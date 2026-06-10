Entretenimiento

Tyler Mane, actor de ‘X-Men’, revela que tiene cáncer de mama: “Es algo vergonzoso”

El actor, conocido por encarnar a Sabretooth en la saga de superhéroes, anunció que ya comenzó la quimioterapia

Guardar
Google icon
Tyler Mane, Sabretooth en X-Men, revela que tiene cáncer de mama
Tyler Mane reveló que tiene cáncer de mama y que comenzó un tratamiento de quimioterapia (Instagram/@therealtylermane/Captura de video)

Tyler Mane, conocido por su papel de Sabretooth en X-Men, reveló que fue diagnosticado con cáncer de mama y que ya comenzó un tratamiento de quimioterapia, al tiempo que hizo un llamado público a hablar sobre una enfermedad que, dijo, rara vez se menciona en hombres.

El actor canadiense, de 59 años, compartió la noticia el pasado 8 de junio a través de un video en Facebook e Instagram, donde anunció que ese mismo día iniciaba la quimioterapia.

PUBLICIDAD

“Tengo cáncer de mama. Y sí, es muy poco frecuente. Solo el 1% de los cánceres de mama se dan en hombres”, escribió el actor.

En el mismo mensaje, explicó que su primera reacción fue mantener el diagnóstico en secreto.

“Seré honesto: al principio quise guardarlo para mí. Es algo que da vergüenza. Pero luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados en etapas avanzadas precisamente porque no se habla del tema y no se busca”, señaló.

PUBLICIDAD

Tyler Mane, Sabretooth en X-Men, revela que tiene cáncer de mama
El actor canadiense de X-Men informó su diagnóstico en las redes sociales y pidió hablar del cáncer de mama en hombres (Instagram/@therealtylermane)

La estrella del universo Marvel también atribuyó la detección temprana a su esposa, Renae Geerlings.

Según contó en redes sociales, los médicos descartaron sus síntomas en un primer momento, y fue ella quien lo impulsó a someterse a la extirpación del bulto.

“Mis médicos no le dieron importancia, y fue solo porque mi esposa me insistió en que me quitaran el nódulo que lo detectamos a tiempo”, afirmó.

Tyler Mane indicó que documentará públicamente su tratamiento con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama masculino y alentar a otros hombres a prestar atención a los posibles síntomas.

“Vengan a acompañarme en este camino para patearle el trasero a esto”, expresó.

Mane afirmó que al principio quiso mantener en secreto la enfermedad por la vergüenza que todavía genera en los hombres (REUTERS/Caitlin Ochs)
Mane afirmó que al principio quiso mantener en secreto la enfermedad por la vergüenza que todavía genera en los hombres (REUTERS/Caitlin Ochs)

De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, menos del 1% de los casos de cáncer de mama en Estados Unidos corresponden a hombres.

La misma organización estima que este año se diagnosticarán 2.670 casos de cáncer de mama invasivo en hombres en ese país, y que 530 fallecerán a causa de la enfermedad.

La entidad señala que, si bien el riesgo general es bajo, aumenta con la edad, y que el promedio al momento del diagnóstico se ubica entre los 60 y los 70 años.

Entre los factores que pueden elevar ese riesgo se encuentran el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y las enfermedades hepáticas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos enumeran entre los posibles síntomas la presencia de un nódulo o inflamación en el pecho, enrojecimiento o descamación de la piel, irritación o hundimientos en la piel mamaria, secreción del pezón, y retracción o dolor en esa zona.

Tyler Mane, Sabretooth en X-Men, revela que tiene cáncer de mama
Tyler Mane, conocido por interpretar a Sabretooth en "X-Men" y por su paso por la WCW, anunció que documentará su tratamiento para generar conciencia (Captura de video)

El organismo distingue dos formas principales de la enfermedad en hombres: el carcinoma ductal invasivo, en el que las células cancerosas se originan en los conductos y pueden extenderse al tejido mamario y a otras partes del cuerpo; y el carcinoma ductal in situ, en el que las células permanecen en el revestimiento de los conductos sin haberse diseminado.

El tratamiento, al igual que en mujeres, puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal y terapia dirigida, según el CDC.

