“Temí por mi vida”: así recordó su violento arresto un hombre golpeado por la policía de Florida

El momento compartido en redes sociales atrajo la intención de miles de internautas, quienes cuestionaron el actuar del agente de la policía. Crédito: (IG - misanharriman )

Un joven afroamericano de 22 años ha experimentado consecuencias duraderas tras un violento arresto en Jacksonville, Florida, que se volvió viral en redes sociales.

William McNeil, Jr. relató que, desde el incidente con los agentes, el miedo persiste: “Ya no conduzco. Simplemente porque ya no confío en la policía. Sigo teniendo miedo. No puedo dormir en las noches por el trauma. Tengo recuerdos recurrentes y pesadillas”. McNeil compartió esta reflexión en una entrevista para ABC News Live Prime.

Las imágenes que capturaron el suceso, filmadas con el celular de McNeil, exhiben cómo integrantes de la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) lo agreden físicamente durante una parada de tráfico. El video, de dos minutos de duración y divulgado ampliamente el domingo, desencadenó una investigación interna, anunció la dependencia.

Un incidente que impactó a toda una comunidad

La JSO compartió el metraje de las cámaras corporales de los agentes que arrestaron a McNeil Jr. (Jacksonville Sheriff's Office/Handout via REUTERS)

Al día siguiente, el sheriff T.K. Waters presentó públicamente los videos de las cámaras corporales de dos de los agentes involucrados. Durante el encuentro grabado, los agentes golpean y dan puñetazos a McNeil luego de que este preguntara insistentemente por qué lo detenían y se negara a abandonar su vehículo.

Ante la pregunta de la periodista Linsey Davis sobre sus motivos para no salir del auto, McNeil confesó: “Temí por mi vida. Estaba asustado, atemorizado. Crecí oyendo que los agentes nos protegen, pero no era así”.

El oficial identificado como responsable de romper la ventana del auto y golpear a McNeil es D. Bowers, informó el sheriff durante la presentación de los hechos. Uno de los abogados de la familia, Ben Crump, pidió en conferencia de prensa el miércoles la destitución de Bowers.

“Si no despiden a este oficial y consienten este tipo de fuerza excesiva, están enviando una señal a todo el cuerpo policial de Jacksonville. Les dicen que está bien tratar así a los ciudadanos, que está bien tratar así a los automovilistas afroamericanos. En Estados Unidos, esto no está bien”, expresó el abogado.

La respuesta institucional, sin embargo, se mantiene cautelosa. El sheriff Waters declaró: “No voy a defender ni a condenar la respuesta del oficial Bowers ante la resistencia hasta que no se conozcan todos los hechos y la investigación concluya.” Agregó que, mientras se realiza la revisión administrativa: “el agente Bowers ha sido despojado de su autoridad policial”.

La situación de los demás agentes presentes en la detención aún no está clara, ya que la Oficina del Sheriff no ha dado detalles sobre si otros implicados se encuentran en licencia administrativa. Tampoco se sabe si Bowers cuenta ya con representación legal.

Graves lesiones y secuelas psicológicas

El video grabado por la víctima muestra el momento exacto de una de las agresiones. (Law Office of Harry M. Daniels/TMX/Handout via REUTERS)

El sheriff también comunicó el lunes que la Fiscalía Estatal determinó que “ninguno de los agentes involucrados violó la ley penal”. Sin embargo, recalcó que la revisión administrativa pendiente evaluará si los policías “incurrieron en infracciones a la política interna” de la organización. La defensa legal de McNeil anticipa acciones en los tribunales.

Harry Daniels, otro de los abogados, explicó al medio que su cliente sufrió lesiones “significativas”, incluida pérdida de memoria y una conmoción cerebral, y confirmó que en las próximas semanas presentarán una demanda. Afirmó además que el equipo legal solicitará la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para que revise el caso.

Al ser preguntado sobre su visión de la justicia tras lo sucedido, McNeil señaló: “Luchar por lo correcto, mejor formación para nuestros agentes y mejores policías.” Añadió: “El resultado que deseamos ver es justicia. Justicia para todos los hombres afroamericanos, en EEUU y en el mundo”.

Su primera aparición pública para hablar sobre el caso tuvo lugar en una conferencia de prensa ofrecida junto a sus abogados y sus padres, previo a la entrevista con ABC News. La madre de McNeil, Latoya Solomon, compartió la dificultad emocional de enfrentarse a las imágenes: “Estoy agradecida con Dios por protegerlo, porque sé lo que pudo haber pasado”. El padrastro, Alton Solomon, visiblemente afectado, evocó su propia juventud al ver la grabación: “Ver ese video me hizo regresar al momento en que yo tenía 22 años. Me dolió”.