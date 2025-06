Un enfermero de Virginia admitió abusos sexuales a sus pacientes cuando estaban sedadas: las besó y manoseó

En sus días como enfermero, el acusado tocó indebidamente a sus pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kevin Coolong, un ex enfermero anestesista, enfrentó acciones decisivas por parte de la Junta de Enfermería de Virginia debido a múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada con pacientes sedadas. Las denuncias llevaron a Coolong a entregar su licencia de enfermería de manera permanente tras una investigación exhaustiva que reveló comportamientos inadecuados repetidos durante su carrera en Atlantic Anesthesia entre junio de 2008 y agosto de 2024, fecha en la que presentó su renuncia. Diversos medios como People, ABC News y CBS News, tuvieron acceso a los documentos judiciales en los que se detallan los abusos.

Los incidentes documentados en el orden de consentimiento de la Junta de Enfermería de Virginia incluyen a varias pacientes que denunciaron haber sufrido contactos no consensuados mientras estaban bajo los efectos de la anestesia. De acuerdo con ABC News, el documento detalla cuatro incidentes separados, entre ellos un episodio en febrero de 2024 en el que una paciente que se sometió a una cesárea reportó que Coolong colocó su pulgar en su boca, bajo el pretexto de liberar una obstrucción en sus vías respiratorias. El historial de sus acciones se remonta a diciembre de 2017, cuando una paciente denunció que el enfermero la besó tras un parto por cesárea, un incidente que Coolong inicialmente negó, pero posteriormente admitió, según CBS News.

A lo largo de su trayectoria, diversas pacientes manifestaron haber sido tocadas inadecuadamente, una de ellas reportó haber sido besada mientras sus ojos estaban cerrados durante una cirugía de mano en 2022. Adicionalmente, una paciente de un hospital de Sentara informó haber sido tocada de manera no adecuada tras un procedimiento de sedación espinal en 2018. CBS News informó que un gerente de riesgos de Sentara desestimó las preocupaciones iniciales, pero las admisiones posteriores de Coolong reforzaron los testimonios de las afectadas.

La confesión del enfermero de Virginia

Durante una evaluación psicosexual, Coolong confesó haber perpetrado varios de estos actos y alegó que sus acciones eran en parte respuesta a lo que percibía como señales de afecto por parte de las pacientes. People informó que en dicha evaluación, Coolong declaró que las víctimas eran en parte responsables de su comportamiento sexual, ya que consideraba que se mostraban demasiado afectuosas y amorosas hacia él. Además, señaló que sentía un deseo desesperado de afecto más allá de lo normal, lo que lo llevó a creer que sus acciones serían bien recibidas.

El informe diagnóstico de la evaluación realizada a Coolong incluyó un trastorno de ajuste con rasgos de ansiedad y depresión, además de rasgos de personalidad narcisista y antisocial. Este diagnóstico subrayó la complejidad del comportamiento del ex enfermero y las implicaciones de su conducta en el entorno profesional, de acuerdo con el informe citado por ABC News. El proceso de evaluación también reveló que Coolong se sentía impulsado a buscar amor y afecto de maneras inapropiadas, bajo la noción errónea de que sus pacientes lo aprobarían.

Respuesta de las instituciones involucradas

Tras la conclusión de la investigación, las instituciones involucradas decidieron tomar medidas contundentes para abordar el problema y garantizar la protección de los pacientes. Sentara emitió una declaración enfatizando su compromiso con la seguridad y calidad de atención a los pacientes, asegurando que cooperarían por completo con la investigación llevada a cabo por el Consejo de Enfermería de Virginia.

Por su parte, Atlantic Anesthesia optó por no emitir un comunicado detallado debido a la naturaleza confidencial y sensible del caso. Para denunciar abuso sexual en Virginia, puedes comunicarte con la Línea Nacional de Asalto Sexual: 1-800-656-HOPE (4673). Ofrece asistencia confidencial las 24 horas y conecta a las personas con recursos locales. También puedes recurrir a The Virginia Sexual and Domestic Violence Action Alliance, una línea de ayuda 24/7 al 1-800-838-8238 que proporciona apoyo y recursos para víctimas de violencia sexual y doméstica.