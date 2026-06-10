La NASA anuncia a los astronautas de Artemis III y revela cómo será la misión que preparará el regreso a la Luna en 2027

La NASA oficializó en Houston a los cuatro astronautas de Artemis III, una misión clave del programa Artemis para el retorno tripulado a la Luna. (Europa Press)

La NASA oficializó el martes 9 de junio en el Centro Espacial Johnson de Houston los nombres de los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, una etapa determinante en el calendario de exploración lunar de Estados Unidos y Europa. La selección afecta a la comunidad científica global y marca el inicio de la fase de pruebas que precede al retorno tripulado a la Luna, según información institucional publicada por la agencia espacial.

De acuerdo con el comunicado oficial de la NASA, la tripulación estará compuesta por Randy Bresnik (comandante, NASA), Luca Parmitano (piloto, ESA), Andre Douglas (especialista de misión, NASA) y Frank Rubio (especialista de misión, NASA). Además, se designó a Bob Hines como astronauta de reserva. La misión Artemis III, que despegará en 2027 desde el Centro Espacial Kennedy, tendrá como objetivo ejecutar pruebas en órbita terrestre para validar los sistemas de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los módulos lunares comerciales desarrollados por Blue Origin y SpaceX, según consta en el portal institucional de la NASA.

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El anuncio se inscribe dentro del relanzamiento del programa espacial tripulado estadounidense con el objetivo de retornar a la superficie lunar, cuarenta y cinco años después del último aterrizaje del programa Apolo. El programa Artemis, en marcha desde 2017, prevé una secuencia de misiones progresivas con una fuerte participación internacional. Artemis III constituye, según la NASA, el paso previo a la misión Artemis IV, que apunta al primer alunizaje tripulado en el polo sur lunar en 2028.

¿Quiénes son los astronautas seleccionados para Artemis III?

La NASA confirmó la designación de Randy Bresnik como comandante. Bresnik, astronauta desde 2004, suma más de 3.600 horas de vuelo en el espacio y participó en misiones a bordo del transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional (EEI), según el perfil publicado por la agencia. Luca Parmitano, italiano y miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA), fue seleccionado en 2009 y se convirtió en el primer comandante italiano de la EEI durante una misión de 201 días en 2020, de acuerdo con la ESA.

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El equipo se completa con Andre Douglas, seleccionado por la NASA en 2021, quien debuta como titular tras ser suplente de Artemis II, y Frank Rubio, médico y militar estadounidense que ostenta el récord nacional de permanencia continua en el espacio, con 371 días en la EEI entre 2022 y 2023.

“La tripulación inicia ahora su entrenamiento intensivo en los sistemas de la nave Orion y en las operaciones conjuntas con los módulos lunares comerciales”, informó la NASA en su comunicado oficial. El nombramiento de Bob Hines como suplente asegura la disponibilidad de un reemplazo experimentado para cualquier eventualidad.

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La tripulación de Artemis III estará integrada por Randy Bresnik, Luca Parmitano, Andre Douglas y Frank Rubio, con Bob Hines como astronauta de reserva. (REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo)

¿Cuál es el objetivo de la misión Artemis III y qué pruebas realizará?

Artemis III estará dedicada a ensayos clave en órbita terrestre, cuya finalidad es validar los sistemas de encuentro, acoplamiento y transferencia de tripulación entre la nave Orion y los módulos lunares de Blue Origin y SpaceX. Según la NASA, la misión durará aproximadamente dos semanas, durante las cuales Orion acoplará primero con el módulo Blue Origin para pruebas de transferencia y luego con el módulo Starship de SpaceX.

La operación permitirá ensayar la transferencia de la tripulación entre vehículos, la compatibilidad de sistemas y la resistencia de los módulos a las condiciones del espacio profundo. La nave Orion será lanzada con el cohete Space Launch System (SLS), el más potente desarrollado por la agencia en las últimas décadas, según la información oficial.

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La NASA remarcó en su portal que “la certificación de estos procedimientos es esencial para las siguientes fases del programa Artemis, en especial para el alunizaje planificado en Artemis IV”. El organismo aclaró que la misión Artemis III no alunizará, sino que servirá como banco de pruebas para las tecnologías y procedimientos que se utilizarán en la superficie lunar.

¿Por qué Artemis III no aterrizará en la Luna y cuál es el nuevo cronograma?

En febrero de 2026, la NASA modificó los objetivos originales de Artemis III, que antes preveían el primer alunizaje tripulado desde 1972. Según el sitio oficial, el cambio responde a la necesidad de validar exhaustivamente los sistemas de acoplamiento y transferencia entre Orion y los módulos lunares comerciales, así como a los plazos de desarrollo tecnológico de los proveedores.

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La NASA indicó que “las pruebas en órbita terrestre permitirán certificar la seguridad y eficiencia de los procedimientos de transferencia antes de intentar el alunizaje humano”, según su comunicado institucional. El calendario actualizado fija el lanzamiento de Artemis III para 2027 y la tentativa de alunizaje en la misión Artemis IV en 2028, sujeta al éxito de las pruebas de la fase anterior.

¿Cómo se prepara la infraestructura para el lanzamiento de Artemis III?

La NASA y sus socios trasladaron en abril de 2026 la etapa central del cohete SLS al Centro Espacial Kennedy, donde se encuentra en fase de integración y pruebas, según el informe institucional publicado tras el traslado. El Centro de Operaciones Neil A. Armstrong alberga la integración de los sistemas solares de la nave Orion y la adaptación de las plataformas de lanzamiento.

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El administrador del programa Moon to Mars, Jeremy Parsons, explicó que “Orion acoplará durante dos días con el módulo de Blue Origin y durante un día con Starship de SpaceX, con el objetivo de validar todos los sistemas en condiciones reales de vuelo”, según consta en el comunicado institucional. La tripulación participará en simulaciones de vuelo y en la elaboración de los procedimientos operativos junto a las empresas contratistas.

La misión Artemis III no alunizará porque la NASA priorizó la validación de los sistemas de encuentro, acoplamiento y transferencia de tripulación antes del descenso lunar. (REUTERS/Antranik Tavitian)

¿Qué significa la inclusión de la Agencia Espacial Europea en Artemis III?

Por primera vez en el programa Artemis, un astronauta de la ESA integrará la tripulación de una misión estadounidense de exploración lunar. Luca Parmitano colaborará en el desarrollo de tecnologías y procedimientos operativos, y su participación refuerza la cooperación internacional en la exploración espacial, según la ESA.

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El director del NASA Johnson Space Center, Vanessa Wyche, señaló durante el acto de anuncio: “Esta misión atraerá la atención mundial y generará entusiasmo en la Tierra”, según recogió ABC News. La presencia europea en la tripulación subraya la estrategia de colaboración transatlántica en el ámbito aeroespacial.

¿Qué impacto tiene Artemis III en el futuro de la exploración lunar?

Artemis III es fundamental para la validación de las tecnologías necesarias para el retorno humano a la Luna y para el desarrollo de una presencia sostenible en la superficie lunar. Según la NASA, las pruebas de acoplamiento y transferencia que se realizarán en órbita determinarán la viabilidad de los sistemas y procedimientos que se emplearán en el alunizaje de Artemis IV.

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La agencia subrayó que la culminación exitosa de Artemis III permitirá avanzar hacia el objetivo de consolidar una presencia humana estable en la Luna a partir de 2028. Las misiones Artemis también sentarán las bases para futuras expediciones al planeta Marte, de acuerdo con la planificación institucional.

¿Qué declaraciones y datos oficiales acompañaron la presentación de la misión?

Durante la presentación, la NASA compartió detalles sobre la experiencia de la tripulación y los objetivos técnicos de la misión. Randy Bresnik expresó: “Nos sentimos honrados de ejecutar la misión Artemis III, que es el puente entre el éxito reciente de Artemis II y las futuras operaciones lunares”, según consta en el comunicado oficial.

Luca Parmitano declaró: “Estoy agradecido por la responsabilidad y la oportunidad que implica esta asignación”, mientras que Andre Douglas y Frank Rubio destacaron la importancia de los ensayos y la colaboración internacional. La agencia informó que la tripulación entrenará en sistemas Orion y módulos lunares en los próximos meses.

La NASA detalló que Frank Rubio ostenta el récord estadounidense de permanencia en el espacio, con 371 días a bordo de la EEI, y que Bob Hines, astronauta de reserva, participó en la misión SpaceX Crew-4 en 2022.

La NASA trasladó la etapa central del SLS al Centro Espacial Kennedy, donde avanza la integración de Orion y la adaptación de las plataformas de lanzamiento. (REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo)

¿Qué se puede esperar tras el anuncio de la tripulación de Artemis III?

La definición de la tripulación y los objetivos técnicos de Artemis III representa un punto de inflexión en el programa de exploración lunar de la NASA. Las pruebas en órbita de 2027 determinarán la seguridad y viabilidad de los procedimientos que se utilizarán en el primer alunizaje tripulado en más de cinco décadas.

En los próximos meses, la tripulación realizará entrenamientos intensivos en sistemas y procedimientos, mientras avanzan los trabajos de integración y pruebas en el Centro Espacial Kennedy. Si las pruebas resultan exitosas, Artemis IV intentará el alunizaje en el polo sur lunar en 2028, con la perspectiva de establecer una base sostenible que sirva como precursora a futuras misiones a Marte.