Nacido en Saskatchewan, Canadá, Tyler Mane tuvo una carrera como luchador profesional en la World Championship Wrestling (WCW) bajo el nombre de Big Sky, entre finales de los años 80 y principios de los 90, antes de retirarse en 1996 y volcarse a la actuación.

El actor alcanzó reconocimiento internacional con el papel de Sabretooth en X-Men (2000), la primera película de la famosa saga, y retomó ese rol en Deadpool & Wolverine (2024).

Su filmografía incluye además títulos como Joe Dirt, The Scorpion King, las películas de Halloween dirigidas por Rob Zombie y The Devil’s Rejects.

Temas Relacionados

Tyler ManeX-Mencáncer de mamaestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sydney Sweeney explica la polémica trama de OnlyFans de Cassie en ‘Euphoria’: “No estoy de acuerdo con todas sus decisiones”

La actriz reveló a Vanity Fair por qué aceptó las escenas más íntimas de la tercera temporada

Sydney Sweeney explica la polémica trama de OnlyFans de Cassie en ‘Euphoria’: “No estoy de acuerdo con todas sus decisiones”

¿“Toy Story 5″ es un éxito? Esto dice la crítica de la nueva película de la saga

La quinta entrega cosechó críticas entusiastas tras su estreno mundial, se le calificó como uno de los mejores filmes de Pixar en décadas

¿“Toy Story 5″ es un éxito? Esto dice la crítica de la nueva película de la saga

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

La cantante y actriz denunció la actitud tóxica de su colega y explicó cómo una negativa desató una guerra silenciosa en pleno rodaje

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

Taylor Swift canta “You’ve Got a Friend in Me” junto a Randy Newman en la premiere de ‘Toy Story 5′

La cantante también interpretó “I Knew It, I Knew You”, la canción que escribió para la nueva entrega de la franquicia animada

Taylor Swift canta “You’ve Got a Friend in Me” junto a Randy Newman en la premiere de ‘Toy Story 5′

Otra hija de Brad Pitt ha comenzado el proceso para renunciar al apellido del actor

Con la solicitud de Zahara Jolie-Pitt, ya son tres los hijos de la expareja que avanzan por la misma vía en menos de dos años

Otra hija de Brad Pitt ha comenzado el proceso para renunciar al apellido del actor

DEPORTES

El Súper Rugby Américas define a su campeón entre cuatro equipos argentinos

El Súper Rugby Américas define a su campeón entre cuatro equipos argentinos

La argentina Solana Sierra estrenó su mejor ranking con un triunfo en el césped de Hertogenbosch

“No veo a Argentina mejor que Brasil”: tajante opinión de un histórico futbolista brasileño antes del Mundial

“Messi mete miedo”: la reacción de los diarios internacionales tras el último amistoso de Argentina antes del Mundial

El Mundial 2026 suma 104 partidos y USD 1.000 millones: cómo impacta en las ciudades sede de Estados Unidos

TELESHOW

Thiago Medina se cansó de la polémica familiar con Daniela Celis: “No estoy para estupideces”

Thiago Medina se cansó de la polémica familiar con Daniela Celis: “No estoy para estupideces”

67 fotos de la alfombra violeta de Charlie y la Fábrica de Chocolate: los mejores looks de los famosos y sus hijos

Las postales de Ricardo Arjona y su esposa en El Calafate: “Cuando el fin del mundo se parece al principio”

Darío Barassi compartió una foto de su adolescencia y sorprendió a sus seguidores: “¡Hace 50 kilos!"

Cantó con su mamá en Es mi sueño y emocionó a Carlos Baute con su historia personal: “Yo no había nacido”

INFOBAE AMÉRICA

La lluvia de peces reaparece en Yoro y revive uno de los fenómenos más sorprendentes de Honduras

La lluvia de peces reaparece en Yoro y revive uno de los fenómenos más sorprendentes de Honduras

República Dominicana: Transporte, restaurantes y salud encabezan alza de precios durante mayo

El Salvador busca ampliar el mercado de exportaciones fuera de su eje tradicional

Benjamín Netanyahu se presentará a la reelección en los próximos comicios de Israel

“Cincuenta por ciento de emergencias viales es por caída de árboles”, afirma Alex Beltrán durante la alerta naranja en El Salvador