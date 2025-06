Retiran productos de uso infantil y nasal vendidos masivamente en EEUU por presencia de hongos

Los productos contaminados fueron distribuidos a nivel nacional, incluidos todos los estados de EE.UU. y Puerto Rico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Church & Dwight Co., Inc., fabricante de productos ampliamente distribuidos en farmacias y supermercados de los Estados Unidos, anunció un retiro voluntario a nivel nacional de tres de sus productos: Zicam Cold Remedy Nasal Swabs, Zicam® Nasal AllClear Swabs y Orajel Baby Teething Swabs. La razón: la posible presencia de hongos en los componentes de los hisopos de algodón, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el retiro incluye todos los lotes vigentes de los productos afectados, los cuales han sido distribuidos en Estados Unidos y Puerto Rico.

La contaminación fue detectada durante pruebas internas, y aunque no se han reportado efectos adversos graves hasta el momento, las autoridades consideran que el riesgo es lo suficientemente alto como para justificar la medida.

El uso de estos productos podría ser peligroso para personas con la mucosa nasal lesionada, advirtió la FDA. (EFE/Monirul Alam)

Posibles infecciones en sangre

La FDA advirtió que los productos contaminados con hongos pueden representar un riesgo significativo, en particular para personas con las membranas nasales inflamadas o lesionadas, lo cual puede suceder durante un resfriado común. La exposición a estas muestras podría derivar en infecciones en la sangre potencialmente graves o incluso mortales.

Los grupos más vulnerables incluyen a niños pequeños, personas inmunocomprometidas y pacientes con condiciones médicas subyacentes.

Según el comunicado oficial, el mayor riesgo se presenta en personas cuyo sistema inmunológico no puede combatir infecciones de forma eficiente, una situación común en hospitales, hogares de cuidado y entornos clínicos.

¿Cuáles son los productos afectados?

De acuerdo con la empresa, los artículos sujetos al retiro son:

Zicam® Cold Remedy Nasal Swabs (UPC 732216301205): un hisopo nasal homeopático sin zinc, diseñado para acortar la duración del resfriado común.

Zicam® Nasal AllClear Swabs (UPC 732216301656): producto de limpieza nasal, descontinuado en diciembre de 2024.

Orajel™ Baby Teething Swabs (UPC 310310400002): hisopos prehumedecidos para aliviar la molestia de la dentición en bebés y niños pequeños.

La compañía aclara que ningún otro producto Zicam® u Orajel™ se encuentra afectado, incluidos los comprimidos Zicam® RapidMelts, ampliamente utilizados en tratamientos de resfriado.

Los hisopos retirados podrían provocar infecciones en la sangre, especialmente en niños y personas inmunocomprometidas. (REUTERS/Hannibal Hanschke)

Instrucciones para consumidores

La FDA recomienda a todos los consumidores que posean alguno de los productos incluidos en la lista que dejen de usarlos de inmediato. Para solicitar un reembolso completo, pueden ingresar al sitio oficial de la empresa: www.churchdwightrecall.com o comunicarse al número (800) 981-4710, disponible de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. (hora del Este).

Los usuarios que hayan experimentado reacciones adversas o problemas de calidad con alguno de estos productos también pueden reportarlos al programa MedWatch de la FDA, ya sea por internet, correo postal o fax.

Church & Dwight Co., Inc. informó que este retiro se lleva a cabo en coordinación con la FDA y por iniciativa propia, como una medida preventiva para proteger la salud pública. En su comunicado oficial, la empresa subraya que hasta ahora no se han documentado efectos secundarios graves relacionados con los productos en cuestión.

Los productos ahora retirados forman parte de líneas comerciales bien posicionadas en el mercado estadounidense, y su uso está muy extendido, sobre todo en hogares con niños.

La aparición de hongos en materiales sanitarios como los hisopos representa una anomalía crítica en la cadena de producción, dado que se espera que estos productos sean estériles o, al menos, seguros para su uso en zonas sensibles como la nariz y la boca.