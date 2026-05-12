Donald Trump se someterá a controles médicos completos en medio de cuestionamientos sobre su salud: dónde y cuándo los realizará

Donald Trump asiste el 26 de mayo a su chequeo médico y dental anual en el hospital militar Walter Reed National Medical Center, según la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

Donald Trump tendrá su chequeo médico y dental anual el 26 de mayo en el Walter Reed National Military Medical Center (Centro Médico Militar Nacional Walter Reed), según anunció la Casa Blanca en un comunicado oficial. El presidente, que cumplirá 80 años pronto, también aprovechará la visita para encontrarse con personal militar y sanitario del hospital como parte de su agenda institucional.

La evaluación médica forma parte de los controles preventivos regulares que realiza el mandatario. El comunicado de la Casa Blanca detalla que la cita incluirá revisiones médicas y dentales de rutina, en línea con las prácticas habituales para su edad y condición.

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Qué se sabe del chequeo y la agenda de Trump

El examen médico está programado para pocos días después de su regreso de una cumbre internacional en Pekín. La Casa Blanca informó que este control sigue la pauta de prevención adoptada durante su gestión, incluyendo pruebas físicas anuales. Además, la agenda prevé encuentros con miembros del personal médico y de las fuerzas armadas en el propio hospital militar.

Trump ha realizado al menos cuatro evaluaciones públicas de salud desde su retorno al cargo, todas confirmadas por reportes oficiales (Reuters)

Las fuentes mencionan que Trump ya se sometió a revisiones similares el año pasado y durante su primer mandato, sumando al menos cuatro exámenes públicos desde su retorno al cargo. En la revisión de abril de 2025, el médico Sean Barbabella declaró que Trump estaba “en excelente estado de salud” y “plenamente apto” para ejercer como comandante en jefe, con un resultado perfecto en las pruebas cognitivas.

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El contexto: salud bajo la lupa

La salud de Trump ha estado bajo observación, principalmente desde que superó la enfermedad COVID-19 en 2020. El propio presidente ha hecho bromas sobre su rutina física, afirmando que solo hace ejercicio “un minuto al día, como máximo”.

Recientemente, expresó en la Oficina Oval: “Me siento literalmente igual que hace 50 años. No sé por qué. No es porque coma los mejores alimentos”. según reportó la cadena estadounidense ABC News.

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El año pasado, Trump se sometió a dos chequeos médicos en solo 12 meses. Uno de estos incluyó estudios avanzados, como una resonancia magnética de corazón y abdomen (la Casa Blanca no especificó si fue con contraste). El médico Sean Barbabella explicó que estos procedimientos son habituales como estrategia preventiva en hombres de su edad y que los resultados fueron normales.

Señaló que la finalidad de estos estudios es anticipar posibles problemas y asegurar el bienestar a largo plazo.

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Qué revelan los reportes médicos recientes

Durante la evaluación de 2025, los resultados confirmaron una mejora en el peso corporal respecto a 2020, cuando el mandatario bordeaba la obesidad. El reporte del médico presidencial también destacó la ausencia de complicaciones relevantes y la conservación de sus capacidades cognitivas.

La Casa Blanca explica que los hematomas en la mano de Trump se deben a saludos frecuentes y al uso de aspirina como prevención de infartos (AP)

En julio anterior, Trump recibió el diagnóstico de insuficiencia venosa crónica, una afección frecuente en adultos mayores que dificulta el retorno sanguíneo y puede causar inflamación en las piernas. Además, la Casa Blanca atribuyó los hematomas observados en una de sus manos a la combinación de saludos constantes y el uso de aspirina como prevención de infartos, aclarando que el mandatario a veces recurre al maquillaje para disimular esas marcas.

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Opinión pública y debate político

Encuestas recientes muestran que la edad y el estado de salud del presidente generan debate en la sociedad estadounidense. Un sondeo de YouGov citado por el periódico Washington Times indica que una mayoría percibe que estos factores pueden influir en la capacidad de gobierno.

El último examen médico certificó una mejora en el peso corporal de Trump y ausencia de complicaciones relevantes de salud respecto a años anteriores (REUTERS/Elizabeth Frantz)

La oposición demócrata ha pedido que se hagan públicos los resultados completos de los exámenes cognitivos, alegando preocupación por la transparencia, especialmente después de que la Casa Blanca confirmara únicamente la aptitud general de Trump en los informes previos.

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La Casa Blanca, por su parte, defiende que Trump cumple con los requisitos médicos y acusa a los demócratas de encubrir la salud de su antecesor.

Por tradición, el presidente debe tener discreción para decidir qué información médica comparte con la ciudadanía. Los reportes oficiales publicados hasta ahora han confirmado que los análisis más recientes, incluidas las imágenes cardíacas y abdominales, no detectaron anomalías.

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El comunicado de la Casa Blanca adelantó que cualquier novedad relevante tras el chequeo del 26 de mayo se difundirá oportunamente.