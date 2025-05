La nominada a cirujana general de EEUU afirmó que los hongos psicodélicos la “ayudaron a encontrar el amor”

Casey admitió que la terapia psicodélica le ayudó a encontrar el amor. (AP Photo/Ben Curtis, file)

Casey Means, la nueva candidata del presidente Donald Trump para el cargo de directora general de servicios de salud, habló sobre el uso de drogas psicodélicas no probadas como terapia.

En su libro de 2024, “Good Energy”, coescrito con su hermano Calley Means, Casey sugiere considerar la terapia asistida con psilocibina, un compuesto presente en los hongos alucinógenos.

La psilocibina es ilegal bajo la ley federal de Estados Unidos, clasificada como una droga de la Lista 1, lo que significa que se considera que no tiene un uso médico aceptado y un alto potencial de abuso, según reportó The Associated Press (AP).

¿Qué es la terapia psicodélica de la que habla Means?

Oregón y Colorado aprobaron el uso de esta terapia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Oregón y Colorado han legalizado la terapia psicodélica, varias ciudades en Oregón han prohibido su uso. El papel del director general de servicios de salud es proporcionar a los estadounidenses la mejor información científica disponible para mejorar su salud y reducir el riesgo de enfermedades y lesiones.

En el pasado, cirujanos generales han utilizado su posición para educar sobre problemas de salud como el SIDA y la prevención del suicidio. La advertencia del cirujano general en 1964 sobre los peligros de fumar cambió el curso de la salud en Estados Unidos.

Means obtuvo su título en medicina por la Universidad de Stanford e inició una residencia médica en Oregón, sin embargo, nunca la terminó.

Su licencia médica está inactiva. Al ser contactada por teléfono por AP, Means declinó hacer comentarios oficiales. En su libro, se centra en la salud metabólica, lo que ella llama “buena energía”, y sugiere varias estrategias para ayudar a las personas a “gestionar y sanar los factores de estrés, traumas y patrones de pensamiento que nos limitan y contribuyen a nuestra mala salud metabólica”.

Una de estas estrategias es considerar la terapia asistida con psilocibina. Means escribió que “la evidencia científica sólida sugiere que esta terapia psicodélica puede ser una de las experiencias más significativas de la vida para algunas personas, como lo ha sido para mí”. Aunque algunos estudios sugieren beneficios de los psicodélicos, no se ha demostrado que los beneficios superen los riesgos.

La psilocibina puede causar alucinaciones que pueden ser agradables o aterradoras, y cuando se combina con la terapia de conversación, se ha estudiado como tratamiento para condiciones psiquiátricas y el alcoholismo, pero hay poca investigación en personas sanas. Los efectos secundarios pueden incluir aumento de la frecuencia cardíaca, náuseas y dolores de cabeza. Tomarla sin supervisión puede ser peligroso, ya que las alucinaciones podrían llevar a un usuario a caminar hacia el tráfico o tomar otros riesgos.

Cómo la terapia le ayudó a “encontrar el amor”

Means habló sobre su primera experiencia con los hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Means también ha hablado sobre el estigma asociado a la psilocibina y otros psicodélicos. En su libro, se refiere a ellos como “medicina de plantas” y describe su primera experiencia con hongos alrededor del 1 de enero de 2021, inspirada por “una voz interna que susurró: es hora de prepararse”.

En una newsletter publicada en octubre, Means mencionó que había utilizado psicodélicos para ayudarla a encontrar el amor a los 35 años. Dijo que había tenido experiencias con plantas medicinales para prepararse para tener una relación, aunque especificó que no estaba recomendando a otros que hicieran lo mismo.

En un post reciente sobre su lista de deseos de políticas de salud de la Casa Blanca, Means expresó su deseo de que se sirva comida más nutritiva en las escuelas, sugirió poner etiquetas de advertencia en alimentos ultraprocesados, pidió investigaciones sobre la seguridad de las vacunas y abogó por eliminar conflictos de interés.

Aunque no mencionó específicamente los psicodélicos, señaló que los investigadores tienen poco incentivo para estudiar “drogas y terapias genéricas, naturales y no patentables” y sugirió que una parte de los presupuestos de investigación debería dedicarse a enfoques alternativos de salud.