Pusieron la lápida de su madre en la tumba equivocada; ahora la familia demanda a uno de los cementerios más famosos de LA

Una familia busca demandar a un famoso cementerio de Los Ángeles por colocar la lápida de su madre en la tumba equivocada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre en Los Ángeles ha interpuesto una demanda contra el cementerio Forest Lawn al descubrir que una lápida en memoria de su madre fallecida fue colocada erróneamente durante más de cuatro años, según informaron diferentes medios. Chris Demirchyan, el demandante, junto con otros miembros de su familia, han acusado al cementerio de fraude, incumplimiento de contrato, negligencia y causar angustia emocional.

Según la demanda, los padres de Chris adquirieron dos parcelas de entierro en 2008 en el cementerio Forest Lawn, ubicado en Hollywood Hills. En 2012, Chris solicitó que se liberaran estas parcelas para permitir la compra de seis espacios en total para toda la familia, añadiendo cuatro parcelas adicionales a las dos originales. La madre de Chris, Hasmik Demirchyan, fue sepultada en una de estas parcelas en agosto de 2021, un mes después de su muerte, y su lápida fue colocada en el sitio equivocado, sin que la familia se percatara del error en ese momento. Durante años, la familia continuó visitando el lugar incorrecto, desconociendo que la lápida de Hasmik no correspondía a su entierro, informó People.

No fue hasta abril de 2025, cuando Avetis Demirchyan, el padre, falleció y deberían haber sepultado sus restos junto a los de su esposa, que la familia descubrió el error. Durante la ceremonia de su padre, se les informó que la lápida de su madre había sido colocada en una parcela vacía adyacente. Esto dejó a la familia en estado de shock y profundamente angustiados, luego de haber estado por años lamentándose en el lugar equivocado.

El error del Forest Lawn

El error fue revelado por el cementerio durante el funeral del padre de los hermanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la documentación aportada en la demanda, Forest Lawn Memorial Park aseguró a la familia que corregiría el problema, y efectivamente reubicó la lápida en el lugar correcto al poco tiempo de darse cuenta del fallo. La demanda destaca que este error causó no solo angustia emocional significativa a Chris y su familia, sino también pérdidas económicas.

El Forest Lawn Memorial Park se caracteriza por ser un lugar donde numerosas celebridades están enterradas como Walt Disney, Carrie Fisher, Fritz Lang, Paul Walker y muchos otros. El error cometido fue considerado por la familia como una grave violación de confianza y una actuación negligente por parte del cementerio.

NBC News reveló que Marine Demirchyan, hermana de Chris, expresó sentimientos de culpa y vergüenza por no haber visitado correctamente la tumba de su madre durante todos esos años. Ella compartió con el medio la profunda tristeza que sintió al saber que estaban hablando con un “espacio vacío”.

Acciones legales y reacciones

La demanda exige una compensación monetario por el "duelo prolongado" que la familia sufrió a raíz del error. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las declaraciones brindadas a NBC Los Angeles, Rosie Zilifyan, abogada de Chris, señaló que el objetivo del litigio es responsabilizar a Forest Lawn por este error y prevenir que otras familias sufran una experiencia similar. Además, Zilifyan calificó la gestión del cementerio como negligente y carente de sensibilidad, dado que cumplió de manera inapropiada su responsabilidad básica de asegurarse que las tumbas estén correctamente marcadas.

Asimismo, recalcó que la rectificación del error no justifica años de duelo prolongado y angustia para la familia Demirchyan. La demanda no solo busca una compensación monetaria no especificada por el daño emocional y las pérdidas económicas, sino también un propósito preventivo para otros casos similares, advierte Fox News.

La familia expresó que el dolor causado por el error se agrava por la revelación que ocurrió durante otro momento de dolor, la muerte y el funeral del padre, donde fueron informados del fallido reconocimiento del lugar de descanso de su madre. La respuesta de Forest Lawn a la demanda sigue pendiente. El cementerio dispone de 30 días para responder formalmente después de haber sido presentado el caso en abril, como menciona Fox News.