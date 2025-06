Fue vista por última vez en junio de 2024 y volvió por voluntad propia: su familia la había dado por perdida

La mujer fue puesta bajo custodia y trasladada a un centro de detención en espera de acciones judiciales. (Crédito: Facebook / Hot Springs Police Department)

Tori Milsak, de 35 años, había sido vista por última vez el 6 de junio de 2024 en la calle Edgewood, en la ciudad de Hot Springs, en Arkansas. Desde entonces, su familia había perdido todo contacto con ella y, tras varias semanas sin comunicación, decidieron reportarla como desaparecida.

La policía de Hot Springs lanzó una búsqueda pública en septiembre del año pasado e informó que la mujer podría enfrentar problemas de salud mental. El pasado jueves 19 de junio, la propia Milsak se acercó a un agente de policía en una estación de servicio y explicó que se había reconocido en una noticia sobre personas desaparecidas. Fue entonces cuando las autoridades pudieron confirmar su identidad.

El encuentro tuvo lugar dentro del área metropolitana de Little Rock, a unos 90 kilómetros del lugar donde había sido vista por última vez, lo que representa una distancia considerable que no había sido cubierta por los operativos iniciales. Las autoridades no habían recibido reportes fiables que ubicaran a Milsak fuera del condado de Garland desde que se activó la alerta.

Fue localizada tras acercarse por voluntad propia a un oficial de policía en una estación de servicio

Un oficial del Departamento de Policía de Little Rock respondió al llamado sobre una mujer que afirmaba estar desaparecida, según un informe policial citado por Newsweek. El agente entrevistó a Milsak en el lugar y, tras realizar una verificación de antecedentes, constató que efectivamente había una denuncia de desaparición activa a su nombre.

Además, durante la verificación, se descubrió que Milsak tenía una orden de arresto pendiente en el condado de Garland por no haberse presentado ante un tribunal. Por esa razón, fue puesta bajo custodia y trasladada al Centro Regional de Detención del Condado de Pulaski. Las autoridades señalaron que sería recogida por oficiales del condado de Garland al día siguiente.

Las autoridades habían solicitado la colaboración del público meses después de la denuncia de desaparición. (Crédito: Google Earth)

La desaparición había sido ampliamente difundida por las autoridades y su familia desde 2024

Desde el momento en que se reportó su desaparición, el Departamento de Policía de Hot Springs solicitó la colaboración del público a través de redes sociales y otras plataformas para ayudar a localizarla. En su momento, las autoridades mencionaron que existía la posibilidad de que Milsak enfrentara desafíos relacionados con su salud mental, aunque no se ofrecieron más detalles al respecto.

En declaraciones previas a su hallazgo, el hermano de la mujer, Jason Hamel, expresó públicamente su preocupación. “Esa es nuestra principal súplica: por favor, déjennos tener cierre, porque no lo hay. Nunca lo habrá hasta que Tori regrese”, dijo a KTHV, una estación local de noticias.

Tras su localización, la Policía de Hot Springs publicó una actualización en su cuenta oficial de Facebook agradeciendo a quienes compartieron las publicaciones sobre su búsqueda: “Gracias a todos los que compartieron su publicación de persona desaparecida”.

A pesar del hallazgo, las autoridades no han ofrecido información sobre dónde estuvo Milsak durante el año desaparecida

Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones oficiales que expliquen qué sucedió con Milsak durante los más de doce meses que estuvo ausente. Tampoco se ha informado si su caso continuará bajo investigación o si se ofrecerán detalles adicionales al respecto.

La falta de información sobre su paradero durante ese periodo, así como el hecho de que haya sido ella misma quien alertó a las autoridades tras verse en las noticias, han generado interrogantes aún sin respuesta. En su publicación más reciente, la Policía de Hot Springs indicó que “no hay más información disponible en este momento”.

Newsweek confirmó que intentó comunicarse con el Departamento de Policía de Hot Springs para obtener más comentarios, pero hasta el momento no han respondido públicamente.

El hallazgo ocurrió en una zona urbana de Arkansas, lejos del último lugar donde fue vista. (Crédito: Facebook / Hot Springs Police Department)

El caso se suma a un volumen significativo de desapariciones de adultos en Estados Unidos

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) del FBI, en el año 2024 se reportaron más de 533,000 casos de personas desaparecidas en todo el país. De estos, casi 184,000 correspondieron a adultos.

Los casos de adultos desaparecidos, como el de Tori Milsak, representan una parte significativa del panorama de desapariciones en Estados Unidos. Aunque muchos de ellos se resuelven, una parte permanece sin resolución o sin datos claros sobre las circunstancias de la desaparición y posterior reaparición, como sucede en este caso.

Milsak se encuentra actualmente bajo custodia a la espera de su traslado a Garland County, donde deberá enfrentar el proceso legal relacionado con la orden de arresto pendiente. Las autoridades no han confirmado si su condición mental será evaluada formalmente o si se implementarán medidas de protección adicionales.

Por el momento, la policía local y su familia cuentan con una respuesta concreta a un año de incertidumbre. La reaparecida se identificó, habló y fue escuchada.