Se cumplen 31 años de la muerte de John Wayne Gacy, el “Payaso Asesino”: su última cena y una frase vulgar

John Wayne Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 en una prisión de Illinois. (Crédito: Netflix)

El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy, uno de los asesinos seriales más notorios en la historia criminal de Estados Unidos, fue ejecutado en la penitenciaría Stateville Correctional Center, ubicada en Crest Hill, Illinois. La ejecución, que tomó lugar hace exactamente 31 años, cerró un ciclo judicial que comenzó con su arresto en los años setenta y se extendió por más de una década de apelaciones y notoriedad pública.

Conocido como el “Payaso Asesino”, Gacy fue condenado en 1980 por el asesinato de al menos 33 adolescentes y jóvenes cometidos entre 1972 y 1978. En su vida pública, mantenía la imagen de un hombre respetable, comprometido con la comunidad y aficionado a animar fiestas infantiles disfrazado de payaso. Detrás de esa fachada, escondía una serie de crímenes que dejaron una profunda huella en la conciencia estadounidense.

Según el documental Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes, producido por Netflix, Gacy nunca mostró arrepentimiento por sus crímenes. En una de las grabaciones incluidas en la serie, el asesino afirmó: “Porque dicen que soy culpable, ¿ahora debo sentirme culpable? No lo siento. No tengo remordimientos”.

John Wayne Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 en una prisión de Illinois. (ARCHIVO)

La ejecución por inyección letal y una falla técnica que prolongó su muerte

El 13 de marzo de 1980, Gacy fue declarado culpable por los asesinatos de 33 personas y sentenciado a muerte por 12 de esos crímenes. Durante los 14 años que pasó en el corredor de la muerte, desarrolló una producción artística centrada en figuras grotescas, muchas de ellas relacionadas con payasos, que fueron vendidas por miles de dólares, según History.com.

La ejecución se llevó a cabo por medio de inyección letal, siguiendo el protocolo de tres sustancias: una para inducir la inconsciencia, una segunda para detener la respiración y una tercera para provocar un paro cardíaco. No obstante, ABC News reportó que hubo un fallo en el procedimiento, ya que la segunda sustancia no fue administrada correctamente debido a una obstrucción en el conducto intravenoso. Esto prolongó el proceso a 18 minutos, aproximadamente cuatro veces más de lo esperado para una ejecución de ese tipo.

Gacy fue ejecutado a los 52 años, tras haber nacido el 17 de marzo de 1942. El día de su ejecución coincidió con el 26º aniversario de su primera detención, ocurrida en 1968 por un delito de sodomía cuando tenía también 26 años, como relató The New Yorker.

Gacy fue condenado por asesinar al menos a 33 adolescentes y jóvenes en los años 70. (ARCHIVO)

Las últimas palabras de Gacy y el menú final de un condenado a muerte

A lo largo del tiempo, las últimas palabras de John Wayne Gacy se volvieron una de las frases más citadas en el estudio de asesinos seriales. Al ser interrogado justo antes de recibir la inyección letal, pronunció su frase final: “Kiss my a--”.

Previo a la ejecución, Gacy solicitó una última comida basada en recuerdos personales. Según 9News, pidió un balde de pollo frito de Kentucky Fried Chicken —donde había sido gerente años atrás—, 12 camarones fritos, una libra de fresas, papas fritas y una Coca-Cola Light.

Sus últimas palabras y su última cena han sido ampliamente difundidas en los medios. (Crédito: No Seconds / Henry Hargreaves)

Celebraciones públicas, gritos y pancartas en las afueras del ayuntamiento

El impacto de sus crímenes fue tan profundo que, el día de su ejecución, cerca de 1.000 personas se congregaron en el patio del Ayuntamiento de Chicago, según informó Los Angeles Times. En ese lugar, los manifestantes lanzaron globos y alzaron carteles que ridiculizaban la figura del “Payaso Asesino”, un apodo que Gacy había ganado por sus actuaciones públicas caracterizado como “Pogo”.

El documental de Netflix incluyó escenas de ese día donde se escuchaban los cánticos de “Death to Gacy” (“Muerte a Gacy”) y se mostraban testimonios de ciudadanos que consideraban que el criminal estaba recibiendo “lo que merecía”, aunque muchos también expresaron que la justicia había tardado demasiado.

Entre las voces destacadas en la docuserie está Steve Nemmers, uno de los sobrevivientes de Gacy, quien afirmó: “No siento simpatía por él. No siento nada por él”. Por su parte, el presidente del jurado del juicio, Ron Beaver, expresó que experimentó una sensación de alivio tras la ejecución: “El alivio vino simplemente de saber que no habría más niños asesinados por John Wayne Gacy”.

La historia de Gacy sigue generando interés más de tres décadas después de su muerte. (Crédito: Marty Zielinski/Peacock)

La figura del asesino serial en la cultura y nuevas adaptaciones televisivas

Las atrocidades cometidas por Gacy han sido tema de múltiples producciones audiovisuales que examinan tanto la mente del asesino como los errores del sistema que le permitieron actuar durante años sin ser detectado. Aparte de la serie de Netflix, destaca John Wayne Gacy: Devil in Disguise, una docuserie en seis partes producida por Peacock en 2021.

En junio de 2024, el medio Deadline anunció que Peacock aprobó la realización de una serie dramática limitada titulada Devil in Disguise: John Wayne Gacy, en la que el actor Michael Chernus, conocido por su participación en Severance, interpretará al infame asesino.

La historia de John Wayne Gacy sigue generando interés décadas después de su muerte, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por las complejidades sociales y psicológicas que plantea su figura: un hombre que combinó la apariencia de normalidad con actos de extrema violencia.