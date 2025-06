“Lilo y Stitch” supera los 807 millones de dólares y se convierte en la película más vista del 2025

Lilo & Stitch lidera la taquilla global por tercera semana consecutiva con más de 800 millones de dólares recaudados. (Disney - Captura del tráiler oficial)

La película Lilo & Stitch continúa liderando la taquilla global por tercera semana consecutiva, con ingresos que superan los 800 millones de dólares a nivel mundial. El remake en acción real de Disney, dirigido por Dean Fleischer Camp, ha mantenido un sólido desempeño tanto en el mercado doméstico como internacional, consolidándose como la producción más exitosa del año en curso.

Desde su estreno en Estados Unidos el 23 de mayo y su lanzamiento internacional dos días antes, la nueva versión de la historia ambientada en Hawái ha encabezado los rankings de recaudación. Según datos publicados por Deadline el 12 de junio de 2025, el filme acumuló 348 millones de dólares en territorio estadounidense y 459,6 millones en otros mercados, sumando un total de 807,6 millones.

El desempeño de Lilo & Stitch se da en un contexto donde otras producciones de alto perfil no han logrado resultados similares. Mientras los estrenos para adultos enfrentan desafíos, las películas familiares continúan dominando el panorama cinematográfico durante el verano en el hemisferio norte, según el informe de taquilla de Rotten Tomatoes.

¿Cuánto ha recaudado Lilo y Stitch en 2025?

Según Deadline, la película alcanzó los 807,6 millones de dólares a nivel global hasta el 11 de junio. La recaudación incluye 348 millones en el mercado doméstico y 459,6 millones en el internacional. Estos datos la posicionan como el título más taquillero del año hasta la fecha, superando temporalmente a otras producciones de grandes estudios como A Minecraft Movie.

El análisis de Rotten Tomatoes señala que en su tercer fin de semana en cartelera, el filme recaudó 32,5 millones de dólares en Estados Unidos, con un acumulado de 335,8 millones en 17 días. Comparado con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que en 2022 obtuvo 32,3 millones en su tercera semana y cerró con 411,3 millones en total, Lilo & Stitch muestra un rendimiento similar con caídas semanales más controladas.

El remake en acción real de Disney se consolida como la película más exitosa de 2025, superando a otros grandes estrenos. (Disney)

¿En qué países ha sido más exitosa Lilo y Stitch?

Deadline identificó a México como el mercado internacional de mayor rendimiento, con 58,6 millones de dólares recaudados. Le siguen el Reino Unido con 42,8 millones, Francia con 33,2 millones, Brasil con 29,5 millones y Alemania con 25,7 millones. La película se convirtió en la producción de acción real de Disney con mayores ingresos históricos en México y otros mercados latinoamericanos.

En América Latina, la cinta ingresó al Top 10 histórico de taquilla en Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia. El filme también rompió el récord del mejor estreno internacional de una película de estudio en 2025, de acuerdo con el mismo reporte de Deadline.

¿Qué récords rompió Lilo y Stitch en su estreno?

Según Deadline, Lilo & Stitch obtuvo el mayor debut en la historia del fin de semana del Memorial Day para una película de estudio en Estados Unidos. Además, registró el mejor estreno en tres días para una película con clasificación PG lanzada en mayo. En América Latina, logró el mejor debut histórico para una cinta de acción real producida por Disney.

Rotten Tomatoes informó que el filme se ha mantenido como la película número uno en ingresos durante tres fines de semana consecutivos, tanto en el mercado local como global. En comparación con otras películas del mismo estudio estrenadas recientemente, como Moana 2 y Captain America: Brave New World, Lilo & Stitch también ha ocupado el primer lugar durante tres semanas seguidas, replicando el patrón de dominio sostenido en taquilla.

El objetivo de alcanzar los mil millones de dólares en ingresos globales aún está en curso para Lilo & Stitch. (Disney)

¿Cuál fue el desempeño de otras películas como Ballerina?

El informe de Rotten Tomatoes del 9 de junio indicó que Ballerina, el spin-off del universo John Wick, tuvo un desempeño por debajo de lo esperado en su semana de estreno. La distribuidora Lionsgate retrasó la publicación de reseñas de críticos especializados, lo que pudo haber afectado negativamente su recepción. Este caso ha sido comparado con lo ocurrido con Furiosa, que enfrentó dificultades similares en 2024.

A pesar de un entorno favorable para películas clasificadas como R, los estrenos orientados a público adulto no han logrado igualar la fuerza comercial de los títulos familiares. La temporada estival en Estados Unidos tiende a favorecer a películas accesibles a audiencias amplias, según el análisis del comportamiento de taquilla realizado por Rotten Tomatoes.

¿Podrá Lilo y Stitch alcanzar los mil millones de dólares?

El objetivo de superar los mil millones en ingresos globales aún está en curso. Deadline señaló que Lilo & Stitch es la única película de estudio que ha cruzado los 800 millones este año, por lo que el umbral de los mil millones se perfila como alcanzable si mantiene su posición frente a nuevos lanzamientos.

Universal Pictures estrenará una nueva versión de How to Train Your Dragon el 14 de junio, lo que podría modificar el panorama competitivo. El comportamiento del público ante esta nueva producción será determinante para establecer si Lilo & Stitch conservará su liderazgo una cuarta semana.