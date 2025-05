¿Existe un noveno planeta? astrónomos podrían haber confirmado su existencia

Datos del Cinturón de Kuiper podrían confirmar la existencia del misterioso "Planeta Nueve". (Fernando Peña D'andrea/Kindai University)

Un equipo de astrónomos podría haber identificado evidencia de un posible noveno planeta en el sistema solar, según un artículo que será publicado en la revista Publications of the Astronomical Society of Australia.

Aunque el estudio aún no ha sido revisado por pares, los investigadores sugieren que este cuerpo celeste, de un tamaño comparable al de Neptuno, se encuentra tan alejado del Sol que su órbita completa podría tardar entre 10.000 y 20.000 años terrestres.

De acuerdo con ABC News, la hipótesis de un noveno planeta no es nueva. Hace más de un siglo, se especuló sobre la existencia de un cuerpo celeste en las regiones más externas del sistema solar. Sin embargo, los nuevos datos provienen de dos estudios infrarrojos realizados con 23 años de diferencia.

En 1983, el satélite Infrared Astronomy Satellite (IRAS) realizó un mapeo del universo durante un año, mientras que entre 2006 y 2011, el satélite AKARI, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, llevó a cabo observaciones similares.

Un objeto del tamaño de Neptuno podría haberse detectado tras estudios satelitales de 1983 y 2011. (NASA)

Investigadores de una universidad en Taiwán compararon los datos obtenidos por ambos satélites y detectaron un leve movimiento en un objeto que podría corresponder al supuesto “Planeta Nueve”.

El análisis de este movimiento sugiere que el objeto ha avanzado en su órbita alrededor del Sol, lo que refuerza la posibilidad de que se trate de un planeta. Además, el estudio señala que este cuerpo refleja una cantidad mínima de luz solar, una característica que también apoya la hipótesis de su existencia.

Según los investigadores, una de las pruebas más sólidas que apuntan a la presencia de un planeta en los confines del sistema solar proviene de la actividad observada en el Cinturón de Kuiper, una región que se extiende más allá de Neptuno y que contiene una gran cantidad de cuerpos helados, incluidos cometas y planetas enanos.

En esta región, seis objetos conocidos tienen órbitas elípticas que apuntan en la misma dirección, un fenómeno que podría explicarse por la influencia gravitacional de un planeta cercano.

La gravedad de un planeta desconocido explicaría órbitas opuestas en objetos del sistema solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, algunos objetos del Cinturón de Kuiper orbitan en dirección opuesta al resto de los cuerpos del sistema solar, lo que también podría ser consecuencia de la atracción gravitacional de este hipotético planeta.

La posibilidad de un noveno planeta ha cobrado relevancia desde que la Unión Astronómica Internacional (IAU) reclasificó a Plutón como planeta enano en 2006.

Este cambio se debió a que Plutón no cumple con el requisito de despejar su órbita de otros cuerpos celestes, una de las condiciones establecidas para definir a un planeta. Antes de su reclasificación, Plutón era considerado el noveno planeta del sistema solar.

A pesar de los avances en la investigación, los datos obtenidos hasta ahora no son suficientes para determinar con precisión la órbita completa del candidato a planeta. Los científicos han señalado que serán necesarias más observaciones para confirmar su existencia y comprender mejor sus características.

Según la NASA, existen varias líneas de evidencia observacional que respaldan la hipótesis de un “Planeta Nueve”, pero aún queda mucho por investigar para resolver este enigma astronómico.