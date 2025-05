5 pasos esenciales para cuidar la salud de los adultos mayores durante los huracanes

Los huracanes recientes evidencian el impacto en la salud y seguridad de los adultos mayores (AP)

Cuando los huracanes azotan, el temor de los adultos mayores no siempre se centra en la fuerza del viento o la lluvia, sino en la posibilidad de ser olvidados en medio de la emergencia. “Tengo más miedo de ser olvidada que de la tormenta misma”, confesó Carmen, una mujer de 78 años que vive sola en Florida, a The Conversation. Su inquietud refleja una realidad que se repite cada temporada de huracanes: la vulnerabilidad de las personas mayores y la urgencia de planificar con anticipación su protección.

Con la llegada de la temporada de huracanes 2024 y el impacto reciente de los huracanes Helene y Milton, expertos y familias se enfrentan al reto de garantizar la seguridad de quienes más lo necesitan, siguiendo cinco pasos clave para la preparación ante desastres.

Riesgos y consecuencias para adultos mayores durante huracanes

Los adultos mayores enfrentan riesgos particulares durante los desastres naturales, como dificultades de movilidad, problemas de salud crónicos y deterioro cognitivo. Según The Conversation, estos factores pueden complicar la evacuación y la adaptación a situaciones de emergencia. Los huracanes Helene y Milton, ocurridos en 2024, evidenciaron estas vulnerabilidades. Miles de personas tuvieron que evacuar a refugios que, en muchos casos, solo ofrecían suministros básicos y no estaban preparados para atender necesidades médicas complejas.

En zonas rurales, las inundaciones aislaron viviendas y dejaron a muchos adultos mayores sin posibilidad de recibir ayuda. En Port St. Lucie, Florida, un tornado asociado al huracán Milton impactó una comunidad de personas mayores, provocando la muerte de seis residentes. Además, durante el paso de Helene, algunos centros de atención a largo plazo perdieron el suministro de energía eléctrica y agua, lo que agravó la situación de los residentes. A pesar de los riesgos, algunas personas mayores optaron por permanecer en sus hogares por temor a ser separadas de sus mascotas o a que sus viviendas fueran saqueadas.

Involucrar a los adultos mayores en la planificación refuerza su autonomía y participación en emergencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 5 pasos clave para la preparación ante huracanes

La preparación para emergencias debe involucrar a toda la familia y centrarse en las necesidades individuales de los adultos mayores. The Conversation detalla cinco pasos fundamentales para garantizar su seguridad durante la temporada de huracanes:

1. Preparar una carpeta de emergencia con documentos importantes: es esencial reunir información como listas de medicamentos, registros financieros, dispositivos médicos y, especialmente, datos de contacto de familiares, amigos y vecinos. Dado que muchos adultos mayores dependen de números telefónicos preprogramados, se recomienda tener una copia impresa de los contactos. Para quienes presentan pérdida de memoria, el uso de pulseras o tarjetas de identificación médica puede ser de gran ayuda. Los documentos críticos, como testamentos, escrituras de propiedad, poderes notariales y pólizas de seguro, deben almacenarse en envases impermeables y portátiles, y compartirse con familiares o cuidadores de confianza.

2. Contar con medicamentos y equipos de respaldo: es importante prever las necesidades de salud y movilidad, incluyendo baterías adicionales, cargadores y ayudas técnicas como andadores, bastones, sillas de ruedas o scooters. No se debe olvidar el alimento y los suministros para animales de servicio. Se aconseja solicitar a los médicos un suministro de emergencia de medicamentos. Si la persona permanece en casa, debe estar preparada para al menos 72 horas de autosuficiencia, con agua embotellada, alimentos no perecederos y comida para mascotas.

3. Trazar rutas de evacuación y opciones de refugio: identificar refugios cercanos que puedan atender las necesidades de movilidad y cognitivas de los adultos mayores es fundamental. Si la persona tiene mascotas, se debe buscar un refugio que las acepte, ya que no todos lo hacen. Es necesario planificar cómo llegar al refugio y contar con una alternativa en caso de que el transporte habitual no esté disponible. También se debe decidir a dónde ir y cómo trasladarse si no es posible regresar al hogar tras el huracán. Para quienes residen en centros de atención, es recomendable solicitar información sobre el plan de emergencia del establecimiento.

4. Crear un sistema de chequeo con varias personas: no se debe depender de un solo cuidador o familiar para verificar el bienestar de los adultos mayores. Es conveniente involucrar a vecinos, comunidades religiosas o servicios locales como entrega de comidas, asistencia de transporte, grupos de apoyo y centros para personas mayores. La redundancia en los sistemas de apoyo es crucial cuando los servicios habituales se ven interrumpidos.

5. Practicar el plan: es importante repasar los pasos de evacuación con anticipación para que todos los involucrados sepan qué hacer. La ejecución del plan debe ser automática y no improvisada en medio de la crisis.

Planificar con los adultos mayores, respetando su autonomía

La planificación de emergencias no debe realizarse únicamente para los adultos mayores, sino junto a ellos. Según The Conversation, las personas mayores aportan no solo vulnerabilidad, sino también experiencia y sabiduría. Sus preferencias y autonomía deben guiar las decisiones para que el plan sea efectivo en situaciones de crisis.

Escuchar sus necesidades, respetar su independencia y asegurar que los cuidadores cuenten con planes realistas son aspectos fundamentales para una preparación exitosa.