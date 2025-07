Apagón en el metro de Nueva York provoca retrasos y suspensiones en varias líneas

La interrupción del servicio afectó a miles de pasajeros durante horas clave de la mañana. (AP foto/Seth Wenig)

Un apagón eléctrico en el sistema de señales del metro de Nueva York provocó este martes 29 de julio severos retrasos y suspensiones en múltiples líneas, generando complicaciones para miles de pasajeros en medio de una ola de calor extremo.

El incidente, confirmado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), se originó poco antes de las 8:30 de la mañana, hora local, en la estación West 4th Street-Washington Square, en el corazón del West Village.

El presidente de Tránsito de Nueva York, Demetrius Crichlow, detalló que la intensidad del calor fue uno de los factores que contribuyó a la pérdida de energía del sistema de señales. “Estamos abordando una pérdida de energía en nuestro sistema de señalización en West 4th Street-Washington Square”, informó la MTA en su sitio web durante el momento más crítico de la interrupción.

La MTA confirmó que un corte eléctrico en el sistema de señales provocó suspensiones y demoras. (Foto AP/Mark Lennihan)

Líneas afectadas y alteraciones en el servicio

El corte de energía obligó a la suspensión total del servicio en las líneas B y C en ambas direcciones. Además, la línea M interrumpió su recorrido entre Delancey St-Essex St y Forest Hills-71 Av.

Las líneas A, E y D también experimentaron retrasos importantes, mientras que los trenes F fueron desviados a operar por las líneas E y G entre Jackson Heights y Bergen Street, evitando completamente el paso por Manhattan. Por su parte, los trenes G presentaron demoras adicionales.

La MTA explicó que la baja en el suministro de electricidad activó las señales de alerta, deteniendo a los trenes automáticamente. Sin embargo, la energía y el aire acondicionado a bordo de los trenes afectados permanecieron en funcionamiento, evitando que la situación se agravara en el contexto de la advertencia por calor extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Varias líneas principales del metro registraron alteraciones en su recorrido habitual. (Cindy Ord/Getty Images/AFP)

Labores para restablecer el sistema

Crichlow acudió personalmente al andén de la estación West 4th Street-Washington Square a media mañana para supervisar las labores de restauración. Explicó que el apagón causó un efecto dominó en varias líneas, ya que el personal técnico debió reiniciar manualmente todas las señales afectadas.

“Uno de los interruptores automáticos en la zona fue restablecido, lo que permitió devolver parte de la electricidad al sistema”, indicó Crichlow. Añadió que esperaban retomar un servicio más regular a primeras horas de la tarde.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, los retrasos y cancelaciones persistieron hasta adentrada la tarde. A la 1:00 p.m., sólo se había restablecido un servicio muy limitado en ambas direcciones de las líneas B y C. Para las 2:00 p.m., la línea D seguía experimentando demoras considerables y las líneas A, B, C, E y F tampoco lograban reponer la normalidad.

Autoridades trabajan en el restablecimiento del sistema y aconsejan prever demoras. (FB/Museo del Tránsito de Nueva York)

Impacto en los usuarios

La estación West 4th Street-Washington Square es un importante punto de conexión en el sistema, ubicada en el sector de Greenwich Village, por donde cruzan numerosas líneas. El apagón obligó a cientos de miles de usuarios a buscar rutas alternativas en un momento crítico de la jornada, coincidente con el pico matutino del tráfico.

“Las señales en rojo mantuvieron los trenes detenidos, pero, afortunadamente, logramos evitar que quedaran atrapados bajo las calles sin ventilación ni luz”, afirmó Crichlow al dirigirse a los medios en el sitio. El directivo reiteró que aún se investigan las causas precisas del corte eléctrico, aunque no descartó la influencia de las altas temperaturas, dado que la ciudad enfrentó un aviso por calor excesivo ese mismo día.

En su actualización oficial, la MTA pidió paciencia a los pasajeros y recomendó seguir la información en tiempo real por los canales oficiales ante la posible reprogramación de itinerarios y recorridos. La entidad subrayó que el restablecimiento completo del servicio depende de la revisión total de los sistemas eléctricos y de señalización afectados.