Medio millón de adultos mayores podría sufrir recortes en sus beneficios del Seguro Social en EEUU

Más de 450.000 personas mayores podrían sufrir recortes en sus beneficios del Seguro Social. (REUTERS/Mario Anzuoni)

A partir del mes de junio, cerca de medio millón de personas mayores en Estados Unidos podrían enfrentar recortes en sus beneficios del Seguro Social si tienen deudas pendientes por préstamos estudiantiles federales.

De acuerdo con Newsweek, el gobierno federal ha reanudado un polémico programa de cobros que permite la deducción hasta del 15% de los pagos de beneficios para saldar estas deudas en mora.

El Departamento de Educación de Estados Unidos indicó que actualmente hay aproximadamente 2,9 millones de personas de 62 años o más con deudas de préstamos estudiantiles federales.

Según cifras recogidas por CNBC, más de 450.000 de estos prestatarios mayores se encuentran en situación de incumplimiento, lo que los coloca en riesgo de sufrir reducciones en sus cheques mensuales. “El programa fue suspendido temporalmente durante la pandemia de COVID-19, pero ha sido reinstaurado por la administración presidencial”, explicó Newsweek.

Reanudan descuentos del 15 % en pagos del Seguro Social tras años de suspensión. (REUTERS/Fred Prouser)

El mecanismo utilizado para efectuar estos descuentos se denomina Programa de Compensación del Tesoro (TOP) y permite al gobierno federal retener hasta un 15 % de los pagos del Seguro Social, siempre y cuando no se reduzca el cheque mensual por debajo de los 750 dólares.

Según el portal Federal Student Aid, “antes de que comience la compensación, se envía un aviso de intención al último domicilio conocido del prestatario para informarle que los descuentos y el informe negativo a las agencias de crédito están programados para comenzar dentro de 65 días”. Sin embargo, dicho aviso puede enviarse solo una vez, por lo que algunos prestatarios podrían no recibir una nueva alerta tras el reinicio del programa.

El 5 de mayo marcó la reactivación oficial de este sistema de cobros que afecta no solo el Seguro Social, sino también otras fuentes de ingresos protegidas, tales como devoluciones de impuestos y salarios. En respuesta, expertos han advertido sobre el impacto potencial en sectores vulnerables de la población.

Tom O’Hare, asesor educativo integral de Get College Going, señaló a Newsweek que “estas prácticas de recuperación de deudas no son nuevas y se han utilizado durante más de dos décadas; solo se suspendieron durante la crisis del COVID-19”. Según O’Hare, el reencendido de estas medidas coincide con la finalización de una serie de alivios financieros que se implementaron durante esa emergencia sanitaria.

Expertos critican el impacto social de esta política sobre la población más vulnerable. (AP Foto/Jenny Kane)

En cuanto al proceso de cobro de estas deudas, las personas son consideradas en incumplimiento una vez que su mora alcanza los 270 días. En ese momento, el préstamo se transfiere de los administradores de préstamos a agencias de cobro asignadas por el gobierno federal.

Estas agencias están facultadas para emprender acciones legales o aplicar medidas de recuperación estrictas. “Estas medidas incluyen, entre otras cosas, el embargo de salarios o deducciones automáticas de los pagos del Seguro Social”, detalló O’Hare para Newsweek.

No obstante, los prestatarios aún tienen opciones a la mano para evitar o mitigar los efectos de dichas compensaciones. Bethany Hubert, especialista en ayuda financiera de Earnest, recomendó a Newsweek que las personas en mora “se comuniquen con su administrador de préstamos para explorar opciones como el aplazamiento, la tolerancia, o planes de pago más flexibles como los basados en ingresos”.

Estas alternativas permiten ajustar las cuotas mensuales a las capacidades económicas individuales de los prestatarios, incluso en casos de estrés financiero extremo.

La reactivación del programa federal permitirá deducciones automáticas en pensiones para personas mayores con deudas en mora. (REUTERS/Rick Wilking)

Para muchos expertos y organizaciones, el regreso a estas prácticas de cobro masivo levanta preocupaciones sobre las consecuencias económicas y sociales para una población ya vulnerable.

El director ejecutivo del Centro de Protección del Prestatario Estudiantil (SBPC), Mike Pierce, criticó duramente la medida en una declaración, afirmando: “Este es un acto cruel e innecesario que solo fomentará un caos económico para las familias trabajadoras en este país”.

El Departamento de Educación, por su parte, no ha aclarado si planea revisar los procesos vinculados a estas deducciones ni si enviará una nueva ronda de advertencias a los afectados. Esto deja a muchos en un estado de incertidumbre.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, previamente comentó en una columna para The Wall Street Journal que “si usted es un prestatario con un saldo de préstamo federal y no ha estado efectuando pagos, ahora debe reiniciarlos”.

Los cobros, reactivados tras años de pausa, podrían comenzar a impactar directamente los pagos de beneficios ya este mes. En un contexto en el que la deuda estudiantil sigue siendo un tema candente, el alcance y las repercusiones de estas políticas no dejan de suscitar amplios debates tanto en el ámbito político como social.