Prometían ‘meditación orgásmica’, pero su empresa se dedicaba a la explotación sexual

Nicole Daedone, fundadora y CEO de OneTaste Inc., llegando a una corte federal en Nueva York en junio de 2023. (REUTERS/Brendan McDermid)

Las fundadoras de la empresa de bienestar sexual OneTaste enfrentan un juicio en la corte federal del Distrito Este de Nueva York por un presunto esquema de trabajo forzado y coerción sexual que se habría extendido durante más de una década. Nicole Daedone, fundadora y exdirectora ejecutiva, y Rachel Cherwitz, exjefa de ventas, están acusadas de explotar a mujeres vulnerables bajo la apariencia de una práctica de crecimiento personal centrada en la “meditación orgásmica”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El caso, formalizado en una acusación revelada en junio de 2023, sostiene que ambas mujeres utilizaron tácticas de abuso psicológico, sexual, emocional y económico para someter a miembros de la organización —incluidas empleadas, voluntarias y contratistas— a condiciones laborales degradantes, vigilancia constante y actos sexuales con inversores y clientes para beneficio económico de la compañía. “Bajo la apariencia de empoderamiento y bienestar, las acusadas buscaban control total sobre sus empleadas, conduciéndolas a la deuda y reteniéndoles los pagos”, declaró el entonces fiscal federal Breon Peace.

Rachel Cherwitz fue detenida y presentada ante un tribunal en California, mientras que Nicole Daedone permanece prófuga. Ambas se han declarado inocentes. En los alegatos iniciales del juicio, iniciado el 6 de mayo de 2025, la fiscalía describió a las víctimas como mujeres que “llegaron a OneTaste buscando crecimiento personal. Se fueron como sombras de sí mismas”, según afirmó el fiscal Sean Fern.

Un proyecto que prometía sanación

Rachel Cherwitz, jefa de ventas de OneTaste Inc., llegando a la corte federal de Nueva York en junio de 2023. (REUTERS/Brendan McDermid)

OneTaste nació en 2004 en San Francisco, fundada por Nicole Daedone, quien afirmaba buscar cerrar la brecha de satisfacción sexual entre hombres y mujeres a través de un método bautizado como meditación orgásmica. La práctica consistía en que una mujer, desnuda de la cintura hacia abajo, era estimulada genitalmente por un hombre durante 15 minutos, lo que Daedone presentó como una técnica terapéutica. “Hay un déficit de placer en este país, y creo que el orgasmo es la cura”, afirmó en una charla TEDx en 2011.

La compañía creció hasta operar en ciudades como Nueva York, Austin, Denver, Los Ángeles, Londres y Las Vegas. En sus sedes se ofrecían cursos, retiros y clases por sumas que podían superar los 10.000 dólares, y muchos miembros vivían en residencias comunales gestionadas por la empresa. La propuesta ganó visibilidad pública con el respaldo de celebridades como Khloe Kardashian y Gwyneth Paltrow, quienes promovieron la práctica como una forma de empoderamiento sexual.

Acusaciones de explotación sistemática

Según la fiscalía, detrás del mensaje de empoderamiento sexual operaba una estructura coercitiva que reclutaba a sobrevivientes de traumas sexuales, las endeudaba para pagar cursos y las inducía a realizar actos sexuales no deseados con fines empresariales. Para muchas de ellas, OneTaste no sólo se convirtió en su lugar de trabajo, sino también en su vivienda y en el núcleo de sus relaciones, todo bajo la vigilancia y control de sus líderes. La acusación detalla cómo se las aislaba de familiares, se las obligaba a mudarse sin previo aviso y se recopilaba información íntima para manipularlas emocionalmente.

La empresa de las acusadas adquirió mayor relevancia mediática cuando celebridades como Khloe Kardashian y Gwyneth Paltrow la recomendaron. (REUTERS/Brendan McDermid)

La dependencia económica también formaba parte del esquema. Según el Departamento de Justicia, muchas trabajaban sin contrato formal, recibían salarios bajos o nulos y eran presionadas a mostrar su compromiso participando en prácticas sexuales que describieron como incómodas o traumáticas. Además, se las animaba a abrir nuevas tarjetas de crédito para cubrir los cursos de la empresa, en ocasiones con ayuda directa de las acusadas.

La versión de la defensa

La defensa de Daedone y Cherwitz afirma que las acusaciones no tienen sustento. Según Jennifer Bonjean, abogada de Daedone —conocida por defender a Harvey Weinstein—, sus clientas no forzaron a nadie y las supuestas víctimas eran adultas que dieron su consentimiento para participar en prácticas sexuales no convencionales. “No es coerción, puede incluso ser crecimiento”, dijo Bonjean ante el jurado.

La defensa también cuestionó la validez de la evidencia clave de la fiscalía. En marzo, los fiscales reconocieron que no podían autenticar partes de los diarios personales de una exintegrante de OneTaste, Ayries Blanck, que pensaban presentar como prueba. Según admitieron, fragmentos del contenido fueron copiados de textos mecanografiados. Blanck había sido una de las voces centrales en el documental de Netflix “Orgasm Inc.” y en una investigación publicada por Bloomberg Businessweek en 2018.

El documental de Netflix, "Orgasm Inc." ha sido una de las investigaciones más polémicas sobre el caso. (REUTERS/Brendan McDermid)

En declaraciones a The New York Times, Daedone calificó el caso como “una narrativa moldeada por los medios y adoptada por el gobierno”. Un portavoz de la defensa dijo que el proceso judicial era producto de “una reinterpretación sensacionalista y retroactiva de decisiones adultas” y que “nunca debería haberse iniciado”.

OneTaste cerró sus sedes en Estados Unidos en 2018, el mismo año en que comenzaron a salir a la luz las primeras denuncias públicas. Ese año también Daedone vendió la empresa por 12 millones de dólares, según registros judiciales. Actualmente, la compañía opera únicamente a través de una aplicación gratuita, bajo la dirección de Anjuli Ayer, quien declaró al Wall Street Journal que busca implementar un modelo de franquicias.