrió un tesoro de hace 700 años extraordinariamente bien preservado

Crisis en Brasil: entre los aranceles y la tensión política por el juicio a Jair Bolsonaro

He visto cómo Rusia tortura a prisioneros de guerra

TELESHOW
Batalla campal en un recital

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos entre los fanáticos

La sinceridad de Moria Casán desarmó a Mario Pergolini: “¿Sabés lo que me gusta de vos?"

Los Knockouts de La Voz Argentina traen cambios: qué figuras se suman a los coaches para esta nueva etapa

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”