Subieron por segunda semana consecutiva las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos

El mercado laboral de Estados Unidos muestra signos de debilitamiento, reflejados en el aumento de las solicitudes de prestaciones por desempleo por segunda semana consecutiva, en medio de los efectos económicos adversos derivados de los aranceles. Según el Departamento de Trabajo, las solicitudes iniciales de ayudas estatales por desempleo aumentaron en 8.000, alcanzando las 247.000 desestacionalizadas en la semana que culminó el 31 de mayo. Este incremento superó las expectativas de economistas encuestados por Reuters, quienes estimaban 235.000 solicitudes.

A pesar de que muchas empresas han estado incrementando su plantilla tras las dificultades para conseguir personal durante y después de la pandemia de COVID-19, la incertidumbre ocasionada por los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump está forzando a algunas compañías a despedir empleados. El Libro Beige de la Reserva Federal señaló recientemente que “los comentarios sobre la incertidumbre que retrasa la contratación fueron generalizados”, subrayando una menor demanda de mano de obra reflejada en la reducción de horas trabajadas y planes de reducción de personal, aunque los despidos reportados no fueron generalizados.

Una encuesta del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) indicó que, aunque hubo estabilidad en el empleo del sector servicios en mayo, hubo un “mayor escrutinio en todos los puestos de trabajo que necesitan ser cubiertos”. Por su parte, los economistas anticipan un aumento en las solicitudes de desempleo mensual, superando el rango de 205.000-243.000 de 2025, siguiendo tendencias históricas y desafíos en el ajuste por fluctuaciones estacionales.

El número de prestaciones continuas, indicador de contratación, disminuyó en 3.000, situándose en 1,904 millones ajustados estacionalmente para la semana que finalizó el 24 de mayo. Este aumento en las solicitudes continuas parece alinearse con la baja confianza de los consumidores en el mercado laboral.

Un reporte de Challenger, Gray and Christmas reveló que las empresas estadounidenses anunciaron 93.816 despidos en mayo, un 12% menos que en abril, pero un 47% superiores a los de hace un año. Estos datos de solicitudes por desempleo no se verán reflejados en el informe de empleo de mayo del Departamento de Trabajo, cuya publicación está programada para este viernes. Se espera que las nóminas no agrícolas aumenten en 130.000 puestos tras el incremento de 177.000 en abril, manteniendo la tasa de desempleo en el 4,2%.

Bajó el déficit

En abril, Estados Unidos experimentó una disminución significativa en su déficit comercial, coincidiendo con la implementación de aranceles por parte del presidente Donald Trump. Según el Departamento de Comercio, el saldo negativo en la balanza de bienes y servicios se redujo a 61.600 millones de dólares, un marcado descenso desde los 138.300 millones registrados en marzo. Este cambio se produjo en un contexto donde las empresas estadounidenses anticiparon el impacto de los aranceles mediante masivas importaciones en meses previos.

El economista jefe de HFE, Carl Weinberg, comentó sobre el informe destacando que “el déficit nominal se redujo fuertemente porque las importaciones disminuyeron después de los picos alcanzados durante el primer trimestre, cuando las empresas buscaron traer productos antes de la implementación de los aranceles”. En efecto, las importaciones cayeron a 351.000 millones de dólares, disminuyendo un 16,3% en un mes.

A pesar de la caída de las importaciones, el déficit acumulado en el último año aún refleja un aumento del 65,7% respecto al mismo periodo en 2024, con un incremento de 179.300 millones de dólares. En contraste, las exportaciones estadounidenses crecieron un modesto 3%, alcanzando los 289.400 millones de dólares.

Sectores como las piezas metálicas, vehículos y preparados farmacéuticos vieron reducciones en las importaciones, sugiriendo un ajuste en los flujos de suministro de las empresas estadounidenses. Canadá, uno de los principales socios comerciales y también uno de los principales afectados por los aranceles de Trump, experimentó un descenso en su superávit comercial con Estados Unidos al nivel más bajo desde abril de 2021.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China también influyó, con aranceles del 125% y 145% entre ambos países. Las exportaciones e importaciones con China cayeron a niveles no vistos desde el inicio de la pandemia de covid-19, antes de una tregua de 90 días acordada a mediados de mayo para buscar una solución negociada.

