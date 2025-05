La FDA lanza alerta por dulces con leche no declarada en su etiqueta

Los productos que contienen alérgenos sin advertencia deben ser retirados del mercado según las normativas vigentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha clasificado como retiro de clase II la retirada voluntaria de dulces fabricados por Dinstuhl’s Fine Candy Company Inc., luego de descubrirse que varios de sus productos contenían leche como alérgeno no declarado. El incidente afecta a tres artículos comercializados en envases individuales de celofán de 113 gramos (4 onzas), distribuidos en puntos de venta ubicados en los estados de Misuri y Misisipi.

La empresa, con sede en Tennessee, inició el retiro el 4 de marzo de 2025, al detectar que la leche se encontraba presente en algunos de sus productos sin figurar como alérgeno en la etiqueta, lo que representa una infracción a las leyes federales de etiquetado de alimentos. Si bien en la lista de ingredientes se mencionaba la mantequilla, no se había identificado a los lácteos como alérgeno, lo que disparó la medida de corrección. Según declaraciones otorgadas por representantes de la firma a Newsweek, el error fue solucionado en menos de 24 horas, sin haberse reportado casos de personas afectadas por el consumo de los productos involucrados.

“Rectificamos el problema en un plazo de 24 horas. No hemos recibido reportes de enfermedades. Pensábamos que el retiro ya estaba cerrado y nos sorprendió el último anuncio de la FDA”, manifestó un vocero de la compañía a Newsweek.

La presencia no declarada de ingredientes como la leche puede representar un riesgo para personas con alergias alimentarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos afectados y clasificación del retiro por parte de la FDA

De acuerdo con la información suministrada por la FDA y reproducida por Newsweek, los productos involucrados pertenecen al lote R15 y tienen fecha de caducidad el 15 de junio de 2025. Todos los artículos fueron distribuidos en cantidades limitadas a tres minoristas en los estados mencionados. La lista incluye:

Cashew Crunch (UPC: 7 68050 01919 8) — 24 unidades

Peanut Brittle (UPC: 7 68050 00205 3) — 12 unidades

Pecan Brittle (UPC: 7 68050 00755 3) — 12 unidades

La FDA clasificó el incidente como un retiro de clase II, una categoría utilizada para describir productos que pueden causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles para la salud. Aunque las consecuencias graves para los consumidores son poco probables, la clasificación implica un nivel de riesgo que justifica la retirada del mercado.

Los productos que contienen alérgenos sin advertencia deben ser retirados del mercado según las normativas vigentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche como alérgeno mayor y los riesgos para la salud pública

La legislación federal exige la declaración explícita de nueve alérgenos alimentarios principales en los envases de productos comestibles. Estos son: leche, huevo, pescado, mariscos crustáceos, frutos secos, cacahuetes, trigo, soja y sésamo. Cualquier omisión en la identificación de estos alérgenos en la etiqueta constituye una violación de la normativa y representa un peligro para los consumidores alérgicos.

En declaraciones previas a Newsweek, Clinton Mathias, profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Connecticut, explicó que la alergia a la leche de vaca “es la más común en lactantes y niños pequeños en EEUU”, con una prevalencia estimada entre 0,5 y 3 por ciento en menores de tres años. Si bien “entre el 40 y el 57 por ciento” de los niños superan esta alergia antes de llegar a la edad escolar, alrededor del 1,9 por ciento de los adultos continúan presentando síntomas relacionados con la exposición a proteínas de la leche.

Mathias advirtió que los síntomas varían ampliamente: “Algunas personas experimentan urticaria leve, mientras que otras pueden sufrir reacciones graves como anafilaxia. Otros síntomas incluyen vómitos, diarrea, sangrado rectal y letargo”.

Las advertencias en el etiquetado permiten a los consumidores identificar posibles riesgos antes de consumir un alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historial reciente de alertas en la industria de la confitería

El caso de Dinstuhl’s se suma a una serie de incidentes ocurridos este año en el sector de golosinas en Estados Unidos, todos relacionados con la omisión de ingredientes o aditivos en las etiquetas. En abril, la empresa Blooming Import Inc., con sede en Brooklyn, retiró 74 cajas de caramelos Golden Crop tras detectarse que contenían colorantes artificiales no declarados: Azul 1, Rojo 40 y Rojo Ácido 18. Ninguno de estos aditivos figuraba en la etiqueta del producto, lo cual activó la intervención de las autoridades.

En enero, la empresa The Candy Basket Inc., ubicada en Portland, Oregon, retiró del mercado sus gelatinas saborizadas de naranja, limón, marionberry y frambuesa. La causa fue la presencia de varios aditivos no registrados en los envases, entre ellos Amarillo 6, Amarillo 5, Rojo 3, Rojo 40, Azul 1, benzoato de sodio, sorbato de potasio y propilenglicol. Si bien estos aditivos no están clasificados como alérgenos mayores, su consumo puede generar reacciones adversas en personas sensibles.

Otra empresa, Gardners Candies, inició un retiro voluntario a comienzos de año de sus barras Cappuccino Meltaway por contener nueces de la India sin haber sido identificadas en la etiqueta, lo que representaba un riesgo para personas con alergias a los frutos secos.

La FDA es la encargada de regular la seguridad de los productos alimenticios en el país. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Recomendaciones oficiales para los consumidores

La FDA y Dinstuhl’s Fine Candy Company Inc. solicitaron a los consumidores que hayan adquirido cualquiera de los productos incluidos en el retiro que no los consuman y que los devuelvan al punto de venta original o los eliminen adecuadamente.

Hasta el momento, no se han registrado casos de personas afectadas por el consumo de estos productos, pero las autoridades sanitarias mantienen el aviso activo para garantizar la seguridad del público y evitar reacciones en personas alérgicas.