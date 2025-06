Habrá acceso gratuito a estos parques y monumentos en EEUU durante el feriado del 19 de junio

El 19 de junio de 2025, el acceso a parques nacionales y tierras públicas de Estados Unidos será gratuito por el Juneteenth. (Jacob W. Frank/Servicio de Parques Nacionales/AP)

El 19 de junio de 2025, los visitantes podrán acceder sin costo a los parques nacionales, monumentos nacionales y otras tierras públicas de Estados Unidos en conmemoración del Juneteenth, una fecha que celebra el fin de la esclavitud en el país.

Según informó CNBC, esta jornada forma parte de los “Fee Free Days” que el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos organiza cada año, permitiendo el ingreso gratuito a lugares emblemáticos como el Gran Cañón, Yellowstone y Yosemite.

De acuerdo con el medio, aunque la mayoría de los parques nacionales no cobran entrada, existen excepciones como el Parque Nacional Acadia, donde el acceso puede costar entre USD 20 y USD 35, o el Parque Nacional Badlands en Dakota del Sur, cuyo pase de entrada varía entre USD 15 y USD 30.

Durante el Juneteenth, los visitantes no tendrán que abonar estos montos, aunque sí deberán pagar por servicios adicionales como campamentos, lanzamientos de botes, recorridos guiados y otras actividades dentro de los parques.

El Juneteenth conmemora el fin de la esclavitud y es reconocido como feriado federal desde 2021. (REUTERS/Aude Guerrucci)

El Servicio de Parques Nacionales recomienda a quienes planeen visitar estos espacios que lleguen temprano, ya que los días de acceso gratuito suelen atraer a una gran cantidad de personas. Esta sugerencia busca evitar aglomeraciones y facilitar una mejor experiencia para los asistentes.

Entre los parques que abrirán sus puertas sin costo el jueves 19 de junio se encuentran Acadia National Park, Arches National Park, Glacier National Park, Grand Canyon National Park, Yosemite National Park y Zion National Park.

CNBC detalló que, si alguien no puede aprovechar el acceso gratuito en Juneteenth, aún quedan otras cinco fechas en 2025 en las que diferentes áreas gestionadas por el Bureau of Land Management, el Fish and Wildlife Service y el National Park Service ofrecerán entrada sin costo.

Las próximas jornadas de acceso gratuito serán el miércoles 16 de julio (aniversario del Bureau of Land Management), lunes 4 de agosto (Great American Outdoors Day), sábado 27 de septiembre (National Public Lands Day), domingo 12 de octubre (National Wildlife Refuge Week) y martes 11 de noviembre (Día de los Veteranos).

Durante el Juneteenth, los visitantes no pagarán entrada en parques como el Gran Cañón, Yellowstone y Yosemite. (Foto AP/Alex Brandon)

Para conocer qué tierras públicas estarán disponibles en cada fecha, el Departamento del Interior de Estados Unidos recomienda consultar su sitio web oficial. El Juneteenth, también conocido como el Día de la Emancipación, se ha consolidado como una fecha de profundo significado histórico.

Según el sitio web de Juneteenth World Wide Celebration, citado por Detroit Free Press, “es un día, una semana y, en algunas áreas, un mes marcado por celebraciones, conferencias, picnics y reuniones familiares”. Además, se describe como “un momento para la reflexión y el regocijo, Es un tiempo para la evaluación, la superación personal y la planificación del futuro”.

Durante el Juneteenth de 2025, todas las oficinas federales permanecerán cerradas, incluyendo tribunales, oficinas postales, oficinas de seguridad social y otras dependencias, según consignó Detroit Free Press.

Las oficinas estatales, como la Secretaría de Estado, también suspenderán sus actividades y los empleados estatales tendrán el día libre. Incluso las oficinas gubernamentales locales, los tribunales y el Servicio Postal de Estados Unidos interrumpirán sus servicios, con la excepción de los envíos prioritarios y entregas el mismo día, según reportó el mismo medio.