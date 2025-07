Estos son los errores que debes evitar al momento de solicitar la visa estadounidense

Los solicitantes de la visa pueden cometer algunos errores comunes que causan que se las niguen. (usembassymex/Instagram)

El proceso de solicitud de una visa estadounidense está regulado por estrictos requerimientos legales y administrativos. Las decisiones sobre la aprobación o rechazo de una visa corresponden exclusivamente a los funcionarios consulares de las embajadas o consulados de Estados Unidos, quienes toman su decisión con fundamento en los estándares marcados por la ley estadounidense, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. La entrevista consular es un paso obligatorio para casi todos los solicitantes, y en ella se revisa la información presentada y se determina la elegibilidad del solicitante para el tipo de visa solicitado.

En la práctica, aunque la mayoría de los solicitantes obtienen la visa, existen numerosas normas bajo las cuales se puede negar la solicitud. La negativa puede deberse tanto a la insuficiencia de documentos o pruebas, como a la existencia de causas legales de inadmisibilidad. Cuando una visa es rechazada, el oficial consular informa al solicitante sobre la sección legal específica relacionada con el rechazo e indica si es posible solicitar una excepción o “waiver” a esa causa de inelegibilidad.

El pago por el trámite de visa es no reembolsable incluso si la solicitud es rechazada. Si una persona desea solicitar de nuevo después de un rechazo, deberá cumplir con un nuevo proceso de aplicación y realizar otro pago, salvo algunas excepciones informadas en el sitio oficial del Departamento de Estado.

Principales errores al solicitar una visa

Existen varias razones por las que niegan la visa, como no mantener completo un esquema de vacunación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores principales que puede llevar a la negación de una visa es no completar adecuadamente la solicitud o no presentar los documentos requeridos. Conforme a la sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), si el solicitante no entrega toda la información o documentación solicitada, la visa será denegada hasta que se subsane esta omisión.

Otro error frecuente es no demostrar la elegibilidad para el tipo de visa solicitada o no poder refutar la presunción de intención migratoria. Bajo la sección 214(b) de la INA, se presume que todo solicitante de visa no inmigrante tiene la intención de emigrar a Estados Unidos, salvo que logre convencer al oficial consular de lo contrario. Según la ley, esta carga probatoria recae sobre el solicitante.

Presentar información falsa o incurrir en fraude también es una causa común de rechazo. La sección 212(a)(6)(C)(i) establece que cualquier intento deliberado de fraude o falsedad para obtener una visa resulta en la inelegibilidad del solicitante. De igual forma, intentos previos de permanecer en Estados Unidos más allá del tiempo autorizado pueden generar una denegación futura bajo la sección 212(a)(9)(B)(i).

Razones legales para la negación de una visa

La revisión de redes sociales es el nuevo requisito para solicitar la visa. (REUTERS/Dado Ruvic/)

Las razones más habituales para considerar a una persona inadmisible se encuentran en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Entre estas destacan no solo la insuficiencia documental o la presunción migratoria, sino también antecedentes penales graves, participación en delitos de drogas o más de dos condenas con una suma de sentencias mayor a cinco años. La ley también prevé la inadmisibilidad por motivos relacionados con la salud, como poseer enfermedades transmisibles o no tener las vacunas requeridas.

En cuanto a temas económicos, la visa puede ser denegada si el solicitante no demuestra que tiene medios económicos suficientes o si existe riesgo de convertirse en una carga pública, conforme al artículo 212(a)(4). Asimismo, algún intento de entrada irregular, haber sido deportado previamente, o haber cometido fraude migratorio, pueden llevar a una negativa automática.

El Departamento de Estado enfatiza la obligación de proveer pruebas sólidas de lazos económicos, sociales y personales fuera de Estados Unidos para demostrar intención de regresar al país de origen o residencia habitual, en especial para solicitantes de visas de no inmigrante.

Requisitos para obtener una visa estadounidense

El primer requisito fundamental es ser elegible bajo todas las leyes estadounidenses aplicables para la categoría de visa solicitada. Durante la entrevista, el funcionario consular verifica que el solicitante cumpla con los criterios legales y de documentación. De acuerdo con información oficial, quienes aspiran a una visa deben demostrar que cumplen los requisitos específicos de la categoría (por ejemplo, estudiante, turista, trabajo temporal) y no estar incursos en ninguna de las causales de inadmisibilidad descritas en la sección 212(a) de la INA.

Para ciertos casos, como estudiantes o visitantes de intercambio, el gobierno estadounidense solicita ahora que los perfiles de redes sociales sean públicos como parte de un proceso ampliado de revisión y seguridad. El Departamento de Estado resalta desde junio de 2025 que todo proceso de adjudicación de visa se considera una decisión de seguridad nacional.