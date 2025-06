Donald Trump afirmó que impidió la muerte del ayatollah Ali Khamenei y rechazó suavizar las sanciones a Irán

El presidente estadounidense Donald Trump durante una sesión informativa con la prensa este viernes 27 de junio de 2025 en la Casa Blanca (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que ya no contempla suavizar las sanciones impuestas a Irán tras el discurso de “odio” pronunciado el jueves por el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.

“Lo salvé de una muerte muy fea y humillante y no tiene por qué decir: gracias, presidente Trump”, declaró el inquilino de la Casa Blanca, al reiterar que conoce su paradero y evitó un ataque por parte de fuerzas estadounidenses o israelíes, y recriminó de manera particular a Khamenei que dijese que Irán había “ganado la guerra” cuando “sabe que es una mentira”. “Se supone que un hombre tan creyente no debería mentir”, añadió.

En su mensaje en la red social Truth Social, Trump atribuyó a las acciones militares estadounidenses la destrucción de las principales instalaciones nucleares iraníes, al señalar que Natanz, Isfahan y Fordow fueron “destruidas” por los bombardeos. Detalló que en “un acto final”, exigió a Israel que hiciera regresar un gran número de aviones militares que, según Trump, se dirigían hacia Teherán para realizar “quizás el golpe de gracia”.

Según sus propias palabras, este ataque habría sido “el mayor de la guerra” y habría causado “enormes daños” con la muerte de “muchos iraníes”. El presidente estadounidense advirtió que la decisión de impedir los ataques evitó un saldo mayor de víctimas, aunque aseguró que Irán “fue diezmado” y su ejército “derrotado brutalmente”.

Trump acusó al régimen iraní de hostilidad y de mantener al país en una situación de crisis prolongada.

El presidente estadounidense subrayó que estaba considerando un posible levantamiento de las sanciones económicas contra Irán, pero dijo que detuvo todo el trabajo relacionado con esta medida “con efecto inmediato”, en respuesta al pronunciamiento de Khamenei, al que calificó como lleno de “ira, odio y repugnancia”. Insistió en que una eventual retirada de las sanciones habría ayudado a Irán en su recuperación tras el conflicto, aunque desestimó esa opción y recomendó al liderazgo de ese país reconsiderar su actitud.

El líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei (EP)

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, al ser consultado sobre la posibilidad de lanzar nuevos ataques aéreos si Irán reactivara su programa nuclear, Trump respondió que consideraría “sin duda” esa opción. “Absolutamente”, añadió al ser preguntado por la continuidad de las operaciones militares.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó este miércoles la posible reanudación de conversaciones con Estados Unidos, en respuesta a la afirmación de Trump sobre un eventual diálogo en el marco de la OTAN en La Haya.

El enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, expresó recientemente la esperanza de alcanzar “un acuerdo de paz integral”, aunque el clima entre los dos países permanece tenso y se sostiene un frágil alto el fuego entre Israel e Irán.

Trump advirtió a las autoridades iraníes sobre las consecuencias de continuar con sus “ambiciones nucleares”, instando a Irán a “volver al orden mundial” para evitar nuevos enfrentamientos y una situación de estancamiento. “Siempre están tan enojados, hostiles e infelices... No tienen esperanza, ¡y la situación solo empeorará!”, sentenció el presidente estadounidense.

(Con información de AFP, EFE y EP)