Warner Bros. Discovery enfrenta incertidumbre por reestructuración de deuda (Reuters)

El futuro de la deuda de Warner Bros. Discovery Inc. se ha vuelto incierto para los tenedores de bonos, quienes ahora enfrentan decisiones complejas y riesgos inusuales en el mercado de deuda de alta calidad. Según Bloomberg, la reestructuración de la empresa, que implica la división en dos compañías y la recompra de aproximadamente el 40% de sus bonos, ha generado un escenario que normalmente solo se observa en el ámbito de los bonos basura. La noticia principal radica en que los inversionistas deben decidir antes del 13 de junio si venden sus bonos a la empresa, lo que implica renunciar a ciertas protecciones, o si mantienen sus títulos y asumen una posición menos favorable en caso de dificultades financieras.

De acuerdo con Bloomberg, la operación de recompra y refinanciamiento de deuda de Warner Bros. Discovery se apoya en un préstamo puente de 17.500 millones de dólares otorgado por JPMorgan Chase & Co.. Esta maniobra financiera se produce apenas tres años después de que la compañía realizara una de las mayores emisiones de bonos corporativos de alta calidad de la historia. Ahora, los tenedores de bonos se ven obligados a tomar decisiones que, según los estrategas de Barclays Plc y la firma de análisis CreditSights, suelen estar reservadas para quienes poseen deuda de empresas en dificultades.

Tenedores de bonos deben decidir antes del 13 de junio (Reuters)

El proceso de recompra no solo implica la venta de los bonos, sino también la renuncia a salvaguardas clave en el resto de los valores de Warner Bros. Discovery. Según una nota de CreditSights citada por Bloomberg, “si los administradores de fondos aceptan vender su deuda, también deben aceptar renunciar a protecciones clave en el resto de sus valores de Warner Bros. Discovery”. Por otro lado, quienes decidan no vender sus bonos quedarán en una posición subordinada respecto al pago en caso de que la empresa enfrente problemas financieros.

Este tipo de intercambios es más común en el mercado de bonos basura, donde las empresas suelen realizar complejas reestructuraciones de deuda conocidas como ejercicios de gestión de pasivos. Sin embargo, en este caso, los inversionistas no tendrán que aceptar un valor nominal inferior al principal, aunque el precio de muchos bonos podría disminuir. Hunter Martin, analista sénior de CreditSights, explicó a Bloomberg: “Esto normalmente ocurre con empresas que están mucho más estresadas — empresas de alto rendimiento que realmente están luchando. En el grado de inversión, normalmente solo hay un incentivo, pero aquí, hay un castigo notable”.

La estructura de la recompra y el canje de deuda de Warner Bros. Discovery es compleja, ya que los tenedores de bonos están divididos en seis grupos diferentes y los resultados dependen de las decisiones de otros inversionistas. Los estrategas aún analizan cómo se desarrollará el proceso para los tenedores de bonos, quienes tienen hasta el 13 de junio para decidir si participan y así ser elegibles para el pago máximo posible, según detalló Bloomberg.

La división de la empresa implica que la mayor parte de la deuda quedará en la unidad de redes de cable, un segmento de crecimiento más lento, mientras que otra parte se trasladará al negocio de streaming y estudios cinematográficos. El préstamo puente de 17.500 millones de dólares será refinanciado con deuda de ambas compañías, y tanto este préstamo como la nueva deuda refinanciada tendrán prioridad en el pago si las empresas enfrentan dificultades. Bloomberg informó que la empresa no se compromete a mantener ninguna calificación crediticia específica.

La recompra de deuda implica renunciar a protecciones clave para los inversionistas

Durante una llamada con inversionistas, el director financiero Gunnar Wiedenfels declaró: “Es demasiado pronto para hablar de una estructura de capital objetivo”. Esta falta de claridad sobre la estructura futura de la deuda añade incertidumbre para los tenedores de bonos, quienes deben evaluar los riesgos de cada opción.

