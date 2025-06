Estados Unidos quiere retomar las negociaciones con Irán pero el Canciller del régimen rechazó la propuesta

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (REUTERS/Carlos Barria)

La Casa Blanca afirmó este jueves que mantiene abierta la comunicación con Irán y que la relación bilateral continúa en “una vía diplomática”, en medio de tensiones provocadas por recientes bombardeos del ejército estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes el pasado fin de semana. Así lo expresó la portavoz Karoline Leavitt durante una rueda de prensa, al referirse a los intentos de Washington de alcanzar acuerdos tras la ofensiva militar.

“El presidente Donald Trump quiere la paz, siempre la ha querido, y ahora mismo estamos en una vía diplomática con Irán. El presidente y su equipo, en particular el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, siguen en comunicación con los iraníes”, afirmó Leavitt frente a periodistas.

El ataque del sábado por la noche tuvo como objetivo las plantas de enriquecimiento de uranio en Isfahan, Natanz y Fordow, según detalló la portavoz, quien subrayó que aunque existe disposición para dialogar, aún es temprano para definir una agenda concreta de contactos con Teherán.

Frente a las declaraciones del presidente estadounidense sobre eventuales acercamientos la próxima semana y la posibilidad de que un acuerdo ya no sea imprescindible tras los daños infligidos al programa atómico de Irán, Leavitt indicó que “acaban de realizar este ataque” y pidió paciencia antes de divulgar plazos oficiales.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores del régimen iraní, Abbas Araghchi, negó firmemente las especulaciones de que Irán se dispone a reanudar las negociaciones nucleares con Estados Unidos.

Abbas Araghchi. REUTERS/Umit Bektas

“Algunas especulaciones sobre la reanudación de las negociaciones no deben tomarse en serio”, dijo Araghchi en la televisión estatal. “Quiero dejar claro que no se ha llegado a ningún acuerdo, arreglo o conversación para iniciar nuevas negociaciones. Todavía no se ha establecido ningún plan para iniciar negociaciones”.

“No se ha llegado a ningún acuerdo o arreglo para reanudar las negociaciones. No se ha hecho ninguna promesa ni se ha mantenido ninguna discusión al respecto”, declaró Araghchi al canal estatal de noticias iraní IRINN.

“Hemos tenido una experiencia engorrosa con los estadounidenses: que traicionaron las negociaciones en mitad del proceso. Esta experiencia afectará sin duda a nuestras decisiones futuras. Pero esa decisión se tomará en última instancia en función del bienestar del pueblo iraní, no de las emociones ni de ninguna consideración superficial o temporal”, añadió.

Leavitt también informó que ha mantenido conversación “extensa” con Steve Witkoff y aseguró que la diplomacia estadounidense se coordina no solo con las autoridades iraníes, sino también con intermediarios claves como Qatar. Describió a la administración qatarí como un “aliado y socio increíble durante todo este proceso” y recordó que el emirato ha desempeñado un rol central como mediador, junto con Estados Unidos, entre Irán e Israel para propiciar el diálogo y promover un alto el fuego alcanzado el lunes.

Washington mantiene contacto constante con aliados en la región del Golfo Pérsico y el mundo árabe, en línea con los esfuerzos por consolidar “un acuerdo con Irán sobre la alianza con el Estado de Israel”, explicó Leavitt. Aseguró que la relación entre Washington y Tel Aviv “nunca ha sido tan fuerte” y resaltó la expectativa de que más Estados árabes se sumen a los Acuerdos de Abraham, iniciativas de normalización de relaciones diplomáticas con Israel ya adoptadas por Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Baréin y Marruecos.

El ayatollah Ali Khamenei habló en un mensaje televisado este 26 de junio de 2025 (REUTERS)

Por otra parte, la portavoz de la Casa Blanca también criticó al líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, porque consideró que ejecuta una estrategia para “salvar las apariencias”, tras sus declaraciones públicas en las que minimizó el impacto de los bombardeos estadounidenses sobre las instalaciones nucleares. “Vimos el video del ayatollah, y cuando se tiene un régimen totalitario, hay que salvar las apariencias”, afirmó Leavitt en referencia a la postura del líder iraní, quien sostuvo que el presidente Trump “exageró” el daño logrado por la ofensiva militar.

El gobierno estadounidense sostiene que, pese a la escalada militar, continúa priorizando el entendimiento diplomático con Teherán y sus aliados regionales, considerando la persistente inestabilidad en el Medio Oriente y la búsqueda de nuevas fórmulas de cooperación.

(Con información de AFP y EFE)