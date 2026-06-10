Tyler Mane, actor de ‘X-Men’, revela que tiene cáncer de mama: “Es algo vergonzoso”

Tyler Mane reveló que tiene cáncer de mama y que comenzó un tratamiento de quimioterapia (Instagram/@therealtylermane/Captura de video)

Tyler Mane, conocido por su papel de Sabretooth en X-Men, reveló que fue diagnosticado con cáncer de mama y que ya comenzó un tratamiento de quimioterapia, al tiempo que hizo un llamado público a hablar sobre una enfermedad que, dijo, rara vez se menciona en hombres.

El actor canadiense, de 59 años, compartió la noticia el pasado 8 de junio a través de un video en Facebook e Instagram, donde anunció que ese mismo día iniciaba la quimioterapia.

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“Tengo cáncer de mama. Y sí, es muy poco frecuente. Solo el 1% de los cánceres de mama se dan en hombres”, escribió el actor.

En el mismo mensaje, explicó que su primera reacción fue mantener el diagnóstico en secreto.

“Seré honesto: al principio quise guardarlo para mí. Es algo que da vergüenza. Pero luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados en etapas avanzadas precisamente porque no se habla del tema y no se busca”, señaló.

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El actor canadiense de X-Men informó su diagnóstico en las redes sociales y pidió hablar del cáncer de mama en hombres (Instagram/@therealtylermane)

La estrella del universo Marvel también atribuyó la detección temprana a su esposa, Renae Geerlings.

Según contó en redes sociales, los médicos descartaron sus síntomas en un primer momento, y fue ella quien lo impulsó a someterse a la extirpación del bulto.

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“Mis médicos no le dieron importancia, y fue solo porque mi esposa me insistió en que me quitaran el nódulo que lo detectamos a tiempo”, afirmó.

Tyler Mane indicó que documentará públicamente su tratamiento con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama masculino y alentar a otros hombres a prestar atención a los posibles síntomas.

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“Vengan a acompañarme en este camino para patearle el trasero a esto”, expresó.

Mane afirmó que al principio quiso mantener en secreto la enfermedad por la vergüenza que todavía genera en los hombres (REUTERS/Caitlin Ochs)

De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, menos del 1% de los casos de cáncer de mama en Estados Unidos corresponden a hombres.

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La misma organización estima que este año se diagnosticarán 2.670 casos de cáncer de mama invasivo en hombres en ese país, y que 530 fallecerán a causa de la enfermedad.

La entidad señala que, si bien el riesgo general es bajo, aumenta con la edad, y que el promedio al momento del diagnóstico se ubica entre los 60 y los 70 años.

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Entre los factores que pueden elevar ese riesgo se encuentran el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y las enfermedades hepáticas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos enumeran entre los posibles síntomas la presencia de un nódulo o inflamación en el pecho, enrojecimiento o descamación de la piel, irritación o hundimientos en la piel mamaria, secreción del pezón, y retracción o dolor en esa zona.

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Tyler Mane, conocido por interpretar a Sabretooth en "X-Men" y por su paso por la WCW, anunció que documentará su tratamiento para generar conciencia (Captura de video)

El organismo distingue dos formas principales de la enfermedad en hombres: el carcinoma ductal invasivo, en el que las células cancerosas se originan en los conductos y pueden extenderse al tejido mamario y a otras partes del cuerpo; y el carcinoma ductal in situ, en el que las células permanecen en el revestimiento de los conductos sin haberse diseminado.

El tratamiento, al igual que en mujeres, puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal y terapia dirigida, según el CDC.

Nacido en Saskatchewan, Canadá, Tyler Mane tuvo una carrera como luchador profesional en la World Championship Wrestling (WCW) bajo el nombre de Big Sky, entre finales de los años 80 y principios de los 90, antes de retirarse en 1996 y volcarse a la actuación.

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El actor alcanzó reconocimiento internacional con el papel de Sabretooth en X-Men (2000), la primera película de la famosa saga, y retomó ese rol en Deadpool & Wolverine (2024).

Su filmografía incluye además títulos como Joe Dirt, The Scorpion King, las películas de Halloween dirigidas por Rob Zombie y The Devil’s Rejects.