A pesar de los desafíos, existen aspectos positivos para los tenedores de bonos. Bloomberg señaló que la empresa está recomprando bonos a niveles superiores a los precios de mercado previos, lo que impulsó el alza de algunos títulos el lunes. Los bonos que no sean recomprados tendrán la opción de convertirse en deuda garantizada, aunque quedarán en segundo lugar respecto al préstamo puente, o de recibir un pago en efectivo. Según datos de Trace citados por Bloomberg, las notas al 5,141% de WarnerMedia Holdings Inc. con vencimiento en 2052 vieron reducirse su prima de riesgo —la diferencia de rendimiento respecto a los bonos del Tesoro— en casi medio punto porcentual, hasta 2,93 puntos porcentuales.

La división de la empresa deja la mayor parte de la deuda en la unidad de redes de cable (Reuters)

No obstante, muchos bonos de la empresa se debilitaron el lunes. Los inversionistas no pueden vender todos sus títulos, ya que la compañía solo recompra cerca del 40% de su deuda. Además, si los administradores de fondos venden sus bonos, los valores restantes perderán los convenios que los protegían de maniobras agresivas de la empresa para endeudarse o modificar sus obligaciones en el futuro. CreditSights explicó a Bloomberg que, por ejemplo, la empresa podrá transferir activos a otras unidades y los inversionistas no podrán unirse para bloquear futuros canjes de deuda. “La empresa podrá transferir activos a otras unidades, y los inversionistas no podrán acordar unirse para bloquear intercambios de deuda”, detalló la firma.

Por otro lado, quienes decidan no vender sus bonos verán sus obligaciones permanecer en la unidad de redes heredada, la cual probablemente recibirá una calificación de bono basura, según la nota de CreditSights. Además, estos bonos quedarán detrás de la nueva deuda en la prioridad de pago. Esta situación llevó a S&P Global Ratings a degradar el lunes las notas no garantizadas de la empresa un escalón más en la categoría de bono basura, hasta BB. S&P ya había rebajado la calificación de la empresa a bono basura el mes anterior. Actualmente, los bonos de Warner Bros. Discovery mantienen calificación de grado de inversión por parte de las otras dos principales agencias, lo que permite que muchos tenedores de bonos de alta calidad sigan poseyendo estos títulos.

Andrew Keches, codirector de investigación de grado de inversión en Estados Unidos de Barclays, escribió que probablemente se producirá al menos una rebaja adicional a bono basura en breve, lo que provocará que la deuda de la empresa migre a los índices de alto rendimiento tan pronto como en julio. Bloomberg subrayó que este cambio podría tener un impacto significativo en la composición de los portafolios de los inversionistas institucionales.

El plan de Warner Bros. Discovery es que la compañía de redes de cable heredada asuma la mayor parte de la deuda, mientras que el negocio de streaming y estudios también tendrá una cantidad sustancial de préstamos, según explicó el director financiero Gunnar Wiedenfels. La formación de la empresa en 2022 resultó en una de las mayores ventas de deuda hasta la fecha: 30.000 millones de dólares en once tramos, provenientes de AT&T Inc. y Discovery Inc. Actualmente, cerca de 31.000 millones de dólares de la deuda de Warner Bros. forman parte del índice de bonos de grado de inversión de Estados Unidos de Bloomberg.

El medio Bloomberg también destacó que la situación de Warner Bros. Discovery se produce en un contexto donde las protecciones para los inversionistas se han debilitado con el tiempo, lo que facilita a las empresas realizar reestructuraciones de deuda más agresivas. En este caso, aunque los inversionistas no enfrentan una reducción directa del principal, sí deben considerar la pérdida de convenios y la subordinación de sus títulos frente a nueva deuda prioritaria.

La falta de respuesta inmediata de un representante de Warner Bros. a la solicitud de comentarios de Bloomberg deja abiertas preguntas sobre la estrategia a largo plazo de la empresa y el impacto que estas decisiones tendrán en la confianza de los inversionistas. Mientras tanto, los tenedores de bonos deben sopesar cuidadosamente sus opciones antes de la fecha límite del 13 de junio, en un entorno donde las decisiones corporativas pueden alterar de manera significativa el perfil de riesgo de sus inversiones.

La situación de Warner Bros. Discovery ilustra cómo incluso las empresas con emisiones de deuda de alta calidad pueden verse envueltas en dinámicas propias del mercado de bonos basura, obligando a los inversionistas a tomar decisiones difíciles y a reconsiderar sus estrategias de gestión de riesgos.