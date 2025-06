Trump anunció que Estados Unidos y China firmaron un acuerdo comercial y que prevé otro pacto “significativo” con la India

Donald Trump, presidente de EEUU (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el acuerdo comercial con China fue firmado el miércoles, según declaraciones durante un acto en la Casa Blanca para defender su proyecto fiscal y presupuestario. Trump informó: “Firmamos (el acuerdo) con China ayer. Lo acabamos de firmar”, sin ofrecer detalles adicionales sobre el contenido del pacto.

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, confirmó posteriormente a través de una entrevista con Bloomberg Television que Washington y Beijing ultimaron el entendimiento comercial alcanzado el mes pasado en Ginebra. Lutnick precisó: “El acuerdo se firmó y selló hace dos días”, y añadió que no ofrecería más detalles sobre los términos del documento.

El mandatario estadounidense encabezó el evento en la Casa Blanca este jueves en el marco del debate en el Senado sobre la propuesta presupuestaria impulsada por su gobierno. Durante su intervención, Trump adelantó también la posibilidad de cerrar un acuerdo comercial significativo con la India en el futuro próximo, aunque no aportó información específica: “Tenemos otro próximo, quizá con la India, uno muy grande”.

A mediados de junio, tras conversaciones bilaterales celebradas en Londres, el presidente de EEUU mencionó que el acuerdo con China contemplaba la imposición de un arancel estadounidense del 55% a productos chinos y otro del 10% a bienes estadounidenses por parte de Beijing. Hasta la fecha, las autoridades estadounidenses no habían difundido información sobre la firma del acuerdo y no convocaron a la prensa para documentar el acontecimiento.

La administración de Trump ha priorizado la negociación de nuevos acuerdos comerciales desde su retorno a la Casa Blanca en enero. Según el mandatario, el 9 de julio se estableció como plazo inicial para negociar con socios internacionales y evitar la aplicación de los denominados “aranceles recíprocos”. No obstante, la Casa Blanca aclaró este jueves que dicho plazo no se considera vinculante para la consecución de nuevos pactos.

En ese contexto, Trump advirtió que Estados Unidos no necesariamente alcanzará acuerdos con todos sus socios comerciales y que aquellos países que no cierren pactos enfrentarán incrementos arancelarios. “No vamos a hacer tratos con todos. Les enviaremos una carta con un gracias y un pagas el 25, el 35, el 45%”, detalló el presidente.

El presidente de China, Xi Jinping (EP)

El acuerdo con China y otro previamente firmado con el Reino Unido constituyen, hasta el momento, los únicos pactos comerciales formalizados por la administración actual. Trump subrayó que su política arancelaria tiene, entre sus efectos, el incentivo al retorno de empresas manufactureras a territorio estadounidense. El presidente sostuvo: “Tal vez más importante que los miles de millones de dólares de los aranceles es el hecho de que tenemos cientos de plantas en construcción en todo Estados Unidos que nunca habrían estado aquí”.

Durante el acto oficial, Trump reiteró su llamamiento al Congreso para que apruebe el proyecto de ley de gasto público antes del 4 de julio. De acuerdo con la agenda presidencial, la reforma fiscal y el programa comercial constituyen prioridades de la actual administración.

El anuncio sobre el acuerdo comercial con China se produce cuando persisten tensiones globales por las políticas arancelarias impulsadas por la Casa Blanca. Representantes de países afectados, incluidos China y socios europeos, han mantenido conversaciones en distintas capitales en búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos derivados de la aplicación de nuevos gravámenes.

(Con información de EFE y Reuters)