Encontró a una gatita en el metro de Nueva York, lo captó en video y su historia terminó en adopción

El rescate y adopción de la gata conmovió a miles de usuarios en redes sociales. (Crédito: TikTok / @pocahontae8)

La mañana del jueves 24 de julio transcurría como cualquier otra para Betsaida Mercado, habitual usuaria de la línea 2 del metro de Nueva York, cuando un giro inesperado marcó su trayecto. Según relata NBC New York, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, el conocido sonido de las puertas del tren quedó interrumpido por un maullido que Mercado describió como “aterrado”. Lo que parecía un incidente menor captó pronto la atención de todos los pasajeros.

La llegada de la pequeña felina al vagón del metro no pasó desapercibida. Un video grabado y posteriormente difundido en TikTok por Pocahontae Nehemiah, residente de Harlem, muestra cómo una gatita tricolor camina sobre la marquesina amarilla de seguridad, observa la llegada del tren y, en un acto apresurado, cruza el espacio que separa la plataforma de la unidad segundos antes de que las puertas se cierren. “Tuve que parpadear dos veces. Era como si hubiese pagado su pasaje”, relató Nehemiah a TODAY.com.

El fragmento, que superó los 3 millones de reproducciones en menos de 24 horas, recoge la reacción de los ocupantes del tren, quienes alternaron entre el asombro, la preocupación y la risa. “Algunas personas intentaron atraparla, otras reían y unos cuantos nos quedamos congelados, pensando: ‘¿Esto está pasando de verdad?’”, compartió Nehemiah a TODAY.com.

Impacto en los pasajeros y reacción colectiva en el tren

El ambiente dentro del vagón mutó rápidamente tras la aparición de la pequeña felina. De acuerdo con NBC New York, Nehemiah manifestó una mezcla de preocupación y sorpresa. Con alergia a los gatos, Nehemiah optó por alejarse sin intervenir directamente, pero siguió grabando para documentar el inusual episodio del transporte público neoyorquino. “Me sentía aliviada cuando vi que otra pasajera la recogía”, comentó posteriormente.

La situación se volvió aún más llamativa cuando Mercado, que se encontraba en el extremo opuesto del vagón, decidió actuar de manera espontánea. “No podía quedarme de espectadora. Si la puerta se hubiese abierto, habría podido caer en medio del andén”, relató Mercado a TODAY.com. La joven, de 27 años, tomó a la gatita en brazos y procuró calmarla durante el trayecto hasta la próxima estación.

Mercado recordó que la pequeña maullaba “muy fuerte” y mostraba claros signos de temor, pero en ningún momento trató de arañarla ni huir. “Fue como si me hubiera escogido a mí”, puntualizó. Para sorpresa de los presentes, la felina se mantuvo tranquila durante el resto del viaje.

La felina fue trasladada al hogar de su nueva dueña tras recibir atención veterinaria. (Crédito: Betsaida Mercado)

El proceso de rescate y los preparativos previos

Antes de ese día, Mercado y su pareja ya habían conversado sobre la posibilidad de dar cobijo a un animal extraviado. “Le pregunté a mi novio, hipotéticamente, qué haría si encontraba un gato en la calle, y él estaba de acuerdo”, confesó Mercado. Fue así como, tras bajarse del tren en la siguiente parada, llamó a su pareja, quien la aguardó en la estación y de inmediato llevó a la pequeña gatita a casa.

Allí, como relataron a NBC New York, el novio de Mercado bañó al animal y la presentó a su nuevo compañero, el perro de la familia. Las imágenes y actualizaciones sobre la salud y el bienestar de la gatita fueron publicadas en las redes sociales de Mercado, donde cientos de seguidores se sumaron para sugerir nombres y enviar mensajes de apoyo.

De acuerdo con lo informado por Mercado, entre sus opciones de nombre consideró Metro si resultaba ser macho y Emmie si era hembra, en referencia a las siglas de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), la entidad pública que administra el sistema de metro de Nueva York. Finalmente, tras una revisión veterinaria realizada el sábado 26 de julio, se confirmó que la gatita era hembra y adoptó el nombre de Emmie.

Desconcierto sobre el origen de la gatita y posible destino

El caso suscitó una ola de solidaridad entre usuarios y curiosos, quienes no tardaron en especular sobre el origen de la cachorra. Como relata NBC New York, Mercado señaló que la pequeña estaba “extremadamente limpia” y sin signos visibles de abandono, lo cual generó interrogantes sobre si se pudo haber perdido o incluso si fue abandonada en el metro. TODAY.com solicitó comentarios a la oficina de prensa de la MTA, aunque hasta el momento no han proporcionado información adicional.

A pesar de las incógnitas, la protagonista reafirmó su compromiso con la nueva integrante de la familia. Mercado reconoció que sintió una especie de destino: “Creo que Dios me puso en ese tren y en ese horario para que me encontrara con ella. Fue como hallar a mi futura hija. Ella parecía realmente perdida, y me encontró a mí, su mamá”.

La protagonista del rescate ya había considerado previamente adoptar animales en situación de calle. (Crédito: Betsaida Mercado)

Recepción pública del caso y apoyo en redes sociales

La historia de Emmie atrajo la atención de los medios y en especial de los usuarios de plataformas como TikTok, donde el video original y las actualizaciones posteriores generaron miles de reacciones. Mercado se mostró especialmente agradecida por el respaldo y el interés de quienes siguieron el desenlace. Hasta la fecha, continúa publicando novedades sobre la adaptación de Emmie a su nuevo entorno doméstico y el proceso de convivencia con su perro.

La experiencia ha despertado reflexiones sobre la convivencia en el transporte público y la empatía colectiva que puede surgir en eventos imprevistos. Mientras tanto, la MTA aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el singular caso de la gatita pasajera.

La historia de Emmie y Betsaida Mercado persiste como un recordatorio de la capacidad de encuentro y solidaridad que puede emerger incluso en los escenarios más cotidianos de la vida urbana, según recogen los testimonios en TODAY.com y NBC New York.