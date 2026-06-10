Taylor Swift canta “You’ve Got a Friend in Me” junto a Randy Newman en la premiere de ‘Toy Story 5′

Los artistas interpretan el tema principal de la franquicia Toy Story (Video: redes sociales)

La premiere mundial de Toy Story 5 en Los Ángeles, celebrada el martes 9 de junio en el Dolby Theatre de Hollywood Boulevard, tuvo un momento inolvidable para sus asistentes. Tras el final de los créditos de la nueva película de Pixar, el telón del escenario se abrió y reveló a Taylor Swift sentada al piano en el centro del recinto. La reacción del público fue ensordecedora, pues la artista no había aparecido en la alfombra roja y había mucha expectativa por su presencia.

Según informó USA Today, Swift, de 36 años, optó por ingresar al evento por una entrada trasera, acompañada por su equipo de seguridad. En la zona privada de la alfombra roja tuvo la oportunidad de conversar con algunas de las estrellas de la película, entre ellas Tom Hanks, quien presta su voz a Woody desde la primera entrega de la franquicia.

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El propio Hanks reveló a USA Today un detalle entrañable del encuentro. “No me tomé una selfie con ella, pero sí firmé su VHS original del primer Toy Story”, dijo el actor. “Le comenté que debería haber traído una reproductora de VHS original para que también la firmáramos. Eso podría ir al Smithsonian”.

Taylor Swift en la premiere de la película 'Toy Story 5' junto al personaje de Jessie.

Para su presentación, Swift cambió el minivestido blanco de Erdem que lució durante las fotografías oficiales de la premiere por un largo vestido amarillo.

Una vez en el escenario, la cantautora interpretó por primera vez en vivo “I Knew It, I Knew You”, la canción que escribió especialmente para Toy Story 5. Según reveló en una publicación de Instagram, compuso el tema después de ver una versión temprana de la película.

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La canción nació de una nueva colaboración con Jack Antonoff y fue lanzada el 5 de junio. En su día de estreno consiguió el récord del sencillo de una banda sonora con más reproducciones en Apple Music durante sus primeras 24 horas, según informó la plataforma. Horas después, Swift sorprendió a sus seguidores con el estreno del videoclip oficial.

Esta es la primera vez que la canción, escrita para la película 'Toy Story 5', es interpretada en directo. (Video: Pixar)

“Es una obra maestra”

Después de su performance, Swift se dirigió al público y expresó su emoción por formar parte del universo de Toy Story.

“Significa el mundo para mí ser una pequeña parte del universo de estas películas”, afirmó la cantante. Luego aseguró que Toy Story 5 es su entrega favorita de la saga y la describió como “increíblemente hermosa” y “una obra maestra”.

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La artista también agradeció públicamente a quienes trabajaron en la película. “Si están en esta sala y trabajaron en esta película, muchas gracias. Su trabajo es increíble y espero que todos se sientan orgullosos de ustedes mismos”, expresó, según recogió People.

Asimismo, tuvo palabras especiales para Joan Cusack, quien vuelve a prestar su voz a Jessie en esta nueva entrega. “Joan Cusack ha hecho un trabajo extraordinario como Jessie. Es un honor escribir para ella”, señaló Swift. Además, agradeció al director Andrew Stanton y a la productora Kenna Harris por invitarla a participar en el proyecto.

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El invitado sorpresa: Randy Newman

Swift y Randy Newman compartieron escenario para interpretar “You’ve Got a Friend in Me”, el tema más emblemático de la franquicia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Luego, Swift anunció un último momento especial de la noche. Describió al hombre que estaba por aparecer como “el arquitecto del universo musical de Toy Story”.

“Es el rey de hacernos sentir absolutamente todo, de tocarnos el corazón y de hacernos reír. Es uno de nuestros amigos, ¿saben a qué me refiero? Estoy hablando de Randy Newman”, expresó.

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El legendario compositor, ganador del Oscar y creador del himno de la franquicia, apareció en el escenario. Junto a Swift interpretó “You’ve Got a Friend in Me”, la canción que acompaña a la saga desde 1995. El público respondió con una nueva ovación.

La actuación sorpresa de Swift duró alrededor de nueve minutos, según People.

Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio, una fecha que coincide con el vigésimo aniversario del lanzamiento de “Tim McGraw”, el sencillo con el que Taylor Swift inició su carrera musical.

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La película está dirigida por Andrew Stanton y cuenta con la producción de Kenna Harris. El elenco de voces reúne a Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie) y Tony Hale (Forky). A ellos se suman Greta Lee, Conan O’Brien, Craig Robinson, Alan Cumming y Bad Bunny.