El presidente iraní defendió el diálogo con Estados Unidos en medio de la interna en el régimen

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian. (Oficina de la Presidencia de Irán vía AP)

El presidente iraní Masud Pezeshkian defendió este lunes las negociaciones con Estados Unidos como un acto de dignidad nacional, no de rendición, en medio de un alto el fuego frágil y un bloqueo naval estadounidense que ha recortado las exportaciones de petróleo del país en más del 80%.

“El diálogo no significa rendirse. La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y con el objetivo de preservar los derechos de la nación”, escribió Pezeshkian en sus redes sociales. El mandatario agregó que Teherán “bajo ninguna circunstancia renunciará a los derechos legítimos del pueblo y del país”.

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Las declaraciones del presidente iraní se producen en doble dirección: hacia Washington y hacia el frente interno. Su homólogo estadounidense, Donald Trump, afirmó en una entrevista telefónica con The New York Post que no está “dispuesto” a hacer concesiones a Irán y advirtió de que el país “sabe lo que va a pasar pronto”, sin precisar detalles. Preguntado específicamente por su propuesta del viernes anterior sobre una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio, Trump respondió: “No estoy dispuesto a nada en este momento”.

En paralelo, figuras de la línea dura iraní rechazaron continuar el diálogo. Mohammad Ali Jafari, ex comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, sostuvo que no debería haber más negociaciones sin que se cumplieran las condiciones de Irán. Alaeddin Boroujerdi, vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento, exigió el domingo el levantamiento de sanciones y la liberación de activos bloqueados como condición previa a cualquier conversación.

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Ante esas voces, Pezeshkian apeló a la cohesión nacional en un discurso pronunciado en Teherán. “No es lógico decir que no negociaremos”, afirmó, y advirtió que los adversarios de Irán pueden explotar las divisiones internas con mayor eficacia que con ataques militares. “No pueden ocupar el país con misiles y bombas, pero sí con la división y el conflicto”, señaló. “Debemos asegurarnos de que esta unidad y cohesión no se rompa”, añadió.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, habla durante una reunión con miembros de la Armada iraní en Teherán, Irán, el 17 de mayo de 2025. Sitio web de la Presidencia de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/vía REUTERS

Los reportes de fracturas dentro del régimen no son nuevos. El 28 de marzo, según informó Iran International, surgieron discrepancias entre Pezeshkian y Ahmad Vahidi, comandante de los Guardianes de la Revolución y considerado en ese momento la figura más poderosa de la fuerza. Tres días después, la misma publicación recibió informes de que el presidente estaba frustrado por encontrarse en un “bloqueo político total” y que había sido despojado de la autoridad para nombrar reemplazos de funcionarios fallecidos durante la guerra.

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En un giro respecto a la narrativa oficial de victoria difundida tras el alto el fuego, Pezeshkian reconoció públicamente el alcance de los daños sufridos por la infraestructura del país. “No es el caso de que no hayamos sido perjudicados”, afirmó. El mandatario detalló que los ataques aéreos israelíes y estadounidenses destruyeron 230 millones de metros cúbicos de gas, además de afectar una planta eléctrica, una instalación petroquímica y la acería Mobarakeh.

La situación energética agrava el cuadro económico. Pezeshkian indicó que la capacidad de producción de gasolina cayó a 100 millones de litros diarios frente a una demanda de 150 millones, tras los ataques a las refinerías del país. “No podemos exportar petróleo con facilidad”, reconoció.

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El bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes ha tenido consecuencias directas sobre las finanzas del Estado. Según informó Reuters, las exportaciones de crudo se desplomaron más del 80% entre el 13 y el 25 de abril en comparación con el mismo período de marzo, con volúmenes crecientes de petróleo varado en buques cisterna. Irán exportaba 1,84 millones de barriles diarios de crudo en marzo, antes de que la armada estadounidense comenzara a bloquear el tráfico marítimo hacia y desde sus puertos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, confirmó este lunes que los intercambios diplomáticos continúan. Señaló que Washington transmitió “una serie de puntos revisados y consideraciones” a través de Pakistán la semana pasada, en respuesta a una iniciativa iraní previa de 14 puntos, según informó la agencia IRNA.

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Islamabad lidera el proceso mediador desde el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, aunque las diferencias entre las partes han impedido hasta ahora la celebración de una segunda ronda. Trump prorrogó la tregua sin fijar una fecha límite. Teherán ha señalado que el bloqueo al estrecho de Ormuz y la incautación de buques iraníes por fuerzas estadounidenses constituyen una violación del cese de hostilidades que obstaculiza el avance del diálogo.