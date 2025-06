El precio del oro vuelve a subir: los inversores apuestan a un recorte de tasas por parte de la Fed

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado de Tanaka Kikinzoku Jewelry K.K. muestra un lingote de oro en la tienda de la empresa en Tokio, Japón. 29 de enero de 2008. REUTERS/Issei Kato/Archivo

El precio del oro registró un aumento tras la publicación de datos de inflación en Estados Unidos que resultaron más bajos de lo esperado, lo que fortaleció las expectativas de que la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés antes de finalizar el año. Según reportó Bloomberg, la inflación subyacente en mayo creció menos de lo previsto por cuarto mes consecutivo, lo que sugiere que las empresas están logrando limitar la transferencia de los costos adicionales derivados de los aranceles hacia los consumidores. Este panorama impulsó al oro hasta un 1,1% antes de moderar sus ganancias.

La caída en el valor del dólar y en los rendimientos de los bonos también contribuyó al repunte del oro, ya que este metal precioso tiende a beneficiarse en entornos de tasas de interés más bajas debido a que no genera intereses. Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas en Saxo Bank A/S, explicó que el oro se vio favorecido por la lectura moderada de la inflación, lo que incrementó las probabilidades de un recorte en las tasas, posiblemente antes de la fecha de octubre que actualmente anticipa el mercado. Sin embargo, Hansen advirtió que para que los precios del oro se disparen, sería necesario un mayor deterioro en los datos económicos.

A pesar de las fluctuaciones recientes, el oro ha mantenido su atractivo como refugio de valor en un año marcado por las tensiones comerciales globales. Según Bloomberg, estas incertidumbres han impulsado un avance acumulado del 27% en lo que va del año, aunque el ritmo del rally ha disminuido en las últimas semanas. Las preocupaciones sobre los efectos económicos de las políticas arancelarias del expresidente Donald Trump han mantenido al metal cerca de un récord alcanzado en abril.

En paralelo, el precio del platino ha experimentado un ascenso significativo, extendiendo su aumento anual a más del 40%. Este metal, utilizado en joyería, catalizadores automotrices y diversas industrias como la química y la del vidrio, alcanzó un máximo de más de cuatro años al cotizar hasta en 1.283,79 dólares por onza. Según el análisis de Bloomberg, el mercado físico del platino enfrenta un déficit por segundo año consecutivo, impulsado por una fuerte demanda en China, donde se utiliza como una alternativa más económica al oro en la fabricación de joyas.

Un empleado funde lingotes de oro puro al 99,99% en una sala de trabajo durante la producción en la planta de metales preciosos de Krastsvetmet, en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk, Rusia, 23 de mayo de 2024. REUTERS/Alexander Manzyuk

El mercado del platino también se ha visto afectado por un flujo masivo de exportaciones hacia Estados Unidos en los primeros meses de 2025, motivado por temores de que las importaciones fueran gravadas con aranceles bajo las políticas comerciales de Trump. Esto ha reducido la disponibilidad del metal en los principales centros de comercio al contado, como Zúrich y Londres, generando tensiones en el mercado. El costo implícito de pedir prestado platino por un mes alcanzó su nivel más alto en dos décadas, con una tasa anualizada del 15%, mientras que los precios a futuro del metal se negocian con un descuento pronunciado respecto al precio al contado, ambos indicadores de una oferta limitada.

George Heppel, analista de BMO Capital Markets, señaló que los inversores están comenzando a reconocer la escasez de platino en el mercado. Además, la producción en Sudáfrica, el mayor productor mundial de este metal, ha disminuido este año debido a lluvias intensas y otras interrupciones, lo que ha contribuido al aumento de los precios. Esto ha beneficiado a empresas mineras como Valterra Platinum Ltd., una escisión de Anglo American Plc, así como a sus competidores Impala Platinum Holdings Ltd. y Sibanye Stillwater Ltd.

A pesar de este panorama, el mercado del platino enfrenta desafíos a largo plazo debido a la transición hacia vehículos eléctricos, que no requieren platino ni metales relacionados como el paladio y el rodio. Heppel describió al platino como un mercado en declive, señalando que su tamaño se está reduciendo gradualmente.

En cuanto a otros metales preciosos, el oro subió un 0,3% para situarse en 3.334,78 dólares por onza a las 10:35 a.m. en Nueva York, mientras que el índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%. Por su parte, la plata registró una caída, mientras que el paladio mostró un incremento.