Mientras Trump analiza si se suma a los ataques contra Irán, EEUU movilizó bombarderos B-2 hacia la base de Guam en el Pacífico

EEUU movilizó varios bombarderos B-2 hacia la base de Guam, en el Pacífico

Estados Unidos movilizó en las últimas horas varios bombarderos B-2 de su Fuerza Aérea hacia el Pacífico, en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente y la posibilidad latente de que el presidente Donald Trump ordene un ataque contra Irán.

Según expusieron datos de los rastreadores de vuelos, una cantidad no confirmada de B-2 partieron desde la base aérea de Whiteman, ubicada en el estado de Missouri, con rumbo a Guam, un territorio estadounidense en Micronesia, donde se encuentran importantes instalaciones militares.

Junto a ellos emprendieron vuelo cuatro aviones de reabastecimiento Boeing KC-46 Pegasus, de los cuales al menos dos realizaron maniobras durante el trayecto, mientras que los otros dos se habrían mantenido a unos 75 kilómetros de distancia de los bombarderos.

Los expertos señalaron que los B-2 son, casualmente, los aviones que poseen la capacidad de ser equipados con el GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, un artefacto de 13.600 kilogramos diseñado para destruir instalaciones subterráneas a grandes profundidades, lo que indica que, de ser incorporados en este conflicto, podrían alcanzar la instalación de Fordow y otros sitios fortificados clave dentro del programa nuclear iraní.

De incorporarse al conflicto, los B-2 podrían alcanzar la instalación de Fordow y otros sitios fortificados clave dentro del programa nuclear iraní (REUTERS)

De todas formas, pese a que el desplazamiento se produce en un momento de creciente tensión en la región y gran incertidumbre sobre la decisión de Trump, The New York Times señaló que esto no necesariamente indica que el presidente republicano haya tomado una determinación definitiva, ya que el reposicionamiento de recursos castrenses es una práctica frecuente.

De hecho, un funcionario que conversó con la agencia Reuters bajo condición de anonimato, indicó que aún no se había dado la orden de movilizar a los bombarderos más allá de Guam, lo que sugiere que el desplazamiento se mantiene dentro de los límites ordinarios de preparación y disuasión, y se descarta -por el momento- una maniobra inminente.

La agenda de Trump, por su parte, prevé su regreso a la Casa Blanca este sábado, tras una reunión con altos miembros de su equipo de seguridad nacional en su estancia en el campo de golf de Bedminster, en Nueva Jersey, en la que seguirá evaluando los posibles escenarios de una eventual intervención militar coordinada con Israel.

Este jueves, el mandatario insistió en la posibilidad de sumarse a los enfrentamientos con un rol activo y directo, con ataques sobre el país persa, aunque evitó brindar detalles o precisiones.

Trump aún no decidido si participar de manera activa en los ataques contra Irán (REUTERS)

Por el contrario, se limitó a decir que “basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión de ir o no en las próximas dos semanas”.

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente Masoud Pezeshkian dijo que consideraría retomar el diálogo con la Casa Blanca si ésta ordena a Benjamin Ntenyahu cesar el fuego, algo que Trump descartó.

“Creo que es muy difícil hacer esa petición ahora mismo si alguien está ganando. Israel lo está haciendo bien en términos de guerra; Irán lo está haciendo menos bien, y es un poco difícil conseguir que alguien se detenga”, respondió el republicano en ese sentido.