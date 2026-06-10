Choque entre Erdogan y Netanyahu: el presidente turco acusó a Israel de amenazar la seguridad de Ankara y el premier israelí le respondió con dureza

Erdogan afirmó que las acciones militares de Israel en Líbano y Siria son una amenaza para Turquía y la humanidad.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este miércoles que las acciones militares de Israel en Líbano y Siria constituyen una amenaza no solo para estos países, sino también para Turquía y para la humanidad. Erdogan realizó estas declaraciones durante un discurso ante el Parlamento, transmitido en directo por la cadena NTV, en el que calificó al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un “niño mimado” y una “fuente de problemas”, además de describirlo como una “fábrica de disturbios”.

En referencia a los recientes ataques israelíes en la región, Erdogan afirmó que “los ataques de Netanyahu y su red asesina contra Siria y Líbano no solo amenazan a estos dos países hermanos, sino que han llegado hasta el punto de ser una amenaza para Turquía”. Subrayó que “la seguridad de Turquía no empieza en Hatay (en la frontera turco-siria) sino en Alepo, en Damasco; empieza en Beirut”. El mandatario aseguró que Ankara no permitirá hechos consumados en estos países “hermanos” ni pasará por alto ataques a sus habitantes.

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Hasta 2023, Turquía mantenía relaciones estables con Israel, pero en la actualidad figura entre los países más críticos de las operaciones militares israelíes contra Irán, los grupos terroristas Hezbollah y Hamas, que operan en Libano y la franja de Gaza, respectivamente, bajo el financiamiento de Irán. Erdogan, al dirigirse directamente al Gobierno israelí, sostuvo: “Vemos muy bien qué es lo que estáis persiguiendo. Nos damos perfectamente cuenta de cuál es el objetivo final del delirio de la Tierra Prometida. Y con la ayuda de Dios, nunca lo permitiremos”.

Erdogan sostuvo ante el Parlamento que la seguridad de Turquía empieza en Alepo, Damasco y Beirut, y no solo en la frontera de Hatay.

En este contexto, el presidente turco dejó claro que las acciones de Israel no solo buscan objetivos militares inmediatos, sino que representan una amenaza directa a la seguridad nacional turca. Erdogan advirtió que “no permitiremos hechos consumados en estos países hermanos, no pasaremos por alto los ataques a nuestros hermanos”.

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Presencia militar turca en Siria y Chipre

El Ejército turco mantiene el control de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados en el norte y noreste de Siria, con el objetivo declarado de impedir actividades armadas de grupos kurdos. Además, desde 1974, Turquía ocupa el norte de Chipre con decenas de miles de soldados, mientras que la parte sur de la isla, de mayoría greco-chipriota, forma parte de la Unión Europea (UE) desde 2004. En 1983, Ankara proclamó la “República Turca del Norte de Chipre”, reconocida únicamente por Turquía.

Aludiendo a la alianza entre Chipre e Israel, Erdogan criticó a “las entidades minúsculas con ambiciones superiores a su tamaño que se suben al barco de Israel y hacen de subcontrata del sionismo, buscando sueños imposibles en el Mediterráneo oriental”. El mandatario advirtió que cualquier intento de menoscabar los derechos de Turquía y de los turcochipriotas en el Mediterráneo oriental será respondido “de forma muy clara, muy dura”.

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Próxima cumbre de la OTAN en Ankara

Erdogan consideró que la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la próxima cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, programada para los días 7 y 8 de julio, representa “un paso importante para la cohesión de la Alianza”. El presidente turco declaró ante miembros de su partido Justicia y Desarrollo (AKP) que se han intensificado los preparativos para que la cumbre “se convierta en un hito en la historia de la OTAN”.

Erdogan acusó al Gobierno de Benjamin Netanyahu de perseguir el objetivo final de la Tierra Prometida y advirtió que Turquía no lo permitirá.

Aunque la Casa Blanca aún no ha confirmado la participación de Trump, Turquía ha manifestado reiteradamente su expectativa de contar con su presencia. Se prevé que la cumbre esté marcada por las tensiones entre Washington y sus aliados debido a la guerra en Irán, en un contexto donde Ankara busca consolidarse como potencia militar y aliado estratégico en la región.

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Respuesta de Israel a las críticas de Erdogan

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, replicó este miércoles que Recep Tayyip Erdogan “es el último que puede dar lecciones de moral al Estado de Israel”. En un comunicado, Netanyahu acusó a Erdogan de “cometer genocidio contra los kurdos”, apoyar a Hamás y “oprimir a su propio pueblo”. Aseguró que el Ejército israelí es “el más moral del mundo” y que continuará actuando contra Irán y sus aliados.

El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, también arremetió contra el mandatario turco, afirmando que “debería responder por sus crímenes en lugar de dar lecciones a la única democracia de Oriente Medio”. Las declaraciones reflejan el intercambio habitual de acusaciones entre ambos gobiernos tras los comentarios de Erdogan sobre los ataques israelíes en Siria y Líbano.

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