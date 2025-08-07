El exceso de pantallas aumenta el riesgo para la salud cardíaca de niños y adolescentes, alerta estudio

Un estudio internacional advierte que cada hora extra frente a pantallas aumenta el riesgo de enfermedades cardiometabólicas en niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio publicado en el Journal of the American Heart Association advierte sobre las consecuencias del exceso de tiempo frente a pantallas en la salud física de niños y adolescentes.

Según el trabajo, los menores que usan dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, televisores, computadoras y consolas de videojuegos durante períodos prolongados enfrentan un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas, que incluyen presión arterial alta, colesterol elevado y resistencia a la insulina.

La investigación, dirigida por el equipo de David Horner, investigador de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, analizó datos de más de 1.000 niños y jóvenes a partir de dos estudios realizados en ese país.

Los resultados indican que los participantes de 18 años pasaban en promedio seis horas diarias frente a dispositivos, mientras que los de 10 años registraban un promedio de tres horas al día.

El doctor David Horner destacó en un comunicado:“es un cambio pequeño por cada hora, pero cuando el tiempo de pantalla se acumula a tres, cinco o incluso seis horas al día, como observamos en muchos adolescentes, ese impacto aumenta”.

La investigación asignó a cada participante un puntaje para medir su riesgo de enfermedades cardiometabólicas en relación al promedio del grupo. Un valor de cero indicaba riesgo promedio, mientras que uno correspondía a una desviación estándar superior al promedio grupal.

Por cada hora extra de pantalla, el riesgo general aumentó 0,08 desviaciones estándar en los niños de 10 años y 0,13 en los jóvenes de 18 años. Aunque el incremento resulta leve por hora adicional, su efecto se potencia conforme aumenta la cantidad de horas diarias de exposición a dispositivos.

Relación con el sueño

El estudio también consideró el papel del sueño en la relación entre pantallas y salud cardiovascular. Se halló que tanto una menor duración del sueño como acostarse más tarde amplificaban los riesgos asociados al tiempo frente a dispositivos.

En palabras de los autores: “limitar el tiempo de pantalla discrecional en la infancia y la adolescencia puede proteger la salud cardíaca y metabólica a largo plazo. Nuestro estudio aporta evidencia de que esta conexión comienza temprano y subraya la importancia de mantener rutinas diarias equilibradas”.

Los investigadores sugieren que el impacto negativo podría deberse a que el uso prolongado de pantallas roba tiempo al sueño, un factor clave en el desarrollo y el bienestar de los jóvenes.

Un fenómeno global y en aumento

Si bien el estudio es observacional —es decir, encuentra asociaciones pero no establece causalidad directa—, sus conclusiones coinciden con una tendencia internacional de preocupación sobre el uso excesivo de tecnología entre niños y adolescentes.

En 2023, el cirujano general de Estados Unidos recomendó a los padres la creación de “zonas libres de tecnología” para sus hijos, una estrategia para promover hábitos más saludables.

En sintonía con estas advertencias, más de la mitad de los estados en EE.UU. han aprobado leyes para restringir o prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas, y varias jurisdicciones evalúan regulaciones similares.

El conocimiento sobre los efectos del tiempo frente a la pantalla refuerza el llamado a familias, educadores y responsables políticos para establecer límites al uso de dispositivos electrónicos y fomentar rutinas equilibradas que incluyan actividad física y suficiente descanso.

“Los riesgos comienzan en etapas tempranas. Es fundamental trabajar en la promoción de hábitos de vida saludables desde la niñez para reducir las probabilidades de enfermedades futuras”, concluyó Horner.