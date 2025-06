Un ciberataque masivo ha provocado que Whole Foods se esté quedando con los anaqueles vacíos

Los clientes se han quejado de las sucursales con desabasto. (REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de Archivo)

Un ciberataque masivo ha puesto en jaque a una de las cadenas de suministro más grandes de Estados Unidos. United Natural Foods, Inc. (UNFI), principal distribuidor de Whole Foods, experimentó una actividad no autorizada en sus sistemas, lo que ha resultado en interrupciones significativas en la entrega de productos. Según CNN, el incidente ha dejado estanterías vacías en varias sucursales de Whole Foods en distintos estados, causando insatisfacción y preocupación tanto entre clientes como empleados.

Whole Foods, propiedad de Amazon, ha sido una de las más afectadas por este problema. Un empleado de una tienda en Arkansas comentó a CNN que la falta de productos ha sido evidente en secciones clave como congeladores y panadería. El problema no solo radica en la escasez, sino también en la falta de claridad respecto a la solución, lo cual ha generado incertidumbre tanto interna como externamente.

Las consecuencias de la intrusión digital no se limitan a los grandes players del mercado. Jennie Scheinbach, fundadora de Pattycake Bakery en Columbus, Ohio, relató a CNN que su negocio está enfrentando serias dificultades debido a que su provisión de mantequilla vegana, normalmente suministrada por UNFI, ha sido cortada. Scheinbach expresó sus preocupaciones sobre la falta de comunicación por parte de UNFI, en especial sobre los tiempos de restablecimiento.

La distribución se cortó como medida precautoria

El famoso supermercado es propiedad de Amazon. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

El ataque cibernético forzó a UNFI a apagar sus sistemas en un intento por mitigar los daños y proteger la integridad de sus operaciones. Según declaraciones de Sandy Douglas, CEO de UNFI, la decisión de llevar sus sistemas fuera de línea se tomó como medida de precaución mientras trabajan para restaurar las operaciones a un nivel funcional. El impacto del ataque se ha traducido en una baja considerable del 17% en el valor de sus acciones desde el anuncio del ciberataque el pasado lunes, lo cual evidenció las preocupaciones del mercado sobre la capacidad de la empresa para manejar sus compromisos de distribución.

Douglas aseguró en una reunión con analistas que se estaban tomando medidas para abordar la situación de manera abierta y colaborativa, manteniendo contacto con clientes y proveedores para intentar minimizar el impacto en la cadena de suministro. Sin embargo, la capacidad de UNFI para enviar productos a sus clientes actualmente está limitada, afectando así la provisión de productos a Whole Foods y otras tiendas dependientes de sus envíos.

Reacciones de empleados de Whole Foods

Los empleados manifestaron su preocuopación porque las órdenes d elos clientes no pueden aceptarse ni procesarse. (REUTERS/Lucy Nicholson//File Photo)

En Arkansas, empleados de Whole Foods compartieron con CNN imágenes de congeladores completamente vacíos. Esta situación inusual ha llevado a los empleados a tareas de limpieza profunda en estos espacios, acciones que no son habituales dadas las circunstancias normales de operación. Otro empleado en California informó al medio de comunicación que, debido a las alteraciones en la entrega, las órdenes no pueden ser aceptadas ni procesadas. Los trabajadores han recibido numerosas quejas por parte de clientes insatisfechos, lo que ejerce una presión adicional sobre el personal de las tiendas.

El tiempo transcurrido desde que se detectó el ataque hasta su divulgación al público y sus efectos en el valor de las acciones de UNFI han sido tema de discusión. Durante una conferencia el martes, analistas cuestionaron por qué la empresa esperó hasta el lunes para informar sobre la violación si los problemas comenzaron la semana anterior. Esto levantó sospechas sobre la posibilidad de que información sobre el ataque pudiera haber sido compartida antes de lo publicitado, afectando el comercio de acciones de manera antirreglamentaria.

Douglas defendió el manejo del tiempo de divulgación por parte de UNFI, argumentando que se actuó de la manera más rápida posible teniendo en cuenta la seguridad de la información y la integridad de las investigaciones en curso. Además, el CEO afirmó que todas las autoridades pertinentes, incluida la FBI, fueron notificadas debidamente sobre el incidente.