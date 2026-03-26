Un niño de 12 años muere por fentanilo en El Bronx tras ser expuesto a drogas almacenadas por un narcotraficante

El narcotraficante Arístides Cabrera almacenaba fentanilo y armas en una vivienda de El Bronx, donde falleció un niño de 12 años por intoxicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un narcotraficante de El Bronx acumulaba hasta aproximadamente USD 10 mil semanales almacenando armas y fentanilo en la vivienda de un menor que murió intoxicado.

La acusación federal contra Arístides Cabrera, apodado “Buddha”, estableció una trama de narcotráfico que tenía como epicentro la vivienda donde residía un niño de 12 años fallecido tras intoxicación con opioides sintéticos.

Documentos judiciales y un informe de la Administración de Control de Drogas, DEA, de Nueva York precisan que Cabrera fue imputado por tráfico de drogas con resultado mortal y tenencia ilegal de armas de fuego en el domicilio compartido con la víctima.

La investigación detalló que, durante varios meses, Cabrera introdujo fentanilo y para-fluorofentanilo en la ciudad, almacenándolos en el apartamento donde residía el menor. Agentes policiales hallaron estupefacientes y dos armas de fuego dentro de una caja fuerte en el pasillo, fuera del dormitorio del menor.

El 28 de junio de 2022, el niño fue hallado sin vida tras haber estado expuesto a las sustancias. Pese a la gravedad del hecho, la acusación sostiene que Cabrera continuó vendiendo drogas desde otros puntos de Nueva York, incluso durante un periodo de detención por causas estatales asociadas a armas y narcóticos.

Las autoridades federales y locales atribuyen a la combinación de tráfico de opioides y armas en ambientes domésticos el aumento de la mortalidad infantil en la ciudad.

De acuerdo con la Administración de Control de Drogas, DEA, de Nueva York, los operativos recientes han confirmado que la presencia simultánea de drogas y armas de fuego es un factor recurrente en las redes que operan en barrios vulnerables, elevando el riesgo para los habitantes y, especialmente, para los menores de edad.

Reacción de la DEA y fiscalía: énfasis en las consecuencias para niños

Las investigaciones de la DEA revelaron que Cabrera obtenía cerca de USD 10 mil semanales vendiendo fentanilo y heroína en El Bronx (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un comunicado divulgado ayer, la agente especial de la DEA, Farhana Islam, describió: “Las armas, las drogas y la violencia son marcas de las organizaciones de narcotráfico que infiltran nuestras comunidades”, declaró Islam en una nota recogida por el diario local El Diario NY.

La funcionaria puntualizó que este caso pone en evidencia el peligro de vincular la distribución de estupefacientes y armas con la pérdida de vidas infantiles por intoxicación con fentanilo.

El fiscal federal Jay Clayton subrayó la magnitud de la operatoria: “Como se alega, Arístides Cabrera era un narcotraficante armado que, durante años, inundó El Bronx con drogas letales”, afirmó Clayton al medio local.

Según la acusación, el tráfico en el propio hogar del acusado impactó directamente a quienes convivían con él: “El daño causado por su presunto tráfico de drogas alcanzó a su entorno más cercano, provocando la muerte trágica de un niño vulnerable en su propia residencia”, añadió el fiscal.

Entre las pruebas reunidas por la fiscalía, se encuentra un video de una operación encubierta en el que Cabrera reconoció vender heroína mezclada con fentanilo por casi USD 2 mil. El acusado atribuyó el precio al aumento de la “epidemia de opioides” en Nueva York.

La Administración de Control de Drogas, DEA, calcula que Cabrera llegó a obtener aproximadamente USD 10 mil semanales a través de la venta de estupefacientes, lo que revela la escala del flujo de opioides en los barrios afectados.

El avance del fentanilo en Nueva York ha incrementado las cifras de mortalidad por sobredosis. Según Frank Tarentino, agente especial de la DEA, la ciudad enfrenta una crisis sin precedentes: “Es la amenaza más importante para nuestra salud pública y nuestra seguridad pública.

En la ciudad de Nueva York hay una sobredosis de drogas cada tres horas, mientras que a escala nacional ocurren 295 al día”, puntualizó Tarentino en 2023.

El impacto del fentanilo en la infancia y respuesta institucional

La muerte del menor que convivía con Cabrera constituye solo uno de los episodios recientes vinculados a opioides sintéticos en la ciudad. En septiembre de 2023, un bebé de origen hispano falleció en El Bronx tras ingerir fentanilo almacenado ilegalmente en una guardería.

Un mes después, en Brooklyn, un niño de cuatro años murió y sus cuidadores fueron acusados formalmente por homicidio involuntario con este mismo opioide. Estos casos evidencian la penetración de las redes de narcotráfico en espacios habitados por menores y han impulsado a las autoridades a intensificar la persecución judicial.

La respuesta institucional ha sido el endurecimiento de medidas legales y administrativas. En diciembre de 2022, el entonces presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró al fentanilo como “arma de destrucción masiva”.

Esta determinación busca endurecer la fiscalización sobre el tráfico y posesión de opioides, en el marco de la emergencia nacional por sobredosis.

Características del fentanilo y su peso en la mortalidad por sobredosis

El fentanilo es identificado por el Departamento de Salud de Nueva York como la principal causa de muerte por sobredosis, presente en el 80% de los decesos por drogas en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud de Nueva York (DOH) advierte que el fentanilo es un opioide sintético de bajo costo y alta potencia, utilizado como adulterante en lotes de heroína y cocaína. Su efecto farmacológico puede multiplicar por 50 la potencia de la morfina.

El último reporte sanitario señala que el 80% de las muertes por sobredosis en la ciudad involucran fentanilo, colocándolo como principal causa de mortalidad asociada a drogas en Nueva York.

El fallecimiento por intoxicación de un menor de 12 años en El Bronx, atribuido al fentanilo almacenado por Cabrera, evidencia la magnitud de la crisis opiácea en la región.

Cabrera enfrenta cargos federales por tráfico de drogas y tenencia de armas; la investigación apunta a que su conducta incrementó el riesgo para menores en su propio domicilio.

La comisionada policial Jessica S. Tisch cuestionó la conducta del imputado al exponer a niños a sustancias mortales: “Cabrera mostró un desprecio insensible por la vida humana al, presuntamente, vender fentanilo en un hogar donde un niño de 12 años estuvo expuesto a las drogas que acabaron con su vida”, señaló Tisch en declaraciones recogidas por el diario local El Diario NY.

Siete años de operaciones ilícitas y evolución de la red

De acuerdo con la acusación federal, Cabrera y sus colaboradores construyeron un circuito de venta de heroína, fentanilo y para-fluorofentanilo en diferentes sectores de El Bronx desde noviembre de 2017 hasta enero de 2024.

Las operaciones incluyeron transacciones con agentes encubiertos, quienes recogieron pruebas audiovisuales y adquirieron drogas en entregas que llegaron a pagarse hasta USD 2 mil por operación.

Esta documentación, aportada por la Administración de Control de Drogas, DEA, fue esencial para dimensionar la red y los riesgos para la comunidad.

El aumento de la circulación de fentanilo ha provocado un crecimiento sostenido de la mortalidad en los barrios más expuestos, lo que impulsó una mayor coordinación entre agencias federales y estatales, así como la revisión de la tipificación judicial en delitos cometidos en presencia de menores.

El caso Cabrera da cuenta del impacto de las redes de narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades de Nueva York.