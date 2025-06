Los parientes del papa León XIV: desde nobles, esclavistas y hasta famosos como Justin Bieber y Madonna

El papa León XIV posee uno de los árboles genealógicos más diversos. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Poco después de que el mundo conociera la elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost como el papa León XIV, se difundió información sobre el origen familiar del nuevo pontífice. Según The New York Times, utilizando la investigación del genealogista Jari C. Honora, la familia materna de Prevost, residente en el Séptimo Barrio de Nueva Orleans, incluía antepasados descritos en los registros como “mulato” y “negro”. Esta información atrajo la atención de diversos públicos interesados en conocer los detalles del árbol genealógico, especialmente tras su ascenso al papado.

La genealogía de León XIV exhibe una diversidad poco habitual. Colaborando especialistas de American Ancestors y del Cuban Genealogy Club of Miami, se identificaron más de 100 antepasados directos, abarcando hasta 15 generaciones. El árbol familiar del pontífice es considerado uno de los más diversos elaborados en trabajos similares a lo largo de más de una década, según señalaron los investigadores que participaron en la búsqueda y análisis de registros históricos.

La investigación más remota sobre su linaje alcanza a antepasados en España en el siglo XVI, específicamente en la parte materna. Se pudieron localizar documentos del censo de 1573 en Isla, una localidad del norte de España, donde al menos cuatro de sus tatarabuelos eran registrados como “hidalgos” (pequeña nobleza sin título).

Orígenes en España y conexiones latinoamericanas

Antes de convertirse en papa, Robert Prevost, pasó muchos años en la arquidiócesis de Chiclayo, Perú. (Gobierno de Perú)

Entre los antepasados españoles de León XIV se encuentra Diego de Arana Valladar, capitán de mar y tierra de la Armada Real, quien dedicó años a combatir a corsarios neerlandeses vinculados a la disputa por posesiones en América. Su hijo, Diego de Arana Isla, desde temprana edad sirvió en el ejército español y posteriormente fue capitán de artillería en Panamá. A través de la hermana de este último, el pontífice está emparentado con Antonio José de Sucre, protagonista de la Batalla de Ayacucho y primer presidente constitucional de Bolivia.

Diego de Arana Isla se asentó en Cuba en 1663 como contador de la Real Hacienda y falleció ahí en 1684. Sus descendientes continuaron residiendo en La Habana durante cuatro generaciones, según los registros consultados por los genealogistas citados.

El papa León XIV es pariente de Madonna y Justin Bieber

Un ancestro en común emparenta a al papa León XIV con Madonna, Justin Bieber y otras celebridades. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Por vía paterna, el origen es marcadamente europeo. Al menos cinco generaciones de la familia provenían de Sicilia; el abuelo del papa, Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano Alito, nació en 1876 y emigró a Estados Unidos en 1905. Su pareja fue Suzanne Louise Marie Fontaine, nacida en Francia y trasladada a Estados Unidos aproximadamente una década después que Salvatore, según una nota periodística de 1917. Su relación, fuera del matrimonio, resultó en el nacimiento de dos hijos, Jean y Louis. Este último, el padre del papa, recibió como apellido el de la abuela, Prévost, motivo por el cual el nuevo pontífice tiene un apellido francés a pesar de que su abuelo paterno era italiano.

Dentro de los registros identificados, figuran 40 antepasados procedentes de Francia, 24 de Italia y 21 de España. Respecto a los antecesores franceses, aquellos nacidos en el siglo XVII estaban ya asentados en Quebec para la segunda mitad de ese siglo. Entre ellos destaca Louis Boucher de Grandpré, natural de Trois-Rivières y vinculado a numerosos descendientes en Canadá, algunos de los cuales incluyen a figuras públicas como Pierre Trudeau, Justin Trudeau, Angelina Jolie, Hillary Clinton, Justin Bieber, Jack Kerouac y Madonna.

Antecedentes en Estados Unidos del papa León XIV

Los registros históricos muestran a varios antepasados esclavistas ligados a Prevost. (REUTERS/Yara Nardi)

Muchos de los antecesores franceses y cubanos del papa migraron a Estados Unidos en el mismo periodo en que los antepasados canadienses arribaban al país, radicándose finalmente en Nueva Orleans. Esta ciudad es reconocida por su diversidad cultural y su rol como punto de convergencia para poblaciones nativas, colonizadores franceses y españoles, además de esclavos africanos, según el censo de 1805, cuando más de la mitad de la población local era integrada por personas libres y esclavizadas de ascendencia africana.

El análisis genealógico identificó al menos cuatro ancestros blancos propietarios de esclavos en Estados Unidos. Entre ellos destaca François Lemelle, que llegó a poseer al menos 20 personas esclavizadas. Otros ancestros, como Joseph Aristide Baquié y Eugène Grambois, también figuran como dueños de tres y cinco personas, respectivamente. Charles Louis Boucher de Grandpré, gobernador español del distrito de Baton Rouge entre 1799 y 1808, poseía por lo menos 11 esclavos, según los documentos históricos consultados.

En el entorno familiar del papa existieron también personas de ascendencia africana identificadas en diversos registros como “mulato”, “persona libre de color” y “cuarterón” (una cuarta parte de ascendencia africana), sumando al menos 17 personas en estas categorías. Además, según los registros genealógicos, ocho antepasados negros del papa fueron propietarios de al menos 40 personas esclavizadas.

Una de las historias identificadas corresponde a Marie Louise, quinta tatarabuela del papa, quien figura como “negra libre” en un documento de sucesión de 1800. Sus hijas, Fanchon Grenoble y Jeannette Glapion, heredaron propiedades y personas esclavizadas, según consta en documentos de la época. Por su parte, Marie Jeanne, cuarta tatarabuela, había sido esclavizada por François Lemelle, quien posteriormente concedió la libertad a ella y dos hijas mediante un acta de manumisión de 1772. Treinta años después, Marie Jeanne era propietaria de 421 hectáreas de tierra y de cinco personas esclavizadas, resultado de su integración y ascenso social en Nueva Orleans.