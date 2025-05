¿Necesitarás REAL ID para trenes, buses o cruceros después del 7 de mayo? Esto dice el gobierno

El DHS confirma que conducir vehículos privados no requerirá licencias conforme a los estándares REAL ID. (DHS)

A partir del 7 de mayo de 2025, las autoridades de Estados Unidos comenzarán a exigir una identificación compatible con la REAL ID o una forma alternativa aprobada para todos los pasajeros mayores de 18 años que deseen abordar vuelos domésticos. Esta nueva etapa de implementación, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), busca reforzar los controles de identidad tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La entrada en vigor de esta normativa ha generado inquietud entre numerosos viajeros. Muchos expresaron preocupación por no haber podido tramitar una licencia compatible con REAL ID a tiempo o por las complicaciones burocráticas que enfrentaron para actualizar su documentación. Además, persiste la confusión sobre si esta exigencia también aplicará a otros medios de transporte, como trenes, autobuses, cruceros o incluso al uso de vehículos privados.

La respuesta oficial es clara: salvo para los vuelos comerciales y el acceso a instalaciones federales de alta seguridad, la REAL ID no será requerida para otros tipos de transporte. A continuación se detallan las disposiciones vigentes, según información confirmada por la TSA, el DHS y las principales compañías de transporte.

¿Será obligatorio tener una REAL ID para conducir después del 7 de mayo de 2025?

No. Conducir un vehículo particular no estará sujeto a la exigencia de REAL ID. Las licencias de conducir actuales, incluso aquellas que no cumplen con los estándares de REAL ID, seguirán siendo válidas para operar vehículos en todo el país.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas licencias no podrán utilizarse como identificación para abordar vuelos domésticos o para acceder a ciertas instalaciones federales restringidas. El DHS ha aclarado que la REAL ID afecta principalmente a la verificación de identidad en contextos de seguridad federal, no a la conducción.

Amtrak permitirá viajar con identificaciones válidas no sujetas a los requisitos de la REAL ID. (U.S DHS)

¿Los autobuses interurbanos exigirán REAL ID para viajar?

No. Los autobuses interurbanos y otros servicios de transporte por carretera no requerirán REAL ID. Actualmente, no existe ninguna disposición federal que obligue a los pasajeros de autobuses a presentar una identificación compatible con REAL ID.

Empresas privadas de transporte terrestre, como Greyhound o FlixBus, podrían solicitar una identificación con foto válida, pero no están autorizadas ni obligadas a exigir una REAL ID. Además, el gobierno federal no opera líneas de autobuses comerciales, lo que excluye esta modalidad de la normativa.

¿Amtrak pedirá REAL ID a los pasajeros después del 7 de mayo?

No. Amtrak no requerirá que los pasajeros presenten una REAL ID. La política oficial de la empresa establece que los pasajeros mayores de 18 años deben portar una forma válida de identificación con fotografía. No obstante, esta identificación no necesariamente debe cumplir con los estándares de la REAL ID.

Esto significa que documentos como licencias de conducir no compatibles con REAL ID, identificaciones estudiantiles con fotografía o tarjetas de identificación emitidas por el gobierno local o estatal seguirán siendo aceptadas para viajar en trenes de Amtrak.

Los autobuses interurbanos no exigirán una REAL ID para abordar, según disposiciones federales vigentes. (U.S DHS)

¿Se necesitará REAL ID para embarcar en cruceros?

No. La REAL ID no será un requisito para abordar cruceros. Las compañías de cruceros continuarán solicitando los documentos de viaje habituales, como pasaportes o tarjetas de pasaporte, especialmente en itinerarios internacionales o aquellos que hagan escala fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, es importante destacar que los pasajeros que necesiten volar hasta el puerto de embarque sí deberán cumplir con las normativas de identificación de la TSA. Es decir, aunque la REAL ID no sea necesaria para el crucero en sí, sí puede ser obligatoria para llegar al punto de salida si se utiliza transporte aéreo.

¿Qué alternativas existen si no se tiene una REAL ID para volar?

Para aquellos pasajeros que no cuenten con una REAL ID, la TSA acepta varias formas de identificación alternativas, incluyendo:

Pasaporte estadounidense vigente .

Tarjeta de residente permanente .

Identificaciones militares emitidas por el Departamento de Defensa.

Licencias de conducir mejoradas emitidas por algunos estados.

Tarjeta tribal con fotografía.

Además, en casos excepcionales, los pasajeros podrán completar el Formulario TSA 415 (Certification of Identity) si no presentan una identificación válida. Este procedimiento permite que la TSA intente verificar la identidad mediante otros medios, aunque puede generar demoras considerables y revisiones de seguridad adicionales.

La REAL ID no será necesaria para embarcar en cruceros, pero podría ser requerida para vuelos al puerto de salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué instalaciones federales exigirán REAL ID?

La REAL ID también será necesaria para acceder a ciertas instalaciones federales seguras, como bases militares, plantas nucleares y otros edificios federales con controles de seguridad reforzados. No obstante, para actividades rutinarias que no involucren el acceso a estos lugares ni el uso de transporte aéreo, no será necesario contar con una REAL ID.

¿Por qué se implementa la REAL ID?

La Ley REAL ID fue aprobada por el Congreso en 2005 con el objetivo de establecer estándares más rigurosos para la emisión de identificaciones oficiales en los estados y territorios de Estados Unidos. Esta legislación respondió a recomendaciones de la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos (la Comisión del 11-S), que identificó deficiencias en los procesos de verificación de identidad.

La implementación de la REAL ID ha enfrentado múltiples retrasos a lo largo de los años, debido a desafíos administrativos y a la pandemia de COVID-19. Finalmente, el DHS estableció el 7 de mayo de 2025 como fecha definitiva para su aplicación en vuelos domésticos y acceso a instalaciones federales seguras.