Israel abatió a Alireza Tangsiri, el comandante iraní responsable del cierre del estrecho de Ormuz

Israel abatió al comandante iraní responsable del cierre del estrecho de Ormuz

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han matado al comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Alireza Tangsiri, a quien responsabilizó del bloqueo del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Katz anunció la operación durante una reunión con altos mandos militares.

Durante el encuentro, Katz declaró que el ataque constituye un “mensaje” a la Guardia Revolucionaria Islámica y advirtió: “Las Fuerzas de Defensa de Israel los perseguirán y los eliminarán uno por uno”. Aseguró que Israel continuará operando en Irán hasta lograr los objetivos de la guerra.

Katz detalló queTangsirifue atacado en laciudad portuaria de Bandar Abbasmientras mantenía una reunión con altos mandos de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica. El ministro afirmó que la acción forma parte de la estrategia israelí para frenar las operaciones consideradas hostiles en la región.

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