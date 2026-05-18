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Sensay Island, la isla en Filipinas que reemplazó a los políticos por inteligencia artificial y ya genera polémica

Sensay Island opera desde 2025 con un consejo algorítmico entrenado con los valores de líderes históricos, aunque enfrenta cuestionamientos legales, éticos y la falta de reconocimiento internacional. En quiénes se inspiraron

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Vista aérea de una isla tropical densamente arbolada con una playa de arena blanca. El agua circundante es de un turquesa claro, revelando arrecifes de coral, y se convierte en un azul profundo más lejos.
Sensay Island es la primera nación gobernada por inteligencia artificial, ubicada en la provincia filipina de Palawan (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA), Dan Thomson, Sensay Island, consejo de inteligencia artificial y 12.000 personas son protagonistas de un experimento que desafía los límites de la gobernanza digital. En una isla tropical de la provincia de Palawan, Filipinas, surge un enclave gestionado por IA bajo el nombre de Sensay Island. Impulsada por el empresario tecnológico Dan Thomson, la micronación funciona como un campo de pruebas para un modelo de gobierno que deja de lado los intereses personales y la politiquería tradicional, según reportó CNN Travel.

Sensay Island opera mediante un consejo de inteligencia artificial diseñado a partir de modelos que reproducen estrategias y valores de figuras históricas como Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Nelson Mandela y Gandhi. Los residentes digitales pueden remitir propuestas que los modelos de IA debaten y someten a votación electrónica. Las decisiones resultantes son implementadas por un pequeño grupo de ejecutores humanos presentes en la isla.

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Desde su declaración en 2025, el consejo de inteligencia artificial, entrenado con documentación y registros históricos de líderes como Churchill, Mandela, Sun Tzu y Da Vinci, delibera sobre las propuestas digitales, las somete a votación y determina el curso de acción. Thomson explicó a CNN Travel que cada IA argumenta, revisa posiciones y participa activamente en la votación electrónica; posteriormente, los humanos materializan las decisiones adoptadas.

Aunque la iniciativa ha despertado interés internacional, actualmente no cuenta con reconocimiento legal internacional ni con apoyo de las autoridades filipinas.

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Cómo funciona la gobernanza algorítmica en Sensay Island

El plan de Thomson es que, en el futuro, la inteligencia artificial administre recursos propios, use criptomonedas, contrate servicios de manera autónoma e incluso disponga de tarjetas bancarias para realizar pagos directos. Estas funciones permanecen en etapa experimental.

Infografía sobre Sensay Island, la micronación gobernada por IA en Filipinas. Muestra un robot, islas tropicales, gráficos, y texto descriptivo en naranja y gris.
Actualmente, Sensay Island solo tiene un habitante permanente, mientras 12.000 personas participan como residentes digitales en el experimento de IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su intención es reducir el cabildeo político y favorecer la objetividad basada en los principios históricos adoptados. Para lograr esa objetividad, el sistema parte de valores documentados de líderes universales, de modo que las decisiones no respondan a intereses individuales, sino a precedentes y principios ampliamente aceptados. Uno de los modelos, el de Churchill, expresó a CNN Travel que la IA carece de “chispa humana, experiencia vivida y la imaginación moral que solo el ser humano posee”, aunque sostiene que la colaboración con personas puede generar buenos resultados.

Quiénes están detrás de la micronación Sensay y cuáles son sus aspiraciones

Dan Thomson, creador del proyecto, afirmó a CNN Travel: “Esto no es una broma. Imagino que, con el tiempo, sistemas similares serán adoptados incluso por gobiernos reconocidos”. Actualmente desarrolla su propio chatbot, Dan Bot, que funcionará como asistente digital capaz de gestionar tareas cotidianas.

En el equipo fundador destaca Piotr Pietruszewski-Gil, gerente de proyecto, quien describió a los solicitantes como personas curiosas, tecnológicas y desencantadas de la política tradicional. “Están cansados de la corrupción y de promesas que nunca se cumplen”, manifestó.

De momento, en Sensay Island reside un único habitante permanente, el encargado Mike, mientras que 12.000 personas se han inscrito como residentes digitales interesados. Según Thomson, el lugar podría albergar hasta 30 villas y enfocarse en visitantes, impulsando una población flotante dispuesta a experimentar la vida bajo gestión algorítmica.

La iniciativa se dirige a quienes han perdido la confianza en el sistema político. “Queremos ver qué ocurre al eliminar los intereses personales de la ecuación y solo dejar la objetividad de la historia”, expresó Thomson.

Dudas, críticas y controversias sobre la gobernanza por inteligencia artificial

Las dudas legales y éticas rodean la viabilidad de Sensay. La micronación no cuenta con reconocimiento internacional, no tiene autorización formal de las autoridades filipinas y, según verificó CNN Travel, no existe documentación sobre la compra legal de la isla.

Acuarela de una isla tropical con vegetación densa, agua turquesa y un martillo de juez en la playa, conectado con circuitos luminosos y una pantalla que muestra 'IA'.
La micronación utiliza un modelo de gobernanza algorítmica que busca eliminar intereses personales y la politiquería tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva ética, la experta Alondra Nelson, de la Universidad de Oxford, advirtió: “Existe una contradicción fundamental en que una sola empresa, un fundador, actúe como el Mago de Oz y cree un sistema supuestamente democrático. Los principios fundacionales de Sensay Island son profundamente antidemocráticos; cualquier otro mecanismo es apenas un simulacro”, opinó a CNN Travel.

Nelson también alertó sobre los riesgos de delegar la gobernanza a algoritmos, recordando casos donde la inteligencia artificial agravó problemáticas como la moderación de contenidos o impactó negativamente a los jóvenes. “La IA, en muchos casos, no solo empeora las cosas; a veces las mantiene igual de mal”.

Para Thomson, todos los residentes digitales tendrán derecho a proponer cambios o reemplazos en el consejo de IA mediante sistemas de votación abierta. Defiende no imponer restricciones, incluso si la comunidad decide incluir a figuras polémicas: “Ese es el experimento social, así terminará si eso eligen los participantes”, sentenció.

Según Pietruszewski-Gil, el reto está en dar a la IA la mayor autonomía posible, aunque admite que en asuntos como los conflictos de fronteras habrá que establecer límites, dada la dificultad histórica de esos temas en la política.

Thomson asegura que la inteligencia artificial no supone mayores riesgos que el propio juicio humano; en su opinión, el impacto de la IA en la sociedad dependerá tanto de quienes la desarrollen como del uso que le den los individuos.

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