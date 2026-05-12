Estados Unidos

Desarticulan una megabanda criminal venezolana en Estados Unidos

El operativo federal contra el Tren de Aragua resultó en la incautación de 80 armas de fuego, USD 100.000 en efectivo y 18 kilos de drogas. Además, detuvieron a más de 25 integrantes

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Letrero de 'Homeland Security Investigations Nashville' en una pared beige, flanqueado por la bandera de Estados Unidos y una bandera azul del HSI, con tres sellos debajo
Autoridades de Estados Unidos detienen a más de 25 personas vinculadas al Tren de Aragua en un gran operativo federal contra el crimen internacional (DEA)

Más de 25 personas enfrentan cargos federales en Estados Unidos tras un operativo nacional dirigido al Tren de Aragua (TdA), organización criminal designada como terrorista extranjera y originaria de Venezuela. Las autoridades incautaron 80 armas de fuego, 18 kg de drogas y USD 100.000, según el comunicado de la agencia federal antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Justicia informó que presentó cargos en seis distritos judiciales: Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington. La operación involucró a personas de Venezuela, Colombia y Honduras y forma parte de una campaña para desmantelar redes de narcotráfico, tráfico de armas y delitos violentos ligados a TdA.

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Desde enero de 2025, el gobierno ha procesado 260 miembros y asociados de la banda en tribunales federales.

Quiénes son los acusados y cuáles son los cargos

Las personas detenidas provienen principalmente de Venezuela, Colombia y Honduras. Según la DEA, la mayoría ingresó al país de manera irregular y enfrenta acusaciones por tráfico y posesión de armas de fuego, narcotráfico, conspiración para delinquir y delitos violentos.

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Una mesa de madera con un gran arsenal de armas de fuego, municiones y paquetes de drogas. Al fondo, un letrero de "Homeland Security Investigations Nashville"
El Departamento de Justicia presentó cargos en seis distritos, incluyendo Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington, contra integrantes de la organización criminal de origen venezolano (DEA)

El operativo permitió confiscar armas de alto calibre, municiones y drogas como fentanilo, cocaína, metanfetamina, éxtasis, ketamina y Tusi. Parte de los procesados vendió armas con números de serie borrados a agentes encubiertos, como explicó la agencia federal antidrogas DEA en su informe.

Cómo operaba el Tren de Aragua en Estados Unidos

Las autoridades federales describen a TdA como una organización que extendió su red criminal desde Venezuela hacia Norteamérica, participando en asesinatos, extorsión, secuestro, tráfico de personas y lavado de dinero. El grupo utilizaba la violencia y el miedo para controlar territorios y sostener actividades ilícitas.

Cuatro fotos muestran armas de fuego variadas: una pistola con cargador, un fusil corto con correa, una pistola con municiones y otra en estuche
Durante los operativos contra el Tren de Aragua, las agencias incautaron 80 armas de fuego, 18 kilos de drogas y más de USD 100.000 (DEA)

En estados como Tennessee y Florida, los acusados coordinaban ventas de armas y drogas, y mantenían vínculos con otras facciones criminales, como “Anti-Tren”. Algunos de los procesados también participaron en robos armados y ataques con armas de fuego, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cuándo y dónde se realizaron los operativos

La operación más reciente se realizó en mayo de 2026 y abarcó varios estados, con epicentros en Colorado y Tennessee. Las investigaciones siguen activas y las autoridades anticipan nuevas detenciones conforme avanza la colaboración entre agencias federales y estatales.

Vista aérea de varias armas de fuego, incluyendo pistolas y un rifle, junto a municiones, cargadores y pequeñas bolsas con polvo rosa sobre una superficie oscura
Los detenidos, en su mayoría de Venezuela, Colombia y Honduras, enfrentan cargos por tráfico de armas, narcotráfico, delitos violentos y conspiración (DEA)

Desde enero de 2025, la administración actual intensificó su ofensiva contra el crimen transnacional, centrando esfuerzos en organizaciones como el Tren de Aragua. Este trabajo conjunto involucra a la agencia federal antidrogas DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Task Force).

Por qué esta operación es relevante para la seguridad nacional

La ofensiva contra el Tren de Aragua busca frenar la expansión de una organización criminal con un modelo operativo basado en narcotráfico y violencia sistemática. El director interino de la DEA, Terrance Cole, afirmó: “TdA alimenta la inestabilidad y pone en riesgo a comunidades de todo Estados Unidos. Aprovechamos la fuerza integral del gobierno federal para proteger y salvaguardar nuestra nación”.

El director de la ATF, Robert Cekada, señaló la relación directa entre el tráfico de armas y la violencia urbana: “La incautación de armas y narcóticos peligrosos demuestra la conexión crítica entre el tráfico ilegal de armas y la violencia relacionada con las drogas”.

Qué consecuencias legales enfrentan los procesados

Los acusados podrían recibir penas de hasta cadena perpetua si los tribunales los hallan culpables de asociación delictiva, homicidio y tráfico de drogas. El proceso judicial involucra a fiscales federales y jueces en seis distritos, quienes decidirán el destino de los implicados conforme avancen las investigaciones.

Un hombre de pie, de tez morena, viste un chaleco táctico negro con las siglas FAE y una bandera venezolana, pantalones oscuros y zapatos negros, mirando al frente
El acusado Maikel Jesús Albornoz-Jiménez, ciudadano de Venezuela que reside ilegalmente en Nashville, acusó en el Distrito Medio de Tennessee vistiendo lo que parece ser un uniforme de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) (DEA)

Entre los cargos presentados figuran la conspiración para distribuir sustancias controladas, delitos con armas de fuego y participación en organizaciones criminales. La autoridad judicial recordó que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Qué acciones adicionales están previstas

La Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantiene abiertas investigaciones en varios estados y prevé nuevas acusaciones conforme se reúnan más pruebas y testimonios. Las agencias federales informan que la coordinación entre organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para enfrentar el crimen organizado de origen extranjero.

El informe de la DEA detalla que Estados Unidos empleará todos los recursos legales y policiales para debilitar y eliminar la influencia del Tren de Aragua dentro y fuera del país, con el objetivo de proteger a la población y restaurar la seguridad en las comunidades afectadas.

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