EEUU impone nuevas reglas para pedir la Green Card por vínculos familiares: lo que se debe saber

USCIS actualiza criterios para visas familiares y refuerza verificación de relaciones. (Jesús Aviles/Infobae)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una actualización en su Manual de Políticas que modifica los criterios de elegibilidad, documentación, entrevistas y adjudicación de las peticiones de visa de inmigrante basadas en la familia. La medida, con vigencia inmediata, busca garantizar que las relaciones familiares utilizadas como base para solicitar la residencia permanente legal en el país sean auténticas y verificables.

De acuerdo con el aviso de política PA-2025-12, publicado en el sitio oficial de USCIS, la actualización afecta las solicitudes pendientes y las que se presenten a partir del 1 de agosto. La agencia explicó que estas modificaciones están orientadas a reforzar la integridad del proceso migratorio y prevenir el uso fraudulento de las vías familiares para obtener beneficios migratorios. La política se aplicará a todas las categorías de familiares inmediatos y de preferencia familiar, conforme a lo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

El nuevo lineamiento consolida, aclara y reemplaza disposiciones previas contenidas en el Adjudicator’s Field Manual (AFM) y memorandos relacionados. Estas acciones responden a la necesidad institucional de asegurar que las peticiones familiares cumplan con los estándares legales y no sean utilizadas para eludir los procedimientos de inmigración. Según USCIS, la revisión también incluye la posibilidad de emitir Notificaciones de Comparecencia (NTA) en casos donde los beneficiarios sean considerados removibles.

¿Qué cambios establece USCIS en la verificación de solicitudes familiares?

Según el documento PA-2025-12, la agencia incorporó varios ajustes en el Volumen 6, Parte B, de su Manual de Políticas. Entre los puntos principales se encuentran:

Revisión de los criterios generales de elegibilidad para peticiones basadas en la familia.

Aclaración de los requisitos de presentación y documentación necesarios.

Especificación de cuándo se requieren entrevistas como parte del proceso de adjudicación.

Inclusión de procedimientos sobre cómo se manejan las peticiones múltiples o relacionadas.

Detalle de las situaciones en las que el Departamento de Estado (DOS) puede aceptar directamente el Formulario I-130 .

Confirmación de que una petición familiar aprobada no confiere por sí sola estatus migratorio ni protección frente a una posible deportación.

USCIS indicó que la guía se aplicará tanto a las solicitudes presentadas en Estados Unidos como a aquellas procesadas en el extranjero. Además, se añadió una sección específica para abordar situaciones en las que el beneficiario ya haya solicitado un ajuste de estatus, pero posteriormente se determine que no cumple con los requisitos.

La nueva política de USCIS exige documentación más rigurosa y entrevistas en casos dudosos. (Archivo)

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente por vínculo familiar?

Según lo establecido por la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los ciudadanos estadounidenses pueden presentar el Formulario I-130 para solicitar la residencia permanente de:

Cónyuges

Hijos o hijas (solteros o casados)

Padres

Hermanos o hermanas

Por su parte, los residentes permanentes legales (titulares de una green card) pueden solicitar únicamente a:

Cónyuges

Hijos o hijas solteros

Estas solicitudes se clasifican en dos categorías: Familiar Inmediato, que incluye vínculos cercanos con ciudadanos estadounidenses y no tiene límite anual, y Preferencia Familiar, que agrupa relaciones más lejanas y está sujeta a cuotas anuales.

¿Cuándo se requiere una entrevista según la nueva guía?

La actualización del manual introduce nuevos lineamientos sobre las entrevistas que pueden formar parte del proceso de adjudicación. De acuerdo con USCIS, las entrevistas podrán exigirse en los siguientes casos:

Dudas sobre la autenticidad de la relación familiar .

Inconsistencias en la documentación presentada.

Peticiones relacionadas con matrimonios recientes o fuera de lo común .

Situaciones en las que el oficial de USCIS considere que se necesita más información para tomar una decisión.

El manual especifica que la entrevista no es obligatoria en todos los casos, pero USCIS se reserva el derecho de convocarla cuando existan motivos fundados.

Las solicitudes de residencia por vínculo familiar deberán cumplir con los nuevos estándares legales. (Andina)

¿Qué pasa si el beneficiario es removible?

La agencia recordó que la aprobación de una petición de visa de inmigrante por vínculo familiar no garantiza la permanencia en el país. Según la nueva política, si USCIS determina que el beneficiario de la solicitud es removible por otras razones migratorias, puede emitir una Notificación de Comparecencia (Notice to Appear), lo que iniciaría un proceso de deportación ante un juez de inmigración.

“La petición de visa no otorga estatus migratorio ni ofrece protección contra la deportación”, subraya el texto del manual.

En estos casos, la decisión final sobre la residencia permanente dependerá del resultado del procedimiento legal correspondiente.

¿Cuáles son las nuevas reglas para peticiones presentadas en el extranjero?

El aviso también explica que, en ciertas circunstancias, los ciudadanos estadounidenses pueden presentar el Formulario I-130 directamente ante el Departamento de Estado. Esto aplica, por ejemplo, a:

Personal militar destacado fuera de EE.UU.

Empleados del gobierno asignados en el exterior

Durante eventos disruptivos a gran escala que impidan presentar la solicitud en territorio estadounidense

Cuando estas peticiones son aprobadas, pueden ser tramitadas mediante el Centro Nacional de Visas del DOS, siempre que el beneficiario no sea elegible para ajustar su estatus dentro del país. La guía aclara estos procedimientos para evitar duplicaciones o demoras.

¿Qué se mantiene sin cambios?

USCIS mantendrá los procedimientos vigentes relacionados con:

Clasificaciones de visas familiares según la relación con el peticionario.

Requisitos legales para cada categoría.

Procesos de ajuste de estatus mediante el Formulario I-485 , en caso de que el beneficiario ya se encuentre en Estados Unidos y tenga una visa de inmigrante disponible.

Procesamiento consular en embajadas o consulados estadounidenses para solicitantes que están fuera del país.

La aprobación de una petición familiar no garantiza protección contra la deportación, advierte USCIS. (Archivo)

¿Qué impacto tendrá esta actualización?

La entrada en vigor inmediata de estas modificaciones implica que todas las solicitudes pendientes y futuras deberán cumplir con los criterios actualizados. Esto puede traducirse en un mayor escrutinio en las entrevistas y en la verificación de relaciones familiares, especialmente en casos donde existan dudas o antecedentes migratorios irregulares.

La agencia no publicó cifras específicas sobre el volumen de solicitudes afectadas, pero reiteró que la medida busca mantener la integridad del sistema y prevenir el uso indebido de las vías migratorias disponibles.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora?

Los solicitantes deberán asegurarse de presentar documentación completa, precisa y verificable al momento de iniciar un proceso de inmigración familiar. Aquellos que ya se encuentren en trámite podrían ser convocados a entrevistas adicionales si su caso lo requiere.

USCIS indicó que continuará revisando sus manuales y procesos internos con el fin de garantizar que las decisiones migratorias se tomen conforme a la ley y que las relaciones familiares utilizadas como base para la inmigración sean legítimas y transparentes.