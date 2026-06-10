Mundo

Choque entre Erdogan y Netanyahu: el presidente turco acusó a Israel de amenazar la seguridad de Ankara y el premier israelí le respondió con dureza

Erdogan calificó al gobierno de Netanyahu de “fábrica de disturbios” y advirtió que la seguridad de Turquía “empieza en Alepo y en Beirut”. El primer ministro israelí respondió que el mandatario turco “es el último que puede dar lecciones de moral” y lo acusó de “cometer genocidio contra los kurdos”

Guardar
Google icon
Erdogan afirmó que las acciones militares de Israel en Líbano y Siria son una amenaza para Turquía y la humanidad.
Erdogan afirmó que las acciones militares de Israel en Líbano y Siria son una amenaza para Turquía y la humanidad.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este miércoles que las acciones militares de Israel en Líbano y Siria constituyen una amenaza no solo para estos países, sino también para Turquía y para la humanidad. Erdogan realizó estas declaraciones durante un discurso ante el Parlamento, transmitido en directo por la cadena NTV, en el que calificó al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un “niño mimado” y una “fuente de problemas”, además de describirlo como una “fábrica de disturbios”.

En referencia a los recientes ataques israelíes en la región, Erdogan afirmó que “los ataques de Netanyahu y su red asesina contra Siria y Líbano no solo amenazan a estos dos países hermanos, sino que han llegado hasta el punto de ser una amenaza para Turquía”. Subrayó que “la seguridad de Turquía no empieza en Hatay (en la frontera turco-siria) sino en Alepo, en Damasco; empieza en Beirut”. El mandatario aseguró que Ankara no permitirá hechos consumados en estos países “hermanos” ni pasará por alto ataques a sus habitantes.

PUBLICIDAD

Hasta 2023, Turquía mantenía relaciones estables con Israel, pero en la actualidad figura entre los países más críticos de las operaciones militares israelíes contra Irán, los grupos terroristas Hezbollah y Hamas, que operan en Libano y la franja de Gaza, respectivamente, bajo el financiamiento de Irán. Erdogan, al dirigirse directamente al Gobierno israelí, sostuvo: “Vemos muy bien qué es lo que estáis persiguiendo. Nos damos perfectamente cuenta de cuál es el objetivo final del delirio de la Tierra Prometida. Y con la ayuda de Dios, nunca lo permitiremos”.

Erdogan sostuvo ante el Parlamento que la seguridad de Turquía empieza en Alepo, Damasco y Beirut, y no solo en la frontera de Hatay.
Erdogan sostuvo ante el Parlamento que la seguridad de Turquía empieza en Alepo, Damasco y Beirut, y no solo en la frontera de Hatay.

En este contexto, el presidente turco dejó claro que las acciones de Israel no solo buscan objetivos militares inmediatos, sino que representan una amenaza directa a la seguridad nacional turca. Erdogan advirtió que “no permitiremos hechos consumados en estos países hermanos, no pasaremos por alto los ataques a nuestros hermanos”.

PUBLICIDAD

Presencia militar turca en Siria y Chipre

El Ejército turco mantiene el control de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados en el norte y noreste de Siria, con el objetivo declarado de impedir actividades armadas de grupos kurdos. Además, desde 1974, Turquía ocupa el norte de Chipre con decenas de miles de soldados, mientras que la parte sur de la isla, de mayoría greco-chipriota, forma parte de la Unión Europea (UE) desde 2004. En 1983, Ankara proclamó la “República Turca del Norte de Chipre”, reconocida únicamente por Turquía.

Aludiendo a la alianza entre Chipre e Israel, Erdogan criticó a “las entidades minúsculas con ambiciones superiores a su tamaño que se suben al barco de Israel y hacen de subcontrata del sionismo, buscando sueños imposibles en el Mediterráneo oriental”. El mandatario advirtió que cualquier intento de menoscabar los derechos de Turquía y de los turcochipriotas en el Mediterráneo oriental será respondido “de forma muy clara, muy dura”.

Próxima cumbre de la OTAN en Ankara

Erdogan consideró que la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la próxima cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, programada para los días 7 y 8 de julio, representa “un paso importante para la cohesión de la Alianza”. El presidente turco declaró ante miembros de su partido Justicia y Desarrollo (AKP) que se han intensificado los preparativos para que la cumbre “se convierta en un hito en la historia de la OTAN”.

Erdogan acusó al Gobierno de Benjamin Netanyahu de perseguir el objetivo final de la Tierra Prometida y advirtió que Turquía no lo permitirá.
Erdogan acusó al Gobierno de Benjamin Netanyahu de perseguir el objetivo final de la Tierra Prometida y advirtió que Turquía no lo permitirá.

Aunque la Casa Blanca aún no ha confirmado la participación de Trump, Turquía ha manifestado reiteradamente su expectativa de contar con su presencia. Se prevé que la cumbre esté marcada por las tensiones entre Washington y sus aliados debido a la guerra en Irán, en un contexto donde Ankara busca consolidarse como potencia militar y aliado estratégico en la región.

Respuesta de Israel a las críticas de Erdogan

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, replicó este miércoles que Recep Tayyip Erdogan “es el último que puede dar lecciones de moral al Estado de Israel”. En un comunicado, Netanyahu acusó a Erdogan de “cometer genocidio contra los kurdos”, apoyar a Hamás y “oprimir a su propio pueblo”. Aseguró que el Ejército israelí es “el más moral del mundo” y que continuará actuando contra Irán y sus aliados.

El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, también arremetió contra el mandatario turco, afirmando que “debería responder por sus crímenes en lugar de dar lecciones a la única democracia de Oriente Medio”. Las declaraciones reflejan el intercambio habitual de acusaciones entre ambos gobiernos tras los comentarios de Erdogan sobre los ataques israelíes en Siria y Líbano.

Temas Relacionados

Recep Tayyip ErdoganTurquíaIsraelOTANÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un informe determinó que los hackers chinos representan la mayor amenaza de espionaje para las empresas tecnológicas

Las campañas de piratería informática se alinean con las prioridades estratégicas del régimen chino y su interés constante en el desarrollo tecnológico

Un informe determinó que los hackers chinos representan la mayor amenaza de espionaje para las empresas tecnológicas

Rusia benefició a Corea del Norte con hasta 14.400 millones de dólares por ser parte de la invasión a Ucrania

El régimen de Kim Jong-un convirtió sus arsenales y sus soldados en una fuente de divisas que equivale a más de la mitad del PIB del país. La visita de Xi Jinping a Pyongyang esta semana refleja la creciente inquietud de Beijing ante el acercamiento con Moscú

Rusia benefició a Corea del Norte con hasta 14.400 millones de dólares por ser parte de la invasión a Ucrania

22 países condenaron los “planes letales” de la Guardia Revolucionaria iraní contra objetivos occidentales y judíos

El comunicado señala también al Ministerio de Inteligencia y Seguridad del régimen por orquestar amenazas, secuestros y asesinatos, y sostiene que los objetivos incluyeron disidentes iraníes, periodistas y comunidades judías

22 países condenaron los “planes letales” de la Guardia Revolucionaria iraní contra objetivos occidentales y judíos

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

El pontífice viajó en un Airbus A320 de Iberia desde Madrid, fue invitado a la cabina poco después del despegue y conversó con los aviadores militares durante la maniobra captada en video

El momento en que el papa León XIV saludó desde el aire a los pilotos que escoltaban su avión rumbo a Barcelona

Trump advirtió que Irán tendrá que pagar las consecuencias tras la nueva escalada militar: “¡El matón de Medio Oriente está MUERTO!”

El presidente estadounidense dijo que Teherán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto y ahora “tendrá que pagar el precio”. Aseguró que la Armada y la Fuerza Aérea iraníes “ya no existen”

Trump advirtió que Irán tendrá que pagar las consecuencias tras la nueva escalada militar: “¡El matón de Medio Oriente está MUERTO!”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

La película de acción de Jason Statham que se ha colado entre lo más visto de Prime Video y HBO Max: “Los fans del cine de acción la devorarán”

Guardar el trapeador húmedo es peor que no trapear: la ciencia lo confirma

¿Tu perro es zurdo o diestro? Un test inspirado en humanos tiene la clave

Florentino Pérez le chiva al papa León XIV que Almeida es del Atlético de Madrid: “Siempre es buena la sana rivalidad”

INFOBAE AMÉRICA

¿Tu perro es zurdo o diestro? Un test inspirado en humanos tiene la clave

¿Tu perro es zurdo o diestro? Un test inspirado en humanos tiene la clave

Más de 50 millones de personas bajo alerta por calor extremo y tormentas severas en Estados Unidos

El congreso de Ecuador aprobó una ley que endurece sanciones por el uso ilegal de uniformes policiales y militares

Una red de 56 estaciones vigila en tiempo real la evolución de El Niño en Ecuador

Murió Orlando Senna, figura clave del cine brasileño

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

Taylor Swift canta “You’ve Got a Friend in Me” junto a Randy Newman en la premiere de ‘Toy Story 5′

Otra hija de Brad Pitt ha comenzado el proceso para renunciar al apellido del actor

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Ariana Grande debutó en el número 1 del Billboard Hot 100 con “Hate That I Made You Love Me” y alcanzó un nuevo